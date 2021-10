Esta es la programación escalofriante para Halloween de Paramount+

Series y películas

Creepshow S2: es una serie de televisión web de antología y horror estadounidense. La serie es una continuación de la primera y segunda película en la franquicia Creepshow, escritas por Stephen King y dirigidas por George Romero, cada episodio de la serie consta de dos capítulos con historias de terror originales dirigidos por diferentes directores.

The Bite: sigue la vida de dos vecinas, Rachel (Audra McDonald, The Good Fight) y Lily (Taylor Schilling, Orange is the New Black) mientras se embarcan en tiempos sin precedentes cuando llega una nueva cepa mortal de un virus. Navegando por la nueva normalidad en la ciudad de Nueva York, Rachel trabaja desde casa haciendo malabares con sus clientes de telemedicina y un matrimonio inestable con su esposo, el Dr. Zach (Steven Pasquale, The Comey Rule), quien tiene un trabajo prestigioso en los CDC a millas de distancia en Washington DC.; Lily está arriba tratando de convencer a su clientela de Wall Street de que su conjunto de habilidades muy específicas sigue siendo tan valioso a través de una pantalla de video como lo fue en persona.

Children Of The Corn: Genesis: una pareja busca refugio en un complejo aislado y descubre un misterioso culto que adora a un niño endemoniado. Children of the Corn: Genesis (Los chicos del maíz: Génesis) es la octava entrega de la serie de terror Children of the Corn. Estrenada en 2011 y dirigida por Joel Soisson, la película está protagonizada por Kelen Coleman, Tim Rock, J.J.Banicki, Diane Peterson, Kai Caster, Billy Drago, Duane Whitaker, Barbara Nedeljakova, Brian Hite, Dusty Burwell.

Hellraiser: Revelations: dos amigos encuentran una misteriosa caja de rompecabezas que les abrirá la puerta a un mundo infernal habitado por demonios. Hellraiser: Revelations (en español: Hellraiser: Revelaciones) es una película estadounidense de terror de 2011 escrita por Gary Tunnicliffe y dirigida por Víctor García. Es la novena película de la saga iniciada con el film Hellraiser. Protagonizada por Daniel Buran, Steven Brand, Jolene Andersen, Stephan Smith Collins, Nick Eversman, Jay Gillespie, Sebastien Roberts, Sanny Van Heteren, Tracey Fairaway, Adel Marie Ruiz y Devon Sorvari.

Sleepwalkers: Charles y su madre pertenecen a una especie en extinción que necesita alimentarse de la fuerza viva de mujeres vírgenes. Ambos acaban de trasladarse a una pequeña ciudad de Indiana con la esperanza de encontrar a su próxima víctima. Sleepwalkers, es una película estadounidense de 1992 escrita especialmente para la pantalla por Stephen King. Está dirigida por Mick Garris y protagonizada por Brian Krause, Alice Krige, Mädchen Amick, Lyman Ward, Cindy Pickett y Ron Perlman.

Guerra mundial Z: cuando una pandemia de zombies amenaza con destruir a la humanidad, un ex-investigador de Naciones Unidas es obligado a regresar al servicio para intentar descubrir la fuente de la infección. Guerra mundial Z (en inglés World War Z) es una película estadounidense postapocalíptica de 2013 basada en la novela homónima de Max Brooks y dirigida por Marc Forster. Protagonizada por Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, David Morse, Matthew Fox, Eric West, James Badge Dale, David Andrews, Peter Capaldi, Fana Mokoena.

Regression: Minnesota, 1990. El detective Bruce Kenner investiga el caso de la joven Angela, que acusa a su padre, John Gray, de haber abusado de ella. Cuando John, de forma inesperada y sin recordar lo sucedido, admite su culpa, el reconocido psicólogo Dr. Raines se incorpora al caso para ayudarle a revivir sus recuerdos reprimidos. Lo que descubren desenmascara una siniestra conspiración. Regression es una película estadounidense de suspenso y terror psicológico estrenada en 2015. Está escrita y dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Ethan Hawke, Emma Watson y David Thewlis, Aaron Ashmore, Devon Bostick, Dale Dickey, Aaron Abrams, Adam Butcher y David Dencik.

Jessabelle: esta producción de 90 minutos de puro terror y suspenso narra la historia de Jessie, una joven chica que queda inválida tras un fatídico accidente de tráfico. Postrada en una silla de ruedas y sin movilidad en sus piernas, se ve obligada a regresar a casa de su padre en Luisiana. Mientras se recupera del accidente en la decrépita mansión de su padre, descubre un extraño regalo de su madre que murió hace varios años y una terrible presencia que quiere destruirla. Dirigida por el director Kevin Greutert ( Saw VI , Saw VII 3D), escrita por Robert Ben Garant (Una noche en el museo) y protagonizada por Sarah Snook (Succession).

Para ver en familia

Are You Afraid of the Dark? Los clásicos de terror nunca fallan y este reboot de la serie producida por Nickelodeon Productions en la década del 90´ no es la excepción. Are You Afraid of the Dark? presenta a una nueva Sociedad de Medianoche, un grupo de niños que cuentan la aterradora historia del “Carnaval de la Muerte”. Por desgracia para ellos, su perturbadora historia está a punto de convertirse en realidad. Esta serie de terror fantástico antológico fue creado originalmente por eescritor DJ.MacHale.

Hunter Street: mezcla el misterio, la aventura y la comedia en una increíble producción de Nickelodeon Productions. La serie presenta la historia de cinco chicos que descubren al despertarse por la mañana que sus nuevos padres adoptivos han desaparecido durante la primera noche que ellos pasaban en su casa. A partir de ese momento comenzarán a buscarlos en una atrapante aventura épica.

A Monster in Paris: esta película animada francesa para toda la familia trae una historia emotiva y musical en la París de 1910. Raoul, un estrafalario inventor y repartidor, y Emile, un tímido y discreto proyeccionista de cine, accidentalmente liberan a un monstruo del excéntrico invernadero de un científico e intentan atraparlo. Pronto descubren que la bestia podría no ser tan amenazante como aparenta e intentan salvarla de un corrupto jefe de policía. Protagonizada por los reconocidos cantantes y compositores franceses Vanessa Paradis y Matthieu Chédid.

Hotel Transylvania 2: la segunda parte de esta aterradora pero divertida producción dirigida por Genndy Tartakovsky (El Laboratorio de Dexter) presenta finalmente a la vampira Mavis y el humano Jonathan casándose en el Hotel Transilvania, dirigido por Drácula, padre de la novia. Además, el hotel deja de ser sólo para monstruos y admite sus primeros huéspedes humanos: la familia del novio. El elenco de la película. Cuenta con las voces originales de Adam Sandler, Andy Samberg y Selena Gomez.

The Boy Who Cried Werewolf: esta película que mezcla terror, comedia y fantasía familiar cuenta la historia de una familia típica americana con problemas económicos para pagar su hipoteca y que reciben como herencia un antiguo castillo en Rumanía. Al llegar, se enteran de la aterradora maldición asociada al castillo, y comprenden que no va a ser fácil librarse de ella. Protagonizada por la reconocida actriz y cantante estadounidense Victoria Justice, de la conocida serie de Nickelodeon Victorious.

Liar, Liar Vampire: cuenta la historia de un chico tímido que se muda a otra ciudad. En su nuevo colegio, la chica más popular lo confunde con un vampiro, por lo que el joven fingirá serlo para mantener su inesperada popularidad. Sin embargo, cuando surgen sospechas sobre sus auténticos poderes, su vida empieza a complicarse. Protagonizada por Rahart Adams (Every Witch Way) y Brec Bassinger (Bella y los Bulldogs).