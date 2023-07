Oppenheimer en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película

La película retratará el periodo histórico de la primera bomba atómica en el mundo y su creador, el destructor de mundos, Robert Oppenheimer. Foto: Cortesía

En esta película se retrata la vida de uno de los físicos más importantes de la humanidad, J Robert Oppenheimer, y su relación con el proyecto Manhattan, llevado a cabo en el periodo bélico e histórico de la Segunda Guerra Mundial, que en medio de los avances tecnológicos y científicos se dio como creación una de las armas más destructivas conocidas hasta hoy, la bomba atómica.

(Puede leer: Jesús de Nazaret y su censura en el anime Record of Ragnarok)

Dirigida por Christopher Nolan, a quien se le reconoce por otras películas como la trilogía de El Caballero de la Noche, Interestelar y El Origen, Oppenheimer ha generado cierta expectativa en redes sociales que se ve en la cantidad de memes relacionados con el hecho histórico del que habla la producción, su director y los actores que participarán en la misma.

Más artículos sobre Cine y Tv “Barbieheimer”: Barbie vs. Oppenheimer dos estrenos que se disputan la taquilla Los actores de las cintas piden evitar las confrontaciones e invitan a los espectadores a ver ambos estrenos. Leer más “Barbieheimer”: Barbie vs. Oppenheimer dos estrenos que se disputan la taquilla Estreno de Barbie en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película El jueves 20 de julio se estrenará a nivel mundial la película de “Barbie”, cinta dirigida por Greta Gerwig. Leer más Estreno de Barbie en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película

Como elenco principal se conoce la participación de Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Florence Pugh, Benny Safdie y Rami Malek. Mismos actores y actrices que aparecen en el tráiler de la película, encarnando al mismo Robert Oppenheimer, su esposa Kitty Oppenheimer, Lewis Strauss, Jean Tatlock, Kenneth Bainbridge y Edward Teller, respectivamente.

Aunque los hechos de la película se basan en una historia real, se conoce que la totalidad de la misma se basa en la información recopilada del libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Dónde ver Oppenheimer en Colombia?

Esta cinta se podrá ver en las salas de Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis y Cinemas Procinal. Los fanáticos de todas las regiones del país disfrutarán de esta esperada película. Además, se estrenará a nivel mundial el 20 de julio.

(Puede leer: La película “Sound of Freedom” abre otra guerra cultural en EE. UU., ¿por qué?)

Dependiendo de los cinemas locales de su ciudad, la boletería para la película se encuentra entre los $9.400 hasta $20.000, sin contar confitería. Aún no se encuentra disponible en alguna plataforma digital.

¿Cuánto dura Oppenheimer?

Según el portal de críticas cinematográficas, IMDb, la película dura tres horas en total.

¿Tendrá escenas Postcréditos?

A pesar de lo visto en la trilogía de “Batman, El Caballero de la Noche”, dirigía por Nolan, el común denominador de sus cintas es que, al ser historias autoconclusivas, es decir, que tienen un inicio y un final en la trama de la misma, no recurre a las escenas Postcréditos. Oppenheimer no es la excepción, así que no, no cuenta con escenas después de los créditos finales. Además, en todo el mundo, su clasificación es +18.

(Puede leer: Votaciones en el ‘Desafío The Box 2023′: ¿cómo votar por mi participante favorito?)