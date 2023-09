Giorgio Tsoukalos regresa con nuevos episodios de “Alienígenas ancestrales”

En el evento, Giorgio también confesó cuál es la historia que más lo impactó a lo largo de estos años al frente de la serie, compartió sus experiencias de avistamientos y opinó acerca de sus particulares memes que circulan por las redes sociales. Foto: Cortesía

History realizó el 11 de septiembre un evento virtual para toda la prensa de América Latina y de Brasil con Giorgio A. Tsoukalos, estrella de “Alienígenas ancestrales”, serie icónica de la marca en la que el experto ufólogo explora la controvertida teoría de que los extraterrestres han visitado la Tierra durante millones de años a la vez que investiga las más impresionantes historias alienígenas de la mano de los especialistas más capacitados en cada área.

El evento con Giorgio en el que participaron más de 200 periodistas de toda América Latina y Brasil contó también con la participación del productor ejecutivo de “Alienígenas ancestrales”, Max Thompson, quien junto al experto ufólogo dieron su mirada y explicación sobre informaciones desclasificadas, nuevos avistamientos, y las infinitas historias que pudieron verse a lo largo de estos 14 años del desarrollo de la serie, y particularmente en esta decimoquinta temporada de “Alienígenas ancestrales”, que estrena episodios todos los viernes a las 22:00 hs.

A fines de julio de este 2023 en el Congreso de los Estados Unidos, el ex oficial de inteligencia David Grusch brindó su testimonio y aseguró que durante un programa secreto que investiga actividades extraterrestres se hallaron no solo restos de naves sino también “restos biológicos no humanos”, según declaró el ex oficial. Durante el evento, Giorgio comentó al respecto: “Los últimos tres meses fueron extraordinarios. Por primera vez tuvimos audiencias en el congreso estadounidense en las que alguien, en este caso David Grusch, salió adelante y dijo que el gobierno estadounidense está en posesión de no sólo naves extraterrestres sino que además restos biológicos no humanos. Y para mí, esto es increíble. Es algo que con mis colegas venimos hablando los últimos 20 años, de que no estamos solos en el Universo y quizás ya están aquí. Y esto es algo que siempre exploramos. Y el hecho de que ahora estas ideas sean mencionadas en la primera plana de todos los diarios y de todos los sitios web del mundo, es un momento increíble para estar vivos. Y creo que “Alienígenas ancestrales” tuvo algo que ver con esto porque es un cambio de paradigma. Estamos entrando en un nuevo paradigma de pensamiento donde hay cosas que habían sido consideradas de una manera y habían quedado al margen, pero ahora de repente tenemos cada vez más hechos, tenemos cada vez más vídeos, más y más trabajadores del gobierno que dicen: ‘Hey, hay algo que está pasando en los cielos’”.

Respecto al éxito de la serie luego de 14 años, el productor ejecutivo Max Thompson declaró: “Hay espectadores que hace mucho tiempo que nos ven y saben que al principio la idea no era que fuera una serie, sino un especial de dos horas e independiente. Y nos decían que no lo iba a ver nadie. Y acá estamos, después de más de 200 episodios. Y el motivo por el cual pudimos hacer esto y el motivo por el cual sigue vigente es que hay tanto que no comprendemos, tanto que no tiene explicación. Y creo que la gente piensa que bueno, que hoy con la ciencia y la tecnología, y con todo eso que hemos podido explorar, tenemos todas las respuestas. Pero la verdad es que tenemos muy pocas cuando vemos todo lo que pasa en el mundo. Y cuando vemos las cosas que se fueron descubriendo .(…) Encuentran ciudades, ciudades perdidas, pirámides escondidas debajo de las arenas de Egipto. (…)Hay cosas que se están hallando constantemente, hay cada vez más misterios para resolver. Y además, con cada nuevo misterio, se ven conexiones con cosas que ofrecen nueva información. (…) Así que, bueno, para mí es increíble que después de 15 temporadas no estemos ni cerca de quedarnos sin material”.

Por su parte, también acerca del impacto de la serie, el presentador de “Alienígenas ancestrales” aseguró que desde su comienzo en el año 2009 “todo el mundo cambió”: “Todo el mundo está aceptando lo que estamos hablando. Porque tanto vos como yo y todos los espectadores ahora saben que hace 40 o 50 años todo el mundo se reía de nosotros. De nuestras teorías o las historias de OVNIs. Todos decían que era una fantasía. Y acá estamos, dos meses después de una audiencia donde David Grusch dijo que el gobierno estadounidense recibió o capturó una aeronave extraterrestre junto con restos biológicos no terrestres (…) Entonces creo que estamos viviendo en un momento espectacular. Y lo que cambió es que más y más personas creo que estuvieron viendo “Alienígenas ancestrales” y quizás se empezaron a hacer más preguntas”.

En el evento, Giorgio también confesó cuál es la historia que más lo impactó a lo largo de estos años al frente de la serie, compartió sus experiencias de avistamientos y opinó acerca de sus particulares memes que circulan por las redes sociales.

“Personalmente el episodio en el que realmente me voló la cabeza con lo que yo vi con mis propios ojos fue cuando estábamos en Londres, Inglaterra, e hicimos el episodio del círculo de cultivos. Y hay un segmento en el que estamos creando nuestro propio círculo de cultivo con maderas. Y esto lo comparamos con los círculos de cultivos reales. Y en los círculos de cultivo reales yo vi el tamaño de los nodos, que en general entre los nodos, o el propio nodo, era más o menos de este tamaño (muestra con sus dedos algo de 2 cm). Y dentro del círculo de cultivo, los nodos tenían una elongación de hasta un 300%. Y esto es algo que no se encuentran la naturaleza. ¿Entonces que pasó ahí? ¿Cómo es posible esto?”.

Además, Giorgio compartió su propia experiencia en avistamientos. “Yo vi OVNIS dos veces. Una vez en 2005 con un avistaje nocturno y también en 2014 también con un grupo de visión nocturna. Y en 2014 eran las 10 de la noche, éramos 30 personas viendo el cielo nocturno incluyendo a la Osa Mayor. Y ya la mayoría de las personas saben lo que es la Osa Mayor, que es una constelación muy fácil de identificar. Y en general, la Osa Mayor suele ser oscura por dentro. No hay estrellas dentro de las cuatro estrellas grandes de la Osa Mayor. Y esa vez había dos estrellas adicionales dentro de la Osa Mayor. Y éramos 30 de nosotros que vimos esas dos luces que tenían más luminosidad, menos luminosidad. Y la tercera vez que se pusieron más luminosas esas dos luces empezaron a alejarse de forma equidistante de la Osa Mayor y después desaparecieron al espacio. Entonces éramos 30 personas que vimos esto. Y yo hasta el día de hoy me pregunto que era esto. Entonces, antes irme a la cama ese día pensé como serían los pilotos. Y esto es lo que me fascina y lo recuerdo de una forma increíble.

Por otro lado, respecto a los populares memes que circulan sobre Giorgio en las redes sociales, el ufólogo confesó: “El meme es algo que se dio orgánicamente. No tengo control sobre eso. Y lo recibo con ganas porque, como siempre dije, si Arnold Schwarzenegger tiene su frase “Volveré” y Rocky Balboa o Sylvester Stallone tienen su puño, bueno, a mí no me molesta tener el meme con las manos de aliens”.

Finalmente, Thompson habló de la posibilidad de explorar regiones calientes en el resto de América Latina, cuando se le consultó sobre Colombia o particularmente por Capilla del Monte en Córdoba (Argentina). “Me encanta escuchar sobre lugares nuevos como ese, porque ese es un lugar del que nunca había escuchado hablar. Así que estamos preparándonos por la nueva temporada. Lo voy a poner en la lista. Porque, como dije, siempre está buenísimo encontrar un lugar que no habíamos investigado. Y además, un lugar que ni Giorgio ni yo habíamos escuchado mencionar es bastante raro”, explicó Max..

“Yo creo que este es un momento excelente para estar vivos. Y el hecho de que el gobierno estadounidense haya organizado estas audiencias no tiene precedentes. Nunca antes había sucedido. Y yo creo que esto es parte de este proceso de revelación. Revelación es una palabra que se usa cuando se habla de estos anuncios oficiales de que no estamos solos en el universo. Y revelación a veces se ve como una conferencia de prensa de una única vez. Pero para mí revelación se trata de un proceso de largo plazo y que estamos en el medio de este proceso ahora” (…) “Estamos en ese momento donde estamos familiarizándonos con esta idea de que no estamos solos en el universo”, concluyó Giorgio en el evento.

“Alienígenas ancestrales” examina 75 millones de años de la evidencia alienígena más increíble que ha llegado a la Tierra, desde la edad de los dinosaurios al antiguo Egipto, los primeros dibujos rupestres, hasta los continuos avistamientos masivos en Estados Unidos y en el mundo. Cada episodio de esta exitosa serie de HISTORY brinda profundidad histórica y hechos experimentales, acompañados por relatos de primera mano y teorías fundamentadas, a las preguntas, especulaciones y controversias que rodean este debate milenario: ¿seres inteligentes del espacio exterior visitaron la Tierra hace miles de años?

Esta decimoquinta temporada profundiza en misterios como el del yacimiento arqueológico prehistórico Karahan Tepe, ubicado al sur de Turquía, cuyo enigma sobre cómo fue construido sacude al mundo de la arqueología; los obeliscos del antiguo Egipto tallados a partir de una sola roca de granito y el propósito de su construcción; el origen de las más de 10 mil formaciones de círculos de cultivo que han sido documentadas en más de 50 países del mundo; el vínculo extraterrestre con las misteriosas desapariciones y anomalías en la vasta naturaleza salvaje de Alaska, así como relatos sorprendentes de eventos inexplicables que pilotos de aviones atestiguaron en el cielo.

Esta nueva temporada también propone especiales capítulos que establecen distintos rankings top 10 de misteriosos lugares u objetos que podrían proporcionar evidencias de visitas extraterrestres. Estos son: los diez mejores sitios de pirámides del mundo, desde un valle en Perú con más de 250 pirámides ocultas hasta una antigua ciudad griega con misteriosas ruinas de 4.800 años de antigüedad, o la famosa Meseta de Guiza en Egipto; las diez islas más misteriosas del mundo, incluidos sitios que se dice que albergan gigantes, masas de tierra remotas donde hay enormes estructuras megalíticas e incluso islas que desaparecen en el aire; las diez mejores naves alienígenas, con el informe de avistamientos atestiguados por personas que aseguran haber visto desde objetos en forma de V, hasta orbes de luz y platillos voladores; y los diez dispositivos misteriosos más importantes del mundo, desde extraños discos ranurados encontrados en una cueva de China, hasta una antigua computadora griega, o una calavera de cristal desenterrada en México.

Por otro lado, esta nueva temporada de “Alienígenas ancestrales” también profundiza en los impactos cósmicos y la posibilidad de que estos objetos fueron dirigidos a la Tierra por los alienígenas; o en la Mutual UFO Network (MUFON), dedicada a la investigación científica de fenómenos aéreos no identificados, así como en los “Encuentros Cercanos del Quinto Tipo”, que definen el contacto y la comunicación humana directa con la vida extraterrestre.