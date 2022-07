Elizabeth Olsen quiere que Bruja Escarlata esté en el ‘reboot’ de los X-Men

Elizabeth Olsen en su interpretación de Wanda Maximoff (Bruja Escarlata) en las películas del Universo Cinematográfico Marvel. Foto: Cortesía: Marvel

La Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen se mostró como una gran adversaria para el poderoso hechicero de Benedcit Cumberbatch en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

Y aunque tras su complejo, pero redentor final, el futuro de Wanda Maximoff parece incierto en Marvel, la actriz confirmado que quiere que su personaje esté en el ‘reboot’ de los X-Men.

No son pocos los fans del UCM que esperan que, algún momento, la poderosa Vengadora y protagonista de “WandaVision” pueda regresar al Universo Cinematográfico Marvel después de que el destino del personaje haya quedado en el aire en la secuela de Doctor Strange.

Es por eso, que tras destruir a Darkhold en todas las realidades para que nadie pueda verse corrompido por su sucio poder, muchos seguidores marvelitas apuntan a que se dejará ver en “Agatha: House of Harkness”, el spin-off derivado de “WandaVision” protagonizado por Kathryn Hahn, la gran antagonista de la serie.

No hay que olvidar que al final de la ficción y después de lanzarle un conjuro que la dejaba tan inofensiva como un conejo, Maximoff le espetaba a su poderosa y mágica rival que, si la necesitaba, sabía dónde encontrarla.

Fue en una entrevista con Good Morning América, donde la actriz reveló que en donde realmente querría estar es siendo parte de los X-Men cuando Kevin Feige y su equipo se decidan a presentar la saga mutante dentro del UCM. Aunque, según ha reconocido, tampoco le importaría aparecer en la serie protagonizada por Hahn.

“Me encantaría ser parte de ambos. Nadie me cuenta nada y ni siquiera es que esté ocultando un secreto porque se me da muy mal eso. No sé nada sobre mi futuro”.

Así, Olsen, quien ya había expresado anteriormente su deseo de formar parte del icónico grupo de héroes mutantes, se ha reafirmado en su petición cuando aseguró que si traían de vuelta a los X-Men estaría allí “si hay una gran idea”.

Un anhelo que podría llegar más pronto que tarde, ahora que Marvel vuelve a poseer la licencia cinematográfica de los mutantes. Y es gracias a ello y las infinitas posibilidades que ofrece el multiverso, que la Casa de las Ideas pudo integrar en “Doctor Strange 2″, al profesor Charles Xavier de Sir Patrick Stewart.

O, al menos, a su variante de la Tierra-838, donde es el líder de Los Iluminatti, el cónclave secreto de la Casa de las Ideas junto a otros héroes como el Black Bolt de Anson Mount o el Mr Fantástico de John Krasinski.

Es por eso mismo, que con Kevin Feige al timón del UCM cualquier cosa es posible, por lo que no resultaría nada sorprendente que de llegar a debutar los X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel, la Bruja Escarlata formara parte de ellos.

Sobre todo, teniendo presente que, en los cómics, Wanda Maximoff es una mutante -hija ni más ni menos que de Magneto- y que, en la saga de Dinastía de M, debido a la trágica pérdida de sus hijos, los llevó a la extinción pronunciando aquellas tan temidas como recordadas palabras por los fans de “no más mutantes”.