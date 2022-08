“Emergencia en el aire”: otra pieza de alto vuelo del cine surcoreano

"Emergencia en el aire" es una producción que se inscribe en el género de catástrofe aérea y que demuestra el alto nivel técnico y creativo del cine surcoreano. / Cortesía Cine Colombia

Esta semana se revelaron el tráiler y la fecha de estreno mundial de la nueva megaproducción cinematográfica surcoreana Emergencia en el aire.

Para el próximo 15 de septiembre ha sido anunciado el estreno en cines de Colombia de esta cinta, cuyo título en inglés es Emergency declaration, la nueva película surcoreana protagonizada por Song Kang-ho, quien estuvo en la ganadora de seis premios Óscar de la Academia Parasite (Parásito), y Lee Byung Hun, quien se ha hecho mundialmente famoso por el fenómeno de Netflix El juego del calamar, serie de la que ya se confirmó su segunda entrega.

Después de que el mundo volteara la mirada al cine surcoreano con la avalancha de premios que se llevó la película Parásito en 2020 y la cruda competencia de El juego del calamar, que convirtiera en un fenómeno entre los adolescentes del mundo, se anuncia un nuevo estreno del país oriental, Emergencia en el aire, una producción que se inscribe en el género de catástrofe aérea y que demuestra el alto nivel técnico y creativo del ámbito audiovisual surcoreano.

La historia, escrita y dirigida por Han Jae-rim, antes de la pandemia mundial provocada por el covid- 19, parecía premonitoria. Trata sobre el veterano detective, In-ho (interpretado por Song Kang-ho), quien recibe un aviso sobre un hombre que amenaza con un ataque terrorista contra un avión. Mientras indaga y reflexiona, descubre que se trata de un antiguo investigador farmacéutico (encarnado por Lee Byung Hun) que ha desarrollado una variante letal de un poderoso virus. De esta manera, el miedo y el caos se extienden rápidamente, no solo dentro del avión, sino también en todo el planeta.

“No pude evitar sorprenderme al ver que los eventos que había imaginado en mi mente se hacían realidad poco tiempo después”, comentó Han Jae-rim, director de Emergencia en el aire.

La película se estrenó con aplausos en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes en mayo de este año y desde entonces ha despertado los mejores comentarios de la crítica especializada.

“Si hay un elemento en Emergencia en el aire que evita que se sienta como la película equivocada en el momento equivocado, es la forma en que los pasajeros del avión se convierten en un microcosmos de la sociedad en general”, aseguró el periodista Lee Marshall para Screendaily.

“Escribí este guion, completé el casting y me preparé para empezar a filmar en un mundo en el que aún no existía el covid-19”, comentó el director, quien se ha destacado por propuestas innovadoras como Rules of dating, The show must go on, The face reader y The king, entre otras cintas bien recibidas por los cinéfilos.

“Los desastres siempre ocurren cuando menos los esperamos. Los que vivimos en esta era ya estamos acostumbrados a la forma en que las personas pierden fuerzas fácilmente y se vuelven egocéntricas en medio de un desastre o una crisis. Pero a pesar de la agitación que enfrenta la humanidad durante esta pandemia, la situación está mejorando lentamente. Espero que esta película pueda brindar un poco de consuelo y esperanza a quienes sufrieron en esta tragedia, a quienes lucharon valientemente contra ella y a todos los que en este momento estamos agotados de lidiar con la pandemia”, concluyó el realizador surcoreano.

El impacto de las propuestas audiovisuales de Corea del Sur

Con el estreno de la cinta surcoreana Shiri (1999) en 2001, el cine de esa parte del mundo ocupaba solo el 15 % de la taquilla en ese país.

Luego de ese estreno, aumentó exponencialmente al 49 %, exhibiendo ante el mundo una generación de cineastas jóvenes que dominan la narración oral coreana y se educan en géneros cinematográficos occidentales.

El resultado es que en la actualidad Corea del Sur se caracteriza por realizar películas con altos valores de producción transmitiendo historias inquietantes e interesantes para el público de los cinco continentes.