“Furiosa: de la saga de Mad Max”: duración, escenas postcréditos y críticas

Anya Taylor-Joy es la protagonista de "Furiosa". Foto: Warner Bros.

Las películas de “Mad Max”, creadas por George Miller, están ambientadas en Australia y exploran el colapso de la sociedad después de un apocalipsis. El cineasta comenzó su odisea distópica en 1979, con la primera cinta de la saga, a esta le siguieron otras dos películas. Mel Gibson interpretó a Max, un policía de la era postapocalíptica.

En 2015 se estrenó “Mad Max: Furia en el camino”, protagonizada por Tom Hardy y Charlize Theron. La película ganó seis Premios Óscar de las 10 a los que estaba nominada. El 15 de mayo se estrenó “Furiosa” en el marco del Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes del mundo cinematográfico. La actriz Anya Taylor-Joy se mete en la piel de Furiosa, versión más joven del personaje interpretado por Theron hace nueve años.

Durante su estreno en el festival “Furiosa: de la saga de Mad Max fue ovacionada por alrededor de seis minutos. De inmediato la película obtuvo reseñas y críticas variadas, algunas indicando lo larga que es la cinta (con una duración de dos horas y 28 minutos) para la historia que muestra, recogemos algunas de ellas.

Críticas de “Furiosa: de la saga de Mad Max”

David Rooney escribió en The Hollywood Reporter : “un gran paso atrás con respecto a ‘Mad Max: Furia en el camino’ (...) poca tensión o fluidez en una narrativa cuya falta de forma se ve realzada por su pretenciosa estructura de capítulos”.

Nikki Baughan, de Screen Daily , dijo que la película era un “thriller de venganza de alto octanaje” y un “regreso apasionante”. Además, añadió: “Mientras ‘Furia en el camino’ se desarrolló en solo tres días, lo que le dio una energía cinética ininterrumpida, ‘Furiosa’ abarca 15 años, divididos en varios capítulos, lo que resulta en un ritmo más lento y a veces desigual”.

David Fear, de la revista Rolling Stone , dijo que: “‘Furiosa’ no es solo una precuela de ‘Furia en el camino’ es una historia de origen perfecta en la saga de películas”.

María Camila Dávila escribió para Shock : “Volver a abrir las puertas de una saga creada en 1979 que sigue viva, después del gran logro de ‘Mad Max: Furia en el camino’, es una decisión que no fue tomada a la ligera y busca abrir una nueva línea narrativa dentro de un mismo universo. Sin embargo, la película es demasiado larga y tiene muy poco desarrollo de su historia”.

Geoffrey Macnab escribió en The Independent que la película “tiene la intensidad concentrada de ‘Furia en el camino’, de la que es una precuela, y, sin embargo, se desarrolla en un lienzo mucho más amplio. El diálogo se mantiene al mínimo (...) Pero incluso en un papel de acción carente casi por completo de momentos más tranquilos, Taylor-Joy aún es capaz de transmitir mucho sobre las crudas emociones internas de Furiosa”.

Escena postcréditos de “Furiosa: de la saga de Mad Max”

La cinta, que cuenta los orígenes de Furiosa, el personaje de Anya Taylor-Joy, termina con una escena de “Mad Max: Furia en el camino”, cinta de 2015 que cuenta la historia de una Furiosa más adulta e interpretada por Charlize Theron. En sí, la parte mostrada no es una escena postcréditos, sino un montaje de imágenes que muestra lo que le sucede al personaje después de los eventos de la película.

El director George Miller habló con el medio especializado Collider, y explicó que él y su equipo debatieron bastante sobre incluir este montaje en el corte final de “Furiosa”. “La cuestión es que lo que obtienes en los créditos finales de ‘Furiosa’ es una muestra de lo que sucede. Entonces, si no has visto ‘Furia en el camino’, no obtendrás la experiencia de la cinta de 2015, sino un pequeño avance”, explicó el cineasta.

Miller asegura que para las personas que no han visto “Furia en el camino” no habrá mucha diferencia si se quedan o no a ver la escena postcréditos después de ver “Furiosa”. El cineasta también adelantó que ya se encuentra lista una nueva historia de “Mad Max”, titulada por ahora “The Wasteland”, que estaría esperando su inicio de producción, dependiendo del desempeño en taquilla de la más reciente entrega.