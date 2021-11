Fernando Trueba eligió el cortometraje ganador de Smartfilms 2021

Fernando Trueba, director español y ganador del Óscar, eligió el cortometraje “Digital Affection & Lockdown Correspondence” como el ganador oficial del Gran SmartFilms 2021. Este es el galardón más importante que entrega el festival y premia al mejor cortometraje del año entre Colombia, México y Paraguay. En ediciones anteriores, este reconocimiento fue entregado por las personalidades de la industria cinematográfica mundial, Oliver Stone, Mike Kanfer y Robert Rodríguez.

En esta ocasión, los nominados tuvieron la oportunidad de conversar directamente con el director español, quien se refirió a la importancia de vivir con profundidad el humor en la producción artística y resaltó que el arte es capaz de cruzar fronteras, construir comunidades y transformar mentes.

El cortometraje, creado por la cineasta mexicana, Gabriela Chávez, se llevó el galardón más importante de SmartFilms, el festival de cine hecho con celular más grande del mundo, que este año llega a su séptima edición. El director de la película “El Olvido que Seremos”, Fernando Trueba, encargado de escoger al finalista, reconoció la excelencia y creatividad del producto ganador.

Por segundo año consecutivo, México resultó ser el ganador global del festival, con un cortometraje que nace de la comunicación real, vía correo electrónico entre dos amigos separados por más de 8 mil 500 kilómetros que vivían en paralelo, la misma realidad confusa y apocalíptica. Este cortometraje está disponible para el público en la página web del festival.

Fernando Trueba habló con El Espectador sobre su participación en el Festival.

¿Cómo fue el confinamiento para usted?

Ahora miro atrás y lo veo como una especie de nube, fue una época en la que tuve buena y mala suerte a la vez, porque recién empezó la pandemia habíamos acabado de rodar “El olvido que seremos”, justo teníamos la primera copia y ya había fecha de estreno en Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido... pero llegó el covid. Se cayeron todas las fechas de estreno, y todo se cancela, pero tuvimos la gran suerte de que la pudimos acabar, teniendo en cuenta que hubo proyectos que quedaron inconclusos.

¿Cómo fue su experiencia en Smartfilms?

Fue curiosa, porque me propusieron participar y lo primero que pensé fue: “¿cómo voy a ser jurado de una película hecha con celulares si ni siquiera tengo uno?”, aun así simpatizo mucho con los chicos que lo hacen, y la calidad ahora logra ser muy buena. Es muy interesante todo eso, pero lo que me aterró fue cuando me dijeron la segunda cosa: que el jurado era solo yo. Una responsabilidad enorme que asumí con gusto, el nivel fue muy bueno, sol jóvenes hicieron excelentes trabajos, y aunque llegué en la parte final, aun así me llenó de satisfacción ver la calidad, los hubiese premiado a todos.

¿Por qué eligió “Digital Affection & Lockdown Correspondence” como el cortometraje ganador?

De alguna forma, este es uno de los más sencillos, es muy íntimo, se trata de unos mails que se escriben dos amigos en Londres, y cuando empieza la pandemia ambos quedan encerrados, uno en Inglaterra y el otro en México... la historia muestra cómo a pesar de estar en confinamiento ambos siguen contándose sus cosas a través del mail. Ese corto tenía algo que me tocó profundamente, una intimidad, una verdad, y sobre todo muestra cómo la gente de esta generación ha vivido esta época tan difícil. Me parecía que había algo muy bello en esa película.

¿Cómo ve la industria del cine latinoamericano?

Creo que Colombia ha despegado mucho en cuanto al cine, porque era un país que estaba casi simbólicamente presente, a tener una presencia total. Las series colombianas, sus actores, todo es muy bueno, y pienso que Colombia debe defender su cine, su cultura, y no entregar el país para que sea consumidor únicamente de lo que se hace en otros lugares. Es un país que tiene muchas cosas por contar, es rico, está lleno de diversidad, conflictos, problemas, vida, arte, literatura, música... debe tener su cine.