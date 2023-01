“Gladiador 2” y lo que se sabe sobre el rodaje de la esperada secuela épica

Una escena de la película "Gladiador", con la que el actor Russell Crowe obtuvo un premio Óscar de la Academia. Foto: Cortesía: Universal Pictures

La esperada secuela de “Gladiador” ha retrasado el inicio de su rodaje debido a los compromisos teatrales de uno de sus protagonistas.

El actor Paul Mescal, recientemente nominado al Óscar por “Aftersun”, se encuentra representando una obra de teatro en Londres que le impide incorporarse a la filmación de la cinta de Ridley Scott hasta dentro de un par de semanas.

Según informa Deadline, la producción ha retrasado su rodaje dos semanas para adaptarse al calendario de Mescal, que se encuentra representando la obra de Tennesse Williams, “Un tranvía llamado deseo”, en el Almeida Theatre de Londres. El actor dará vida a Lucio, el hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la cinta del año 2000.

Este personaje fue representado en el filme original por un joven Spencer Treat Clark, quien también ha sido confirmado para aparecer en la secuela.

Quien no estará en la nueva película dirigida por Ridley Scott es Russell Crowe, el actor que dio vida al protagonista Máximo Décimo Meridio. El intérprete consiguió la admiración de crítica y público gracias a su trabajo en la cinta, que le valió incluso el Óscar a mejor actor principal en el año 2001.

El actor neozelandés ha querido revelar algunas de las ideas que comentó con Scott acerca de la secuela. “Si recuerdas, había un niño que quería vencer al gladiador, lo que lleva a ese discurso de ‘mi nombre es...’. Ese niño ha crecido y ahora es el emperador. No sé qué más sucede en ese momento, esa es la idea. Así que no es una nueva versión. Y no es una secuela directa. No es como el día después, ya sabes, es 30 años después o algo así”, declaró Crowe acerca de la esperada continuación de “Gladiador”, de la que ya ha confirmado que no formara parte.

Tras aparecer en la serie “Normal People” y el filme de Maggie Gyllenhaal, “La hija oscura”, Paul Mescal ha conseguido su primera nominación al Óscar a mejor actor gracias a su trabajo en la cinta británica “Aftersun”.