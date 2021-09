Francis Ford Coppola quiere autofinanciar su nueva película con Zendaya

Francis Ford Coppola está apostando fuerte por “Megalopolis”, su ambicioso regreso al cine. En su retorno a la gran pantalla, el cineasta quiere a grandes nombres de Hollywood y ya está en conversaciones con Forest Whitaker, Cate Blanchett, Jon Voight, Jessica Lange, Oscar Isaac o Zendaya para que sean los protagonistas del largometraje. Un proyecto que lleva años intentando sacar adelante y que estaría incluso dispuesto a financiar con sus propios fondos.

El artífice de obras tan aclamadas como la trilogía de “El Padrino”, “Apocalypse Now” o “Drácula de Bram Stoker” también quiere que James Caan, el emblemático Sonny Corleone de la primera entrega de la saga inspirada en la obra de Mario Puzo, esté presente en su nueva película. Según ha adelantado el propio Coppola, “Megalopolis” será una especie de epopeya romana al estilo “Ben-Hur”, pero ambientada en la actual Nueva York.

“Estoy comprometido con realizar esta película, me gustaría comenzar a rodarla en otoño de 2022. No tengo el visto bueno de todo mi elenco, pero tengo la suficiente confianza de que va a ser un reparto excelente. La película costará entre 100 y 120 millones dólares. No hace falta decir que espero que esté más cerca de los 100 que de los 120”, declaró Coppola a Deadline que está dispuesto a convertirse no solo en director de Zendaya, Blanchett, Isaac y el resto de estrellas de su filme, sino también en su empleador.

“Estoy preparado para colaborar con alguna financiación externa, casi dólar a dólar. En otras palabras, estoy dispuesto a poner dinero de mi propio bolsillo. Lo interesante de esto es que había un documental sobre mi estudio deseado, cuando era dueño de Zoetrope Studios, y no tenía miedo de arriesga todo lo que tenía por hacer realidad mis sueños. Bueno, realmente no tampoco ha cambiado tanto mi personalidad desde entonces”, agregó.

Ha vendido su bodega para la financiación

En junio de este año, Coppola vendió su bodega a Delicato Family Wines, pues tiene previsto utilizar estos fondos para ayudar en la financiación de “Megalopolis”. No es la primera vez que en su dilatada trayectoria en el mundo del arte y el entretenimiento el oscarizado cineasta arriesga tanto para levantar un proyecto, ya lo hizo también con la magistral “Apocalypse Now”. No obstante, no siempre le ha dado buenos frutos, como le sucedió con la comedia musical “Corazonada”, estrenada en 1981 y que fue un ruinoso fiasco que motivó que estuviera pagando deudas durante una década.

A diferencia de otros realizadores contemporáneos de Coppola, como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma o George Lucas, el cineasta nacido en Detroit, ganador de cinco Premios Oscar, dos Palmas de Oro y un galardón de la Academia Británica de Cine, ha mantenido un perfil mucho más bajo en los últimos años.

Tras el estreno de “Legítima defensa”, en 1997, Coppola ha realizado solo tres filmes, todos de carácter autoral, independiente y de resultados discretos, que fueron “El hombre sin edad”, ‘Tetro’ (en la que participaron Maribel Verdú y Carmen Maura) y ‘Twixt’, esta última producido en 2011.

Considerado una de las figuras central del movimiento del Nuevo Hollywood de los años 60 y 80, varios de sus largometrajes son considerados obras maestras del séptimo arte. Cuatro de sus filmes (”El Padrino”, “El Padrino: Parte II”, “La conversación” y “Apocalypse Now”) forman parte del Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación para la posteridad al ser “cultural, histórica o estéticamente significativos”.