Estos son los estrenos en cine que Disney tiene preparados para 2022

The Kindsman, , "Muerte en el Nilo" "Doctor Strange", "Lightyear" son algunas películas de Disney que estrenarán en 2022 en cine. Foto: Cortesía Disney

King’s Man: El origen:

Fecha de estreno: 6 de enero

Mientras un grupo de los peores tiranos y delincuentes intelectuales de la historia se reúnen para planear una guerra que acabará con millones de personas, un hombre correrá contra el reloj para detenerlos. Descubre el inicio de la primera agencia de inteligencia independiente en King’s Man: El origen.

Está dirigida por Matthew Vaughn y protagonizada por Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou, y Charles Dance.

Matthew Vaughn, David Reid y Adam Bohling son los productores, y Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn y Ralph Fiennes sus productores ejecutivos. KING´S MAN – EL ORIGEN está basada en la revista de historietas El servicio secreto de Mark Millar y Dave Gibbons, y la historia es de Matthew Vaughn y el guion de Matthew Vaughn y Karl Gajdusek.

King's Man: El Origen | Tráiler Oficial (Banda Roja) | Subtitulado

(Le recomendamos: Will Smith vuelve a la pantalla chica con “Rey Richard, una familia ganadora”)

El callejón de las almas perdidas

Fecha de estreno: 27 de enero

En El callejón de las almas perdidas, un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Bradley Cooper) con el talento de manipular a la gente con algunas palabras bien elegidas, se une a una psiquiatra (Cate Blanchett) que es incluso más peligrosa que él.

Protagonizada por Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn, la película está dirigida por el ganador del premio Oscar® Guillermo del Toro, escrita por Guillermo del Toro y Kim Morgan y producida por Guillermo del Toro y J. Miles Dale.

El Callejón de Las Almas Perdidas | Nuevo Tráiler | Subtitulado

Muerte en el Nilo

Fecha de estreno: 10 de febrero

Es una película de suspenso basada en la novela de Agatha Christie de 1937 acerca del caos emocional y las drásticas consecuencias de un amor obsesivo. Kenneth Branagh regresa como el icónico detective Hércules Poirot y a él se le suma un reparto estelar con la participación de Tom Bateman, Annette Bening (nominada en 4 oportunidades al premio Oscar®), Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders y Letitia Wright. Está escrita por Michael Green, basada en la novela de Christie, y producida por Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a. y Kevin J. Walsh, con Mark Gordon, Simon Kinberg, Matthew Jenkins, James Prichard y Mathew Prichard como productores ejecutivos.

Las vacaciones del detective belga Hércules Poirot a bordo de un glamoroso barco de vapor en Egipto se convierten en una aterradora búsqueda de un asesino, mientras que la luna de miel idílica de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida. Ambientada en un paisaje épico de amplias vistas del desierto y las majestuosas pirámides de Giza, esta historia de pasión desenfrenada y celos presenta un grupo cosmopolita de viajeros impecablemente vestidos, y los suficientes giros inesperados como para dejar al público inquieto y desconcertado hasta el impactante desenlace.

Filmada con cámaras Panavision de 65 milímetros a fines de 2019, Muerte en el Nilo transporta al público a la década de 1930, recreando muchas de las ubicaciones que sirvieron de inspiración para el glamoroso thriller de la alta sociedad de Christie.

(Le puede interesar: Medusa, el thriller policial y de suspenso presenta el elenco de la serie)

Con el regreso del público a los cines, Disney se ha comprometido con un estreno solo en cines de Muerte en el Nilo. El presidente de producción de 20th Century Studios, Steve Asbell, comenta: “La visión elegante y arrolladora de Ken para esta historia clásica merece ser vista en la pantalla más grande posible.

James Prichard, presidente y director ejecutivo de Agatha Christie Ltd., agrega: “Más de 100 años después de la publicación de la primera novela de Agatha Christie, sus obras de ficción criminal siguen siendo inmensamente populares y siguen siendo descubiertas de nuevo por personas de todo el mundo. Estoy encantado de que Disney y nuestros socios crean en esta franquicia, que ha ayudado a presentar a millones de nuevos fanáticos las obras clásicas de Christie.”

Muerte en el Nilo | Tráiler Oficial | Subtitulado

Red

Fecha de estreno: 10 de marzo

Según la directora de Red, Domee Shi, es prácticamente obligatorio incluir una boy band en la historia de una joven de 13 años situada en década de 2000. “Necesitábamos que nuestro personaje Mei estuviera obsesionado con algo que su madre no aprobaría”, dijo Shi. Refiriéndose a esa época, añadió: “Las boy band fueron el primer paso hacia el mundo de los chicos para muchas chicas de esa edad. Los miembros de la banda eran todos súper bonitos, elegantes, delicados y cariñosos, y tenían una forma particular de unir a las jóvenes con sus mejores amigas. Además, pensé que sería genial crear una boy band animada”.

Conoce a la primera boy band de Pixar, “4*Town”. Los realizadores pidieron a los cantautores ganadores del Grammy Billie Eilish y Finneas que escribieran las tres canciones de ficción de la banda, incluida la canción “Nobody Like U” que aparece en el nuevo tráiler. “Cuando empezamos a hablar sobre Billie Eilish y Finneas, antes de que ganaran ‘mil millones’ de premios Grammy, pudimos notar que estaban actualizados con las últimas tendencias”, comentó la productora Lindsey Collins. “Éramos grandes fans. Nos reunimos con ellos y les planteamos esta loca idea de una boy band, preguntándoles si estarían interesados en escribir y producir las canciones. ¡Estaban interesados!”.

Dirigida por Dome Shi, ganadora de un Oscar en 2018 por el corto Bao, Red estrena en cines el 10 de marzo de 2022.

Red | Tráiler Oficial | Subtitulado

Competencia oficial

Fecha de estreno: 24 de marzo

La película Competencia oficial, una producción de The Mediapro Studio dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat (“El ciudadano ilustre”, “Mi obra maestra”, “4x4″, “El hombre de al lado”) y escrita por los reconocidos realizadores argentinos junto a Andrés Duprat.

El filme, que cuenta con la participación de RTVE, TV3 y Orange España, está protagonizado por Penélope CRruz (ganadora de un Premio Oscar por “Vicky Cristina Barcelona”, y premio a mejor actriz en Cannes por “Volver”), Antonio Banderas (premio al mejor actor en Cannes por “Dolor y gloria”) y Oscar Martínez (premio al mejor actor en Venecia por “El ciudadano ilustre”.

Competencia Oficial - Tráiler

Sinopsis:

En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la muy célebre cineasta Lola Cuevas (Penélope Cruz) y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero (Antonio Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

(Puede leer: Así es el nuevo tráiler de “The Tragedy of Macbeth”, la película de Apple TV y A24)

Doctor Strange en el multiverso de la locura

Fecha de estreno: 5 de mayo

Marvel Studios presenta el primer tráiler y póster de la película, un emocionante viaje por el Multiverso con Doctor Strange, su amigo Wong y Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura | Teaser Oficial | Subtitulado

Bob´s Burguers

Fecha de estreno: 26 de mayo

Lightyear

Fecha de estreno: 16 de junio

Una película original que se estrenará el próximo 16 de junio de 2022. La aventura de acción y ciencia ficción presenta la historia del origen de Buzz Lightyear: el héroe que inspiró el juguete, presentando al legendario Guardián Espacial que ganaría generaciones de fanáticos.

Chris Evans (Knives Out, Avengers: Endgame) presta su voz a Buzz y comenta: “La frase ‘un sueño hecho realidad’ se usa mucho, pero nunca había significado tanto en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada más ni nada menos que magia. Me pellizco todos los días”.

LIGHTYEAR | Teaser Tráiler | Subtitulado

Thor: amor y trueno

Fecha de estreno: 7 de julio

Black Panther: Wakanda Forever

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Strange World

Fecha de estreno: 24 de noviembre

Walt Disney Animation Studios presenta el arte conceptual de Strange World. El original viaje de acción y aventura se introduce en una tierra inexplorada y traicionera, donde criaturas fantásticas aguardan a los legendarios Clades, una familia de exploradores cuyas diferencias amenazan con derribar su última misión que es por lejos la más crítica. Según el director Don Hall, Strange World es un guiño a las revistas pulp, las ficciones populares de la primera mitad del siglo XX que se imprimían en un papel económico. “Me encantaba leer los viejos ejemplares de pulps mientras crecía”, comentó al respecto.

Avatar

Fecha de estreno: 15 de diciembre