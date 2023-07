‘Guajira’ sobre la final del Desafío The Box 2023: “Yo debería ser la campeona”

Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, fue derrotada por Aleja. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Este martes 25 de julio se disputó la gran final del Desafío The Box 2023. La competencia estuvo marcada por un desfogue de emociones y sorpresas, pues aunque ´Guajira´ era la máxima favorita para llevarse el millonario premio y durante toda la prueba llevó la delantera, fue derrotada por Alejandra Martínez, más conocida como Aleja, quien tuvo más precisión y paciencia durante la parte final del circuito.

Lea: Estos son todos los ganadores en la historia del Desafío de Caracol Televisión.

Tras finalizar la competencia, Kelly Ríos, nombre de pila de ´Guajira´, dio unas declaraciones en las que contó que siempre se mantuvo tranquila durante la competición, pero que tenía claro que no se podía confiar, a pesar de tener todas las cosas a su favor. “Me sentía muy tranquila porque para esto había entrenado todo este tiempo y me había preparado. Estaba muy emocionada por saber que tenía muchísima ventaja, pero nunca me confié”, dijo.

Sin embargo, no dudó en demostrar su frustración y descontento con el resultado final; asegurando que ella debía ser la ganadora de la tercera edición del Desafío: The Box.

Más noticias de Entretenimiento Yo me llamo: el reality musical regresa con los dobles perfectos Yo me llamo inicia su novena temporada de la mano de Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola y Sinfoni como jurados. Ver Yo me llamo: el reality musical regresa con los dobles perfectos Murió Alfonso Iturralde, recordado actor de RBD, Marimar, entre otra novelas El intérprete mexicano falleció a los 73 años. Leer más Murió Alfonso Iturralde, recordado actor de RBD, Marimar, entre otra novelas

“En temas de definición hay mucha suerte, porque con toda la ventaja que llevaba se supone que yo debería ser la campeona. Pero no demérito a mi compañera; lo hizo mejor que yo, se le dio, tuvo mucha más suerte que yo, es válido y sencillamente no tengo otra explicación más que suerte”, manifestó.

De igual manera, señaló que sintió poco apoyo de quienes fueron sus compañeros de equipo, por lo que asegura que solo tres personas fueron sus verdaderos amigos durante todo el reality. “Yo soy una persona real, que se queda con los reales”, dijo al respecto.

Le recomendamos: Ana de nadie: canciones, actores y capítulo final explicado, ¿quedó sola?

No obstante, esta mujer de 29 años, abogada, atleta y bailarina, menciona que esta experiencia cambió su vida y la hizo crecer en varios aspectos de su vida. “Estar aquí para mí ha sido hallarme, mejorar otros aspectos de mi vida, en teoría ha sido crecimiento personal y estoy muy agradecida por esta oportunidad”.

#DetrásDeCajas | Tras ocupar el segundo lugar y mostrar un gran rendimiento durante toda la competencia, Guajira dio unas palabras con las que expresó sus sentimientos y emociones en La Ciudad de las Cajas. 👏🥈 pic.twitter.com/AyCsnsksoN — El Desafío (@DesafioCaracol) July 26, 2023

¿Cuánto dinero ganó Guajira por ocupar el segundo lugar en el Desafío?

Guajira, quien fue representante de Gamma, contó que al ser subcampeona del Desafió recibió un premio de 48 millones de pesos. Sin embargo, asegura que más que el millonario premio, quería llevarse a casa el trofeo que la acreditaría como la ganadora. “Me sentí un poquito frustrada porque siempre visualicé mi nombre en esa copa y era una realidad que no iba a suceder”, expresó.

Además del dinero, Guajira ganó una moto de un alto valor, que le fue otorgada gracias a la votación del público. “Esa 660 es hermosa. Gracias Colombia por tanto apoyo”, dijo Guajira este miércoles durante la emisión del programa Día a Día.

¿Quiénes ganaron el Desafío The Box 2023?

Por su parte, Aleja y ´Sensei´, los dos ganadores, se llevaron $800 millones de pesos ($400 millones cada uno), además de otros premios obtenidos durante el desarrollo de la competencia.

Le puede interesar: Rosalía y Rauw Alejandro, así se inició la historia de amor de la pareja.