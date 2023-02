Guiones y trazos: Jansen Panettiere, el actor y artista que falleció a los 28 años

Jansen Panettiere, el actor y artista, falleció a los 28 años el pasado 19 de febrero de 2023. Foto: Getty Images

Hace un par de días TMZ, el portal web estadounidense dedicado a las noticias sobre celebridades, reportó que Jansen Panettiere, el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere había fallecido. De acuerdo con el medio, el joven de 28 años murió el pasado 19 de febrero, aunque no confirmó la causa.

Guiones: la actuación de Jansen Panettiere

Como su hermana, Panetierre es reconocido principalmente por los personajes que ha encarnado para el cine y la televisión. Tuvo roles en Disney Channel y Nickelodeon, con películas como “The Last Day of Summer” y series como “Las pistas de blue”, y “Mano a mano”. También prestó su voz para largometrajes como “Robos” y “La era de hielo 2″. En 2004, actuó junto a Hayden en la cinta “El crucero de los tigres”, y en 2005, en “Héroe a rayas”.

Al crecer hizo otros papeles por los cuales será recordado, entre ellos “Major Crimes” y “The Walking Dead.” En esta última interpretó a Casper, un personaje del episodio “Antes de la calma”, de la novena temporada. En 2012, participó en la obra de teatro “8″, una historia que narra los debates sobre la prohibición del matrimonio homosexual en Estados Unidos, junto a George Clooney y Brad Pitt.

Trazos: la obra artística de Jansen Panettiere

“Soy una buena persona. No hago nada ilegal o al menos no hago cosas ilegales que hagan daño a la gente delante de mí, si eso tiene sentido. He consumido drogas, pero no robo. No quiero decir que cualquiera que haya robado algo sea una mala persona ni mucho menos. Quiero decir que tengo mis momentos, como todo el mundo. Me frustraba todo el tema de la actuación, así que me desquitaba con cosas raras como la ropa, como estornudar en una camisa blanca”, se lee en la página web de Jasen Panettiere en la cual vendía camisetas, buzos, zapatos y maletas. Todas con su arte impresa.

Como cuenta, de la frustración de la actuación nació “RANE”, que viene de su segundo nombre. “Empecé a pintar mis problemas que se convirtieron en mi solución”, aseguraba en la cuenta de Instagram del emprendimiento artístico. Panettiere se definía como “único, artista, creador, actor, ser humano”. Sus trazos, coloridos, tenían una clara marca del arte urbano. De todo lo que vendía, destinaba el 3% a la ayuda humanitaria por la guerra en Ucrania.

Al día de hoy Hayden Panettiere, no se ha pronunciado por la muerte del artista, quien era cinco años menor que ella.

