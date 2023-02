Está disponible la preventa de entradas para “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”

En la historia, Cassie revela su pasión por la ciencia y la tecnología, y su curiosidad embarca a toda la familia en un viaje único a un vasto mundo subatómico, donde encuentran extrañas criaturas. Foto: Jay Maidment - Jay Maidment

A diferencia de otras películas de Marvel, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” es una historia autónoma, pero su trama tendrá un impacto importante en el futuro del MCU. Dice Broussard: “Hablamos sobre películas como Capitán América y el Soldado de invierno en la que se vio la caída de S.H.I.E.L.D. y parecía como quetodo el MCU giraba en torno a eso. Capitán América: Civil War fue otra película en la cual se vio a los héroes divididos en campos y en donde se trazaron líneas de batalla. Parecía que el futuro del MCU iba a estar definido por la acción de esa película. Nos gustó mucho la idea de hacer de esta película de Ant-Man algo importante e integral para el avance del MCU”, señala el productor Stephen Broussard.

DESTINO: EL REINO CUÁNTICO

Al desarrollar la nueva historia, el equipo creativo detrás de ““Ant-Man and The Wasp”: Quantumania”supo de entrada que quería trasladar a Ant-Man y Wasp a un nuevo mundo tan desconocido como aterrador. Para explorarlo, convocaron nuevamente al director Peyton Reed, responsable de las dos películas de Marvel centradas en Ant-Man de 2015 y “Ant-Man and The Wasp” de 2018.

“Las películas de Ant-Man fueron siempre sobre la familia. En Quantumania, profundizamos y complicamos la dinámica familiar además de pintar sobre un lienzo mucho más grande. Incursionamos un poco en el Reino Cuántico en las primeras dos películas, pero esta vez, queríamos darle a la película un aspecto visual totalmente diferente. Es una experiencia épica”, explica Reed.

En la historia, Cassie revela su pasión por la ciencia y la tecnología, y su curiosidad embarca a toda la familia en un viaje único a un vasto mundo subatómico, donde encuentran extrañas criaturas, una sociedad devastada y el amo del tiempo, al frente de una peligrosa misión que recién comienza. “Cuando me encontré con Peyton y Marvel por primera vez, nos entusiasmó mucho la idea de hacer una película épica y de grandes aventuras con el Súper Héroe menos pensado. Desde el principio, la idea era ponerlos enfrentados a un peligro del nivel de los que enfrentan los Vengadores, el siguiente gran villano del MCU, Kang el Conquistador. Pero contra él están solo Scott, Hope y sus familias”, cuenta el guionista Jeff Loveness.

Para Reed y su equipo, dar vida al Reino Cuántico implicó abordarlo desde todas las perspectivas. En este sentido, relata: “La idea es que los personajes se adentran más profundamente en el Reino Cuántico que vimos en las películas anteriores. No solamente teníamos que crear el aspecto visual de estas ciudades y civilizaciones, sino queteníamos que crear la lógica interna y la historia, y luego poblarla con todas estas criaturas, seres y estructuras”.

LAZOS FAMILIARES

El Reino Cuántico recibe a la familia de Hank y Hope en pleno, reforzando el rasgo distintivo que identifica a las películas de Ant-Man. Para los realizadores, reencontrar a las audiencias con estos personajes algunos años después de “Ant-Man and The Wasp” implicó pensar acerca de sus caminos individuales y su dinámica familiar. En este sentido, uno de los vínculos centrales de la historia es el que comparten Scott y Cassie.

Dice Reed: “La hija de Scott, Cassie Lang, ahora tiene 18 años, y la relación de Scott y Cassie siempre fue una parte crucial de las películas de Ant-Man. La motivación más importante en la vida de Scott es ser un buen padre para su hija, pero los acontecimientos impidieron que pasara tiempo con ella. En esta película, Scott lucha internamente porque todavía ve a Cassie como una niña, pero ahora ella es una joven adulta. Y es idealista. Tiene sus propias ideas de cómo llevar adelante su vida, lo que da lugar a una gran tensión dramática y también cómica”.

El foco de la historia puesto en la relación entre Scott y Cassie hace honor a uno de los principios que guía al MCUdesde sus inicios: el ancla está siempre en los personajes. Así, concluye Broussard: “La ciencia ficción y la construcción de mundos son divertidas pero, al fin y al cabo, es solo una decoración que acompaña a los personajes en su camino. Creo que siempre y cuando nunca olvidemos que esta es una historia de un padre y su hija que están reconectándose, que es esencialmente de lo que trata la película, lo embriagador del multiverso, lo embriagador delReino Cuántico, se resuelve solo, porque lo único que hay que entender es que es una historia sobre un padre y su hija”.

SINOPSIS OFICIAL:

La pareja de Súper Héroes compuesta por Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) regresa para continuar sus aventuras como Ant-Man y Wasp. Juntos y acompañados por los padres de Hope, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Hank Pym (Michael Douglas), y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), toda la familia se encuentra explorando el Reino Cuántico, interactuando con extrañas criaturas y embarcándose en una aventura quelos llevará más allá de los límites que creían posible. Dirigida por Peyton Reed y producida por Kevin Feige y Stephen Broussard, “Ant-Man and The Wasp”: QUANTUMANIA está protagonizada también por Jonathan Majors en el papel de Kang, David Dastmalchian como Veb, Katy O’Brian como Jentorra, William Jackson Harper como Quaz y Bill Murray como Lord Krylar.