EN VIVO | Siga el minuto a minuto de los Premios Platino 2024

La gala, presentada por las actrices Esmeralda Pimentel y Májida Issa, contará también con la concesión del Premio Platino de Honor a la intérprete argentina Cecilia Roth. Foto: Juan Bezos

Los Premios Platino Xcaret, en Riviera Maya, cuentan las horas para dar inicio a la gala de su undécima edición: una gran celebración del talento audiovisual en castellano y portugués de la que podrán disfrutar espectadores de toda Iberoamérica. Grandes personalidades del cine y las series se congregarán el próximo sábado, 20 de abril, en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret, en Riviera Maya, para homenajear a las obras y profesionales que consigan alzarse con la preciada estatuilla.

Como en las anteriores ediciones, el PLATINO a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción premiará al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren Cerrar los ojos (Víctor Erice, España, Argentina, La Mirada Del Adiós A.I.E; Tandem Films, S.L; Nautilus Films, S.L.; Pecado Films, S.L.; Pampa Films S.A), La sociedad de la nieve (Juan Antonio Bayona, España, Netflix; Misión de audaces), Los delincuentes (Rodrigo Moreno, Argentina, Brasil, Chile, Luxemburgo, Wanka Cine; Les Films Fauves; Rizoma; Sancho&Punta; Jirafa; Rizoma Srl; Jaque Content) y Tótem (Lila Avilés, México, Dinamarca, Francia, Limerencia Films; Laterna; Paloma Productions; Alpha Violet Production).

De la misma manera, al premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica optan Barrabrava (Argentina, Uruguay, Red Fish; Cimarrón Cine; Amazon Studios), El cuerpo en llamas (España, Arcadia Motion Pictures; Netflix), la segunda temporada de Iosi, El espía arrepentido T2 (Argentina, Oficina Burman; Amazon Studios) y la ficción histórica Los mil días de Allende (Chile, España, Argentina, Parox S.A.; Mediterráneo Media; Aleph Cine).

Alfonso de Villalonga por “Robot Dreams”, Paclual Reyes y Juan Pablo Villa por “Radical”, Pedro Osuna por “Blondi”, Sergio de la Puente por “La Pecera” son los candidatos. El ganador es Alfonso de Villalonga por “Robot Dreams”.

Las influencers colombianas Calle y Poché se suben al escenario para anunciar el ganador a Mejor Documental. El galardón se lo lleva “La memoria infinita”, de la directora Maite Alberdi.

La ganadora de esta categoría fue Ane Gabaraín por su papel en “20.000 especies de abejas.

El ganador de la categoría fue José Coronado por la producción “Cerrar los ojos”.

“El conde”, “Los delincuentes”, “Cerrar los ojos” y “20.000 especies de abejas” son las producciones nominadas en esta categoría, el premio se lo lleva Estibaliz Urresola por “20.000 especies de abejas”.

Alex de la Iglesia, nominado por “30 Monedas”, Daniel Burman, Juan Pablo Koloziej por “El amor después del amor” se enfrentan en esta categoría. El premio se lo lleva Daniel Burman por “Iosi, el espía arrepentido”.

El dúo colombiana Monsieur Periné se sube al escenario cantando “Nuestra Canción”, un sencillo que se escuchó en todos los rincones del mundo luego de hacerse viral en redes sociales durante la pandemia.

Majida Issa y Esmeranda Pimentel, las dos anfitrionas de los Premios Platino 2024, salen al escenario acompañadas de bailarines y saludan a los invitados. Majida agradece por ser la primera vez que dos mujeres conducen la gala.

Andy Chango se lleva el premio por su papel de Charly García en la serie “El amor después del amor”. En su discurso, el actor argentino hizo un llamado a la situación en Argentina. “La cultura como la conocemos va a dejar de existir”, dijo.

Carmen Machi se lleva el premio por su interpretación en la serie “La Mesías”.

Entre “Dispararon al pianista”, Robot Dreams”, “El sueño de la sultana”, “Home Is Somewhere Else” y “Mayola”, la ganadora del premio fue “Robot Dreams”. “La única razón por la que hago películas es para emocionar al público. Quiero proponer a todos que un día de estos se pongan en contacto con una persona que hace mucho no vean y la inviten a cine, si es a ver una película Iberoamericana mucho mejor”, dijo su director.