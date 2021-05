Estos son los estrenos de Netflix para junio

“Dark”, “Por trece razones”, “Fuller House”, “Los últimos días del crimen”, “La red avispa” y “Tren a mi destino” son algunas de las producciones que llegarán a la plataforma de streaming. ¿Cuál planea ver?

Netflix anunció las series y películas que llegarán a su plataforma de streaming en junio. En este mes contamos con los estrenos de nuevas temporadas de grandes series como "Dark", "Por trece razones", "Fuller House", "The Sinner", entre otras. Asimismo, también destacan grandes estrenos de películas como "Los últimos días del crimen", "La red avispa" y "Tren a mi destino".

Estas son las series:

-1 de junio

Keeping up with the Kardashians, T1-2

Mujeres ricas de Beverly Hills, T1-2

Reckoning, T1

Amor revolucionario, T1

Mis queridos amigos, T1

Jefe introvertido, T1

The Real Housewives of New York City, T1

The Real Housewives of Atlanta, T1

Casadas con la medicina: Atlanta, T1

La cantina de medianoche, T1-2-3

-2 de junio:

Madres forzosas, capítulos finales

Modern Family, T7- 8- 9- 10

Fuller House

-4 de junio

¿Me escuchas?, T1

-5 de junio:

Por trece razones, T4

Perdida, T1

Queer Eye, T5

-10 de junio

Reality Z, T1

Lenox Hill (Docuserie) T1

Mi señor, T1

-12 de junio:

The Woods, T1

F is for Family, T4

Alexa & Katie, T3

Kipo y la era de los magnimales, T2

De cita en cita, T2

-14 de junio:

Marcella, T3

-17 de junio:

Rick y Morty, T4

Sr. Iglesias, T2

-18 de junio:

La orden secreta, T2

-19 de junio:

The Politician, T2

The Sinner: Jamie, T3

Coisa Mais Linda, T2

El reino de las rimas, T1

-24 de junio:

Manjares divinos, T1

-26 de junio:

Amar y vivir, T1

-27 de junio

Dark, T3

-30 de junio:

Brand New Animal, T1

Los estrenos de cine

-1 de junio:

El árbol de la sangre

La casa del lago

La princesita

Ghost in the shell

El resplandor

Rescatando al soldado Ryan

Jason y los argonautas

Río Grande

The Truman Show

Escritores de libertad

El dragón invencible

La buena esposa

Puertas al infierno

-2 de junio:

Vera: Rescate arcoíris

-4 de junio:

BAKI: La saga del gran torneo de Raitai

-5 de junio:

Los últimos días del crimen

No dejes rastro

La extraña fuente de la fortuna

El castillo de cristal

-6 de junio:

El cadáver de la novia

-7 de junio

El rey Arturo

-9 de junio

Ocean's 8

-12 de junio:

Da 5 Bloods: Hermanos de armas

-19 de junio:

Billete al mañana

La red avispa

Tren a mi destino

Bala perdida

Siente el ritmo

La familia del soldado

-23 de junio:

El muñeco de nieve

Victoria y Abdul

-24 de junio

Nadie sabe que estoy aquí

Atleta A

-26 de junio:

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

Mujer Maravilla

-30 de junio:

Baby Driver

La torre oscura

Volver al futuro

Volver al futuro III

El gran Lebowski

Perdidos en Tokio

Adú

El Grinch