“Elvis”, la biopic arrasó la taquilla en su primer fin de semana en Estados Unidos

"Elvis" cuenta con la participación de Austin Butler y Tom Hanks. Foto: Cortesía: Warner Pictures

La película biográfica “Elvis”, de Baz Luhrmann, conquistó el primer lugar de la taquilla norteamericana en su primer fin de semana de exhibición, recaudando un estimado de $30,5 millones de dólares en un inusual empate con “Top Gun: Maverick”, informó el domingo la firma de monitoreo de la industria Exhibitor Relations.

La puesta en escena de casi tres horas del director Luhrmann, conocido por películas como “Moulin Rouge!” y “El gran Gatsby”, recaudaron casi el doble del promedio para el género de biografía musical, dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.

A pesar de ser una “propuesta arriesgada”, en parte por elegir al novato Austin Butler como Elvis Presley junto a Tom Hanks como su mánager explotador, el coronel Tom Parker, la película ha impresionado al público y a la crítica, dijo Gross.

ELVIS | Tráiler Oficial

“Este es el espectáculo de Baz Luhrmann, un espectáculo de música, baile y atractivo sexual es un éxito”, declaró.

“Elvis” empató en ingresos con “Top Gun: Maverick”, la secuela de la película original de 1986 que una vez más presenta a Tom Cruise como el engreído piloto de pruebas de la Marina Pete “Maverick” Mitchell.

También ganó un estimado de $30,5 millones de dólares en su quinto fin de semana de lanzamiento.

Ahora es la película más taquillera del año en todo el mundo, batiendo la marca de $1.000 millones de dólares, con casi 522 millones en ventas de boletos en América del Norte y 484 millones en el extranjero.

En tercer lugar quedó “Jurassic World Dominion”, la sexta entrega de Universal en la franquicia, con $26,4 millones de dólares.

La nueva aventura de dinosaurios está protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard junto con los originales de la franquicia Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum.

El cuarto puesto fue para la cinta de terror “The Black Phone”, protagonizada por Ethan Hawke que encarna a un asesino en serie, que recaudó $23,4 millones de dólares en su primer fin de semana.

“Lightyear”, la última oferta animada de Pixar y Disney del imperio “Toy Story”, se ubicó en la quinta posición con $17,7 millones de dólares en su segunda semana.

El spin-off de la exitosa animación está protagonizado por Chris Evans y ha recaudado $88,8 millones de dólares a nivel nacional y 63 millones de dólares en el extranjero, tras un estreno mediocre.

Completan la lista de las 10 películas más vistas:

“Doctor Strange en el multiverso de la locura” (USD 1,7 millones)

“Jugjugg Jeeyo” (USD 604.000)

“Everything Everywhere All at Once” (USD 533.346)

“Bob’s Burgers: La película” (USD 513.000)

“Los tipos malos” (USD 440.000)