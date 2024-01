“Es una cachetada en la cara”: Hijo de Griselda Blanco habló sobre Sofía Vergara

La actriz colombiana interpreta a la narcotraficante Griselda Blanco. Foto: Cortesía Netflix

Sofía Vergara, como nunca ha sido vista, interpreta a la astuta y ambiciosa criminal colombiana Griselda Blanco. Además, es productora ejecutiva junto a los creadores y también productores ejecutivos de Narcos y Narcos: México, Eric Newman y Andrés Baiz, quien a su vez dirigió todos los episodios de la serie.

En “Griselda” también actuará Carolina Giraldo, también conocida como Karol G, en su papel de Carla, una amiga cercana de Griselda que viaja desde Medellín hasta Miami junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de Griselda a Estados Unidos, y quien termina convirtiéndose en una de sus confidentes de mayor confianza.

La temática de la serie de Netflix causó revuelo en redes sociales, y también hizo que su hijo, Michael Corleone Blanco, se pronunciara. “Yo no tuve la crianza de un niño normal. Eran pocas las veces que yo jugaba con otros niños. (...) A veces no tenía juguetes, a veces no veía a otros niños por varios días. No me podía dar el lujo de estar jugando en el vecindario al aire libre con otros niños mientras me estaban tratando de secuestrar o matar”, reveló Corleone a W Radio.

Como lo reveló Corleone, su infancia estuvo fuertemente marcada por el narcotráfico y las consecuencias de las decisiones tomadas por su madre, conocida en el mundo de la mafia como “La viuda negra”. Aunque su madre fuera un personaje malvado para el mundo, Corleone reveló también que ella era su mejor amiga, y estaba para él de manera incondicional.

Aunque Corleone admira el trabajo de Sofía Vergara, confesó que tanto para él como para su familia fue incómodo e inapropiado que Netflix no acudiera a ellos en ninguna circunstancia. “Es una cachetada en la cara”, dijo Michael, quien pidió perdón abiertamente por los actos de su madre y declaró su interés en hacer las cosas “diferente” y alejarse de su oscuro pasado.

“Sí, estoy agradecido que una ‘reina’ colombiana esté haciendo el papel de mi mamá, pero al mismo tiempo esa es la cuestión, me pregunto, si de verdad quería hacer el papel completo, ¿por qué no se acercó a la familia? ¿por qué no se contactaron conmigo?... Si mi madre estuviera viva, no creo que Sofía se daría la libertad de hacer el papel sin la consulta de ella. Es muy ofensivo... es una cachetada en la cara no requerir de la información de la familia o consulta a la familia”, sentenció Corleone a W Radio.

A sus 42 años, Michael vive en Estados Unidos y se ha encargado de construir su vida alejado de las sombras del narcotráfico, es dueño de la marca de ropa Pure Blanco y recuerda a Griselda todos los días como su madre, la mujer que lo crió y lo acompañó en todo momento.