“Full Circle”, la historia de un secuestro fallido

La miniserie del director Steven Soderbergh se estrenó el jueves 13 de julio de este año. Foto: Cortesía

“Full Circle”, la serie del director Steven Soderbergh y el escritor Ed Solomon se estrenó en julio y su trama ha impactado al mundo entero. La producción de seis episodios cuenta la historia sobre una investigación a un secuestro fallido, en la cual se descubren secretos guardados desde hace mucho tiempo que conectan múltiples personajes y culturas en la ciudad de Nueva York actual.

El elenco está integrado por Zazie Beetz, Claire Danes, Jim Gaffigan, Jharrel Jerome, Timothy Olyphant, CCH Pounder, Phaldut Sharma, Adia, Sheyi Cole, Gerald Jones, Suzanne Savoy, Ethan Stoddard, Lucian Zanes y Dennis Quaid.

La actriz CCH Pounder habló de cómo obtuvo el papel para la serie. “Alguien sabía que nací en Guyana y me ofrecieron el papel. Me gusta pensar que fue por el trabajo que había hecho antes (risas), pero el hecho de que nací allí fue muy útil. Querían un artículo genuino. Estaba trabajando en Escocia en ese momento y fue lo más extraño porque pensé que iban a ser cuatro o cinco días de filmación, pero una vez que comenzamos a rodar, creo que Steven Soderbergh y Ed Solomon vieron algo que tal vez no habían visto en la página”, reveló.

“Estamos encantados de volver a trabajar con Steven, Ed y Casey después del magistral drama criminal, “No Sudden Move”. Esta nueva serie limitada está llena de giros y sorpresas de la manera que sólo este equipo puede hacer”, afirmó en su momento Joey Chavez, vicepresidente ejecutivo de dramas originales de HBO Max.

“Incluso para los estándares de Ed, esta es una narrativa compleja que logra ser a la vez caleidoscópica e íntima. Nuestra tarea ahora es reunir un gran reparto y asegurarnos de que ejecutamos al nivel que los guiones merecen”, mencionó Steven Soderbergh.

Según un artículo de Página 12, “Soderbergh filtra una mirada pesimista sobre los modos de generación y multiplicación de la riqueza. A la ambición de la supersticiosa señora Mahabir le opone las jugadas del azar y la supervivencia; a la fachada de decencia y pulcritud de los Browne, el poder del karma. El elenco es sorprendente y el guión de Solomon, que distribuye escasas dosis de esperanza solamente entre los personajes más jóvenes (dos parejas de hermanos), suaviza la tensión de una trama sórdida con escenas humorísticas y críticas burlonas al culto de la opulencia. La promesa de “vivir una vida de lujo”, sea en Guyana o en Estados Unidos, tiene sus costos”.