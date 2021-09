Estas son las películas y series para ver de acuerdo a su estado sentimental

Lo invitamos a identificar cuál es el tipo de relación que más se ajusta a su situación actual y pasar un fin de semana con algunas historias recomendadas de HBO Max.

Complicado

Cuando se encuentra en una situación amorosa que ni la misma persona puede definir, donde las reglas son fluidas, tormentosas, o tal vez en medio de un amor no correspondido, eso sí es complicado. En ese caso, definitivamente tiene que ver “Scenes from a marriage”, una serie que muestra a una pareja de casados en medio de una situación complicada cuando uno de ellos está teniendo una aventura amorosa. Sin embargo, para aquellos que prefieren reír para no llorar, una comedia romántica “No eres tú, soy yo”.



Comprometido

¡Felicidades! Usted y su pareja podrán tener un momento muy romántico e íntimo con “The Notebook”, un clásico protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams, que sin duda les hará reafirmar que el amor verdadero existe.

En una relación abierta

¿Por qué tener solo un amor de la vida, cuando se puede tener dos, tres, cuatro...? En ese caso, te proponemos algo con un poco de picante: “Friends with Benefits”, seguramente se va a sentir muy identificado con la relación que se vive en esta película.



En una relación seria... con el trabajo

Si eres un workaholic, tómate una pausa para ver “Industry”, una producción de drama sobre unos adolescentes en Londres que buscan llegar a lo más alto en la industria financiera. Luego podrías buscar también un poco de inspiración para tu próxima jornada laboral con “The Wolf of Wall Street”, una película protagonizada por Leonardo Di Caprio que muestra el éxito de un corredor de bolsa en Nueva York.

Amigos antes que novios

Si para usted es más importante la amistad que el amor, el plan perfecto es tener con su mejor amigo/a una maratón de “Friends”, se divertirán con las locuras, amores y dilemas que viven 6 amigos en Nueva York.

Comprometido con la música

Para ti quien siente cada canción como si la estuviera viviendo. Podría ver el documental “Romeo Santos Live at the Stadium”, enamórese con las canciones de “Juan Luis Guerra: Entre mar y palmeras”.

No puede hablar (en llamada con el drama)

Para una noche llena de lágrimas y romance, puede tener una maratón vampiresca, preparándose además para octubre). En este caso, puedes ver toda la saga de “Twilight” y disfrutar la historia de Edward y Bella. Para rematar, puede vivir un sinfín de emociones con la serie “The Vampire Diaries”.

Enemistados

¿No sabe si bloquear a esa persona o desbloquearla y esa situación le atormenta? Pues bien, puede distraerse con las locuras de “Rick y Morty” o “Looney Tunes”. Incluso puede tomar algunos consejos de los dramas que viven los personajes de la emblemática serie “Gossip Girl”, aprovechando para revivir la original y conocer los nuevos conflictos con la primera temporada del reboot.



Disponible

Si está en búsqueda de un match perfectoi, seguramente lo encontrará… Mientras tanto, puede ver “Genera+ION”, un drama adolecente escrito por Zelda Barns a sus 19 años.

En una espiral fuera de control

Si a diario debe decir ¨acompáñenme a ver esta triste historia¨, puede servirle de consuelo morirse de la risa con The Hangover, o escaparse de su realidad con la fiesta más loca del mundo en “Project X”.



En un bromance

En este caso, encontrará una buena forma de entretenerse en esta fecha con la acción y comedia de “Bad Boys” y “Bad Boys for Life”, protagonizadas por Will Smith y Martin Lawrence. Otra comedia para esta situación es “100 Things”, la historia de dos amigos que deciden abandonar todas sus posesiones por 100 días.