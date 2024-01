Geraldine Fernández reconoció que no trabajó para la película “El niño y la garza”

Geraldine Fernández es una diseñadora gráfica barranquillera de 30 años que aseguró haber ilustrado 25.000 fotogramas para la película animada japonesa 'El Niño y La Garza'. Foto: Noticias 24 Colombia

Este jueves la diseñadora barranquillera Geraldine Fernández divulgó un comunicado en el que reconoce que no trabajó para la película japonesa “El niño y la garza”, dirigida por el japonés Hayao Miyazaki, uno de los fundadores de Studio Ghibli.

En su comunicado, la diseñadora barranquillera dice que todo lo que dijo en medios de comunicación y redes sociales fue mentira. No trabajó de ninguna manera en la película ganadora en los Premios Globo que se entregaron a principios de este año.

“Todo lo sucedido fue producto de un mal ejercicio que reconozco y de lo cual estoy arrepentida, considero que mi afición y admiración por la técnica de ilustración y mi profesión como diseñadora, me animaron a comentar en círculos cerrados mi labor como ilustradora de algunas escenas. Hasta allí reconozco mi error”.

Explicó que luego de que los medios se comunicaron con ella para ampliar la información y reconocer su supuesto trabajo en el anime, “todo se viralizó, situación que superó mis expectativas y me coloco en el ojo del huracán ante los medios de comunicación más importantes del país. Reconozco ante la opinión y resto de medios que la situación se me salió de las manos, y para mi fue muy difícil retractarme en esos momentos, logrando así impactar a mis amigos, familiares, colegas, jefes, compañeros de trabajo, entidades, y sociedad en general”, se lee en el texto que dio a conocer Caracol Radio.

Aunque reconoce que dijo mentiras, la diseñadora señala a los medios de comunicación que creyeron en su palabra y publicaron su versión sin verificar. “Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta”, dice.

En el comunicado Fernández ofrece excusas por lo que dijo y por no poder parar a tiempo la bola de nieve que la convirtió en la protagonista de una noticia tan viral como falsa. “Reitero que me siento arrepentida, expreso nuevamente mis disculpas. Agradezco el apoyo de algunos internautas, jefes, amigos, familiares, a la empresa a la cual estoy vinculada, han sido todos apoyo moral y fortaleza en estos momentos, lo cual agradezco mucho. Hubiese querido ser viral por algo real, pero hoy amanecimos en nuestro país con varias noticias las cuales son importantes y que afectan la integridad y el diario vivir de los colombianos, ipero esto sí que no es viral.

Pido disculpas, mil disculpas por todo lo ocurrido, de ahora en adelante trabajaré arduamente para que mi talento profesional como diseñadora me preceda, creo que esa es la fórmula a seguir, lejos de las polémicas, con lealtad, con sencillez, humildad, bondad, y amor a mi profesión”, agrega.

Y reflexiona: “Hoy, después de una reflexión, asesoramiento y acompañamiento exhaustivo, saco fuerzas en mi interior para dirigirme a ustedes, y decir que la verdad debe salir a la luz, que todos merecen conocerla, ella nos libera y edifica sin importar las consecuencias. Esta experiencia afectaría a cualquier persona, no soy ajena a esta situación, máximo cuando los medios de comunicación considerados el cuarto poder no actuaron con la rigurosidad de verificar las fuentes, y aunado al hecho de que esta ola me tomó por sorpresa, no tuve la madurez necesaria de retractarme y tuve que seguir con la versión de haber participado en dicha cinta”.

En diálogo para Caracol Radio, la abogada de Geraldine Fernández anunció que estudian acciones legales contra empresas que han utilizado la imagen de su cliente, sin autorización, para promocionar diferentes productos y servicios.

La diseñadora aseguró que, contrario a lo que publicaron algunos medios, no fue despedida de Tecnoglass. Sigue vinculada a esa empresa.

Así empezaron las dudas sobre Geraldine Fernández

Fernández, en un video que subió en su cuenta de X, aseguró que fue la “única colombiana” que trabajó en el proyecto e indica que hizo una maestría becada en la Universidad de Tokio. En su perfil de LinkedIn dice que su maestría “virtual-semipresencial” es en diseño y artes aplicadas (Design and Applied Arts) y que la sacó adelante entre diciembre de 2019 y julio de 2023. Este trino fue eliminado de la cuenta en X.

En entrevista con Pablo González, mejor conocido en el mundo de la creación de contenido como Caith Sith, la ilustradora Gerldine Fernández señaló que la razón por la que no aparece su nombre en los créditos de la película es porque allí solo aparecen “los productores, directores, guionistas e ilustradores principales. Los que dan la cara en los premios. No aparecemos todos”.

Caith Sith presenta en su transmisión la lista completa de los animadores e ilustradores que participaron en escenas de la película. Y aunque la lista es larga, el nombre de Fernández no aparece.

La barranquillera explicó que su participación en la cinta se magnificó porque cuando entregaron los Premios Globo y la película fue galardonada, una amiga suya que es periodista divulgó la información “sin mi autorización, yo no quería que esa visibilidad y auge porque sufro problemas de ansiedad”.

En X aseguran que un conjunto de ilustraciones que Fernández presenta en su portafolio, no son de ella. La acusan de plagio. “Las ilustraciones son totalmente mías. Lo que pasa es que ese portafolio es muy viejo, pero esas ilustraciones son 100 % mías”. Sin embargo, en esta misma entrevista, reconoce que una de esas imágenes no fue de su autoría.

Tras la entrevista que concedió Geraldine Fernández este jueves a Caracol Radio, quedó claro que la colombiana no participó de ninguna forma en la película, que tampoco conoce al icónico director de la película y que su nombre jamás aparecerá en los créditos de la producción.