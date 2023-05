Final de Survivor 2023: este es el premio que se llevará el ganador

La final de esta edición se transmitirá en la noche del viernes 26 de mayo. Foto: Canal RCN

El programa “Survivor, la isla de los famosos” llega a su final después de más de 80 episodios. Fueron 22 los famosos que empezaron su travesía por la isla el pasado 23 de enero y para este último capítulo solo hay tres finalistas. El gran ganador será elegido por un jurado conformado por exparticipantes del “reality”, quienes evaluarán las estrategias usadas en el último reto.

Tatán Mejía, presentador del programa, dijo a través de sus redes sociales: “Atreverse e intentarlo, aprender sobre la marcha, cometer y errores siempre será una opción. Juzgar desde un sofá es muy fácil mi gente. Mi admiración y mi respeto para las más de 200 personas que hicimos realidad este proyecto, es lo más difícil que he hecho en toda vida y agradezco cada segundo que estuve ahí. Lo lograron y eso nadie se los puede quitar, hoy nos vemos en la gran fina”.

De acuerdo al concursante del programa, Camilo Pardo, uno de los tres finalistas se llevará a casa $500.000.000. “Cuando chiquito veía la isla de los famosos y pensaba que me encantaría estar allá y vivir esa experiencia. 20 años después cumplí el sueño de participar, me divertí como nunca en las pruebas, sobreviviendo, armando estrategias, no pensaba en llegar a la final, no pensaba en $500 millones. Solo fui un niño cumpliendo un sueño”, dijo el finalista.

¿Quiénes son los finalistas deSurvivor?

Aco Pérez: Es un actor conocido por su trabajo en series como ‘Diomedes, el Cacique de La Junta’ y ‘La playita’.

Camilo Pardo: Es un comediante que se hace llamar ‘El Mago’, alcanzó una amplia popularidad con el canal de YouTube ‘Fucks News’.

Juan del Mar: Es un empresario, dueño de restaurantes en Cartagena, y que concursa por segunda vez en el programa ‘reality’.

¿Cuándo es la final de ‘Survivor, la isla de los famosos’ 2023?

La final se vivirá este viernes 26 desde las 8:00 p. m. El gran ganador podrá verse en el Canal RCN o en la transmisión en vivo a través del sitio web oficial.

