Estrenos de julio en Paramount+

“Blackbird” con Susan Sarandon y Kate Winlset, “Everyone is Doing Great” con Stephen Collety y James Lafferty y contenido infantil exclusivo como “Las Pistas de Blue y Tu” y una nueva temporada de la serie “Hunter Street”, llegan a la plataforma este mes.

Paramount+ llega a julio con nuevo contenido exclusivo para todas las audiencias, desde dramas duros y contenido fantástico, pasando por series experimentales que dan vida a nuevas historias originales hasta los mejores programas infantiles que causarán diversión y risas entre la familia.

Estos títulos se suman a la oferta de contenidos globales y originales que ofrece la plataforma de streaming premium, como “The Handmaid’s Tale”, “House of Lies”, “No Activity”, “Acapulco Shore”, “Dexter”, y otros formatos y títulos globales de MTV, Comedy Central, Showtime, Paramount Pictures y Nickelodeon.

Películas

La plataforma continúa ofreciendo un diverso y amplio catálogo de películas como, “10 Minutes Gone”, “Spiderman: Land of Mine”, “Star Trek: Into Darkness”, “Jumanji: Welcome to the Jungle”, “Cloverfield”, “Bob Esponja: La película”, entre otras. Este mes se incorpora el estreno de “Blackbird”, un drama duro y elegante con un elenco de actores premiados que traen una historia de muerte que invita a vivir.

Blackbird: una mujer (Susan Sarandon) que padece esclerosis lateral amiotrófica decide acabar con su sufrimiento por medio de la eutanasia con la ayuda de su marido. Sin embargo, la decisión trae consigo una serie de conflictos enterrados en el pasado con sus hijas y otros familiares cercanos. Blackbird es una película dramática dirigida por Roger Michell, protagonizada por Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, Lindsay Duncan, Bex Taylor-Klaus y Anson Boon. Presentada como una nueva versión de la película danesa Silent Heart de 2014, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019.

Blackbird - Official Trailer

Series y shows

Series como “The Handmaids Tale”, “No Activity”, “Your Honor” y “One Dollar” y contenidos que van desde dramas intensos como Interrogation hasta las mejores comedias, cómo “The Office”. A este catálogo se le suman 3 series nuevas que darán que hablar sobre los vampiros en “Everyone is doing great”, el cine experimental con Cinema Toast y el misterio para adolescentes en la temporada 4 de “Hunters Street”.

Everyone is doing great: Seth y Jermy, dos chicos que disfrutaron en su día del éxito de Eternal, un exitoso drama televisivo de vampiros, el género que más fans ha podido reunir en todo el mundo. Cinco años después de que termine su serie, se tienen que apoyar el uno al otro después de dejar un trabajo que les hacía ser importantes a ojos de todo el mundo.

Mientras tanto, tienen que retomar sus normales vidas y empezar a preocuparse por el amor en una etapa un tanto tardía de sus vidas. Everyone Is Doing Great es una comedia estadounidense estrenada en 2018, dirigida y protagonizada por James Lafferty (One tree hill) y Stephen Colletti (Laguna Beach).

Esta lista incluye este mes dos nuevas temporadas de programas que causarán ternura y risas en toda la familia con “Las pistas de Blue y Tu” - T2 y “Las Aventuras de Paddington”.

Para los más chicos

En esta temporada los chicos Hunter descubren que no son los únicos miembros de “The Relatives” como habían pensado anteriormente, y deberán lidiar con enemigos poderosos con rencores contra los Hunters que amenazan romper su familia. “Hunter Street” es una serie de televisión de aventuras y comedia creada por Reint Schölvinck y Melle Runderkamp que se estrenó en Nickelodeon en 2017.

La serie está protagonizada por Stony Blyden, Mae Mae Renfrow, Kyra Smith, Thomas Jansen, y Daan Creyghton como un grupo de cinco chicos adoptivos que deben resolver un misterio para encontrar a sus padres adoptivos que desaparecieron.

Las pistas de Blue y Tu T2: es un programa de televisión basado en la franquicia de Las pistas de Blue, que se estrenó por primera vez el 8 de septiembre de 1996, y se emitió hasta el 6 de agosto de 2006. Fue creado por Traci Paige Jonhson, Todd Kessler y Angela Santomero.

¡Pistas de Blue y tú! | EPISODIO COMPLETO: ¡Conoce a Josh! | Blue's Clues & You!

Este programa, al igual que su antecesor, trata sobre una perrita azul que, junto a su dueño Josh, deben descifrar diferentes misterios en cada capítulo, buscando pistas. Hay muchos otros personajes, entre ellos Magenta, su mejor amiga.

Las Aventuras de Paddington: Paddington es un amable oso peruano que se muda a Londres después de que un terremoto destruyera su hogar. Vive con la familia Brown, Henry, Mary, Judy y Jonathan, y al lado del Sr. Curry. El show se centra en el joven oso mientras escribe cartas a su tía Lucy celebrando las cosas nuevas que ha descubierto a lo largo del día.