Expresentadora de RCN reveló la millonaria suma que le ofrecieron por donar óvulos

Alejandra Serje ingresó al canal RCN en agosto de este año. Foto: Instagram

La presentadora Alejandra Serje habló sobre la propuesta que le hicieron para que donara sus óvulos, una práctica que se ha vuelto recurrente en los últimos años, de la que también reveló la oferta millonaria. Así mismo confirmó su salida del Canal RCN, en donde figuraba como presentadora del programa matutino “Mañana Express”.

Quizá le pueda interesar: Horóscopo para hoy 22 de noviembre del 2023: ¿Qué te deparan los signos zodiacales?

“Me propusieron en alguna oportunidad no tanto como alquilar el vientre, pero sí donar el óvulo por mucho dinero, a lo que claramente yo respondí que no. No sería capaz de ver un hijo por ahí, de hecho, sin saber si quiera si lo voy a ver en mi vida. Claramente son propuestas que jamás aceptaría ni por todo el dinero del mundo”, dijo al programa Lo Sé Todo.

¿Cuánto le ofrecieron por donar óvulos?

El monto que le ofertaron, según Serje, fue US$14 mil, un aproximado a $57 millones de pesos. La donación de óvulos busca “contribuir a que mujeres o parejas logren el sueño de tener un hijo, ya que, por edad, cirugía u otras patologías no tienen óvulos o su calidad no les permite conseguir un embarazo usando sus propias células”, según lo define Profamilia. Cabe resaltar que aunque esta es una práctica con fines altruistas, el pago por este procedimiento clínico se ha vuelto reiterativo.

Por otra parte, la presentadora agregó en la entrevista que incluso está latente la posibilidad de que más adelante se sumara otro integrante a su familia, que cuenta con tres hijos. “Uno no niega la posibilidad de otro retoñito en mi vientre”, aseguró. Añadió el gusto que tiene por las familias numerosas diciendo: “sueño con esas navidades donde lleguen todos mis nietos y bisnietos”.

También podría interesarle: Rock y nostalgia: así se vivió el concierto de Blur en Bogotá

Más noticias sobre presentadores en Gente: Claudia Bahamón presenció robo a esposo de Alejandra Giraldo en Bogotá: esto contó La presentadora Claudia Bahamón relató momento que se vivió en la panadería Masa, en donde ocurrió el robo a mano armada. Leer más... Claudia Bahamón presenció robo a esposo de Alejandra Giraldo en Bogotá: esto contó Hernán Orjuela reapareció y reveló por qué se fue de Colombia El presentador, quien reside en Estados Unidos, también habló sobre los proyectos en los que está trabajando. Leer más... Hernán Orjuela reapareció y reveló por qué se fue de Colombia

La salida de Alejandra Serje de RCN

Los rumores de la salida de la presentadora Alejandra Serje del programa “Mañana Express” fueron confirmados por ella misma en la misma entrevista a “Lo Sé Todo”. “Salí muy bien, muy agradecida. Vendrán mejores tiempos. Dios lo pone y lo quita uno en el momento adecuado. Salí super contenta y sé que se vienen grandes cosas”, le dijo al programa.

En cuanto a la razones que motivaron su salida del canal, aseguró que fue en buenos términos. “No hay ningún rollo, ninguna razón conflictiva”, agregó. La presentadora era una de las más nuevas en el panel del programa matutino puesto que había ingresado en agosto de este año. Serje también es recordada por su paso durante varios años en el programa de farándula “Lo Sé Todo” del Canal Uno.