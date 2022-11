Este es el millonario premio que se llevó Chencho, ganador de “La Voz Senior”

Chencho, del equipo de Kany García, ganador de La Voz Senior 2022 Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Este primero de noviembre se llevó a cabo la final de la segunda temporada de La Voz Senior 2022. En la última ronda de la competencia, se enfrentaron Chencho, del equipo de Kany García; Nubia, del equipo de Andrés Cepeda; y Gloria, del equipo de Nacho. Además de contar con la gala y las presentaciones de los finalistas, el evento tuvo la presencia de Carlos Vives como invitado especial.

Chencho fue el primer participante que subió al escenario, para su presentación final en el programa. Decidió cantar “La nave del olvido” de José José, para deslumbrar a toda la audiencia.

En segundo lugar estuvo la participante del equipo de Andrés Cepeda, Nubia, quien decidió interpretar “Cuando voy por la calle”, del Trío América.

Por último, Gloria Elena interpretó el tema “Marinero de luces”, de Isabel Pantoja, para brillar en el escenario.

¿De cuánto fue el premio para el ganador de “La Voz Senior”?

Tras aplausos y una noche llena de espectáculo, el veredicto final fue el siguiente: José Trejos, conocido como “Chencho”, fue el ganador del concurso de este año, llevándose a casa la suma de 300 millones de pesos y un trofeo que representa su triunfo como el mejor cantante de Colombia.

El vencedor es escogido por los televidentes, quienes determinaron que la mejor voz senior de Colombia fue la del hombre de 72 años. Además de los 300 millones de pesos, logró un contrato con Universal Music, para grabar su primer sencillo.

Nubia, del equipo de Cepeda, quedó en el segundo lugar, con un premio de 100 millones de pesos. Gloria Elena, del equipo de Nacho, recibió 50 millones por ocupar el tercer lugar en las votaciones.

Chencho afirmó que la música ha sido una de las mejores terapias para superar el párkinson, entre otras problemáticas que se derivan de la enfermedad. Con un emotivo discurso, José Trejos compartió que el párkinson tiene distintas afectaciones para las personas. Entre ellas, la enfermedad puede acabar con la voz, por lo que él afirma que está luchando y que no quiere que se le acabe. Desde el momento de su diagnóstico, uno de sus mayores temores ha sido perder la capacidad para hablar.

¿Qué hará Chencho con el premio de “La Voz Senior”?

“Bueno, este premio llega en un momento inesperado porque uno no contaba con esto. Simplemente es como un sueño que se ha hecho realidad. No tengo planes todavía para el dinero, llega un momento en que uno no tiene nada planeado. Cuando uno hace un préstamo, uno lo hace con un plan. Pero cuando a uno le llega un golpe de estos, le toca sentarse con la familia y ver qué decisión toma”, comentó el cantante para las redes de La Voz.