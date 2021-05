Geraldine Bazán, el rol resiliente en “Falsa identidad”

La actriz mexicana define su personaje de Marlene en esta producción audiovisual y recuerda con cariño el tiempo en el que trabajó en Colombia.

Hace unos años grabó en Colombia la telenovela “Victoria”, ¿cómo recuerda su experiencia en este país?

La verdad es que fue después de haberme ido de México a Miami que me llegó la oportunidad de estar en Colombia. Tenía 24 años y fue una experiencia increíble. Mientras escogía apartamento estaba en un hotel, me sentía sola, al comienzo no me hallaba, pero cuando empecé a trabajar, a conocer y a convivir con los colombianos, descubrí que tenemos muchas cosas en común. Me sorprendió la manera de tratar a la gente, además me fascinó la manera en que trabajan. Estuve en Bogotá, visité Santa Marta, el Parque Tayrona, Medellín, Cartagena y a todos esos lugares fui sola. Hice grandes amigos allá.

En este momento está al aire con el rol de Marlene en la novela “Falsa identidad”, ¿cómo podría definir a su personaje?

Marlene es una mujer fuerte, decidida y resiliente. Quedó huérfana muy joven y a cargo de su hermana menor. Ella deja a un lado sus sueños e ideales para trabajar y darle bienestar a su hermana, la mandó a estudiar fuera del país para que tuviera un mejor futuro. Marlene dejó Sonora para vivir en Ciudad de México y trabajar como bailarina profesional en Babel. Allí se involucra con un hombre mucho mayor que ella, encontró en él remedio a muchas carencias afectivas que tenía y al final no resulta muy bien... estamos hablando del villano de la historia, que es Alejandro Camacho.

Marlene es bailarina, ¿cuál fue el mayor reto al representarla?

Definitivamente, Marlene fue un reto, cada proyecto lo es en realidad, en otros casos ya sabes cómo manejarlos, porque es la misma línea, pero en este era el baile y aunque me gusta bailar y soy buena bailando, no soy bailarina profesional, entonces no tengo una formación en el oficio. El reto corporal fue muy grande, aunque me encantó, nos preparamos muchísimo antes de empezar el rodaje, fueron muchas horas de ensayo para poder montar cada uno de los shows. Éramos un grupo de actrices que personificábamos bailarines, entonces no es como una bailarina que entiende su mundo, nosotros necesitábamos preparación y aun así el resultado fue increíble y lo disfrutamos.

¿En quién se inspiró para crear a Marlene?

Mi inspiración… una de las cosas increíbles es que Marlene hacía danza aérea y mi hija mayor llevaba tres o cuatro años tomando clases de esta modalidad y le dije: ‘tú me tienes que ayudar’, y así lo hicimos. Además, fue muy especial para mí porque nos acercamos mucho como familia y me gusta que sea parte de mis proyectos.

¿Qué ha aprendido Geraldine Bazán en la actuación?

Muchas cosas. Ahora me defino como una mujer clara en lo que quiero y en lo que no, resiliente y consciente. Gracias a la actuación, todos los días me encuentro con una mujer más consciente en todos los aspectos, en el personal desde mi relacionamiento, y consciente de que es mi trabajo es una bendición y es una responsabilidad.

¿Cuáles son sus proyectos?

Ahora estoy tranquila, porque al final del año pasado tuve un accidente en una rodilla, me rompí los ligamentos esquiando en enero, así que tuve una cirugía de rodilla y aún me estoy recuperando. Estuve con muletas un par de meses, estoy mucho mejor, pero no al 100 %, entonces decidí darme un espacio para no entrar en algún proyecto sin estar bien físicamente, pero les puedo adelantar que pronto entraré en el mundo empresarial.