Estas son las películas más esperadas de 2022

El 2022 se viene cargado de drama, acción y buenas historias. Conozca los estrenos más esperados. Foto: Cortesía

Falta poco para 2022 y los estrenos cinematográficos que trae el próximo año para los cinéfilos. Superhéroes. drama, acción y ciencia ficción son algunos de los géneros que explotarán en las pantallas de las salas de cine. Entre estos estrenos se encuentran producciones como “Avatar”, “The Batman” y “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore”.

Estos son algunos de los estrenos más esperados:

Avatar 2

Son muchos los secretos que aún quedan por descubrir sobre los Na’vi, la especie originaria del planeta Pandora, que James Cameron presentó al mundo en la primera entrega de Avatar. Se trata de unos seres de más de tres metros de alto, con la piel azulada y una profunda conexión con la naturaleza que, en la próxima película de la franquicia, tendrán incluso su propio lenguaje de signos.

Aunque la producción de las secuelas de Avatar ha sufrido numerosos retrasos, los más recientes motivados por la pandemia de coronavirus, Cameron fue de los primeros cineastas en poder retomar, en Nueva Zelanda, el rodaje de su película.

Hay que tener en cuenta que, mientras que la primera entrega de Avatar se ambientó principalmente en las selvas de Pandora, la secuela explorará los reinos acuáticos, lo que da sentido al lenguaje de signos, que algunos de los niños actores ya han empezado a utilizar, puesto que los Na’vi no usan ningún tipo de tecnología para comunicarse.

Son pocos los detalles que se conocen de Avatar 2, pero ha trascendido que la historia se centrará en los hijos de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), que tras un nuevo peligro tendrán que explorar nuevas zonas de Pandora buscando refugio, entre ellas los pueblos submarinos.

El estreno estaba previsto para finales de 2021, sin embargo y debido a varios retrasos, se espera que se estrene en el primer semestre de 2022.

The Batman

The Batman, con Robert Pattinson debutando en la piel del superhéroe enmascarado, fue el plato fuerte de DC FanDome, el macroevento virtual que Warner Bros., al no haber Comic-Con este año, organizó para concretar sus planes de futuro sobre las adaptaciones de las historias de DC Comics.

Uno de los objetivos de Batman es mantener en secreto su verdadera identidad. Muy pocas personas saben que Bruce Wayne y Batman son la misma persona, pero parece que en la cinta Enigma (Paul Dano) destapa al superhéroe.

BATMAN Tráiler Español Latino Subtitulado 2 (Nuevo, 2022)

“Soy la venganza”, dice Pattinson en un momento de ese primer adelanto de turbias y violentas imágenes acompañadas por la canción Something in the Way de Nirvana.

“¿Qué es negro, azul y está muerto en todas partes? Tú”, dice Enigma en el clip, que muestra una pared con todos los hallazgos del villano. En ella se ven varias fotos de Bruce, incluyendo una imagen de pequeño junto a sus padres. “Si tan solo supiera lo que sé hoy”, se puede leer junto a las instantáneas, desvelando que Enigma ya conoce la verdadera identidad de Batman. La película se estrena el 4 de marzo en salas de cine.

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore

Warner Bros lanzó el tráiler de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, tercera entrega de la saga basadas en las novelas de J.K. Rowling. El clip adelanta la destrucción que se avecina de la mano de Gellert Grindelwald, que ya no será interpretado por Johnny Depp, sino por Mads Mikkelsen.

“Si escuchan atentamente, el pasado les susurra. El mundo tal y como lo conocemos se desmorona, Grindelwald lo está destruyendo con odio”, dice Dumbledore (Jude Law) en el clip. “Si queremos derrotarlo, tendrás que confiar en mí”, le pide a Newt Scamander (Eddie Redmayne).

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore - Trailer Oficial

El clip también presenta al equipo que intentará acabar con “el mago más peligroso del último siglo”: Scamander, Bunty (Victoria Yeates), Yusuf Kama (William Nadylam), Eulalie Hicks (Jessica Williams) y Jacob Kowalski (Dan Fogler).

“Las cosas no son lo que parecen”, advierte Dumbledore. Además, el vídeo muestra en acción a un poderoso Credence Barebone y al temible Grindelwald. “Nuestra guerra con los muggles empieza hoy”, proclama el personaje de Mikkelsen. Se estrena el 15 de abril.

Top Gun: Maverick

En 2019, Tom Cruise publicó este lunes en sus redes sociales el adelanto más completo hasta la fecha de lo que será su próxima película, “Top Gun: Maverick”.

En el tráiler, el actor estadounidense retorna a su personaje de Maverick Mitchell, quien regresa a la escuela de aviación donde se le vio por última vez hace 34 años para entrenar a una nueva camada de cadetes pilotos de la Armada estadounidense.

Top Gun: Maverick - Official Trailer (2022) - Paramount Pictures

Esta es la primera vez que se puede ver al veterano actor y productor nuevamente a bordo de los aviones caza, que supuestamente ha piloteado desde entonces y en los que se ha convertido en una leyenda dentro de las fuerzas armadas.

Con una clara intención de conectar con la onda de nostalgia por la década de años los 80, que exhiben hoy en día adolescentes y jóvenes adultos, el tráiler retoma las secuencias de vuelo y acrobacias de Maverick, si se quiere con más intensidad. Se estrena el 27 de mayo.

Thor: Love and Thunder

Sin duda, uno de los aspectos que más esperan los fans de ‘Thor: Love and Thunder’ es cómo lucirá Natalie Portman como The Mighty Thor, la versión femenina del poderoso dios del trueno. Gracias a una filtración, puede verse el primer vistazo de Jane Foster como la poderosa superheroína, además de ver también la nueva armadura que lucirá la Valkiria de Tessa Thompson.

THOR 4: Love and Thunder (2022) FIRST LOOK TRAILER | Marvel Studios

Aunque se habían filtrado imágenes del rodaje de ‘Love and Thunder’, en ninguna podía verse a Portman con el traje de Mighty Thor, apareciendo con su atuendo de Jane Foster. Sin embargo, eso no ha impedido que se filtre el logo de una camiseta que forma parte del merchandising, en la que aparece un arte de la cinta en el que Thor está acompañado de Mighty Thor y Valkyrie, la cual luce un nuevo traje.

Poco se sabe sobre la trama de la cuarta entrega en solitario de Thor, aunque la aparición de Mighty Thor hace que los fans intuyan que la historia adaptará libremente este cómic. Se estrena el 8 de julio.