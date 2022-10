“Ha sido triste”, Imelda Staunton sobre su papel como la reina en “The Crown”

The Crown: así luce Imelda Staunton como la Reina Isabel II Foto: The Crown

Imelda Staunton dará vida a la reina Isabel II en las temporadas 5 y 6 de “The Crown”. Tras el fallecimiento de la monarca, el pasado 8 de septiembre, la actriz ha revelado cómo ha afrontado la grabación de la serie de Netflix.

“Ha sido muy triste, particularmente para el equipo que ha estado trabajando en la serie desde el día 1″, explicó la actriz a TheWrap.

“Comenzamos a filmar la temporada 6 el miércoles y la reina murió el jueves, así que dejamos de filmar por un tiempo y luego reanudamos. Yo personalmente reanudé la grabación el día después del funeral. Así que no hay duda de que fue un momento muy triste y extraño para todos nosotros, sabiendo que teníamos que continuar. No podíamos parar por completo. Así que tienes que reunirte y continuar, y así lo hicimos y lo estamos haciendo, es maravilloso”, agregó Staunton.

Jonathan Pryce, quién interpretará a Felipe de Edimburgo, aseguró que la muerte de la reina ofrecerá una perspectiva diferente de las próximas entregas.

“Creo que el mayor efecto estará en la audiencia. Afectará a cómo perciben la temporada 5 y cómo la ven, y personalmente creo que habrá mucha empatía y mucha comprensión hacia la reina. Sé que el día después de la muerte de la reina las cifras de audiencia de temporadas anteriores aumentaron un 150%. Así que es algo que la gente quiere ver, y sigue siendo la misma reina que querrán ver, me parece todo muy conmovedor”, declaró.

El rodaje de la sexta temporada ha comenzado y lo ha hecho envuelto en polémica, ya que la entrega tratará la muerte de Lady Di.

Sin embargo, ya se ha confirmado que no se retratará explícitamente su fallecimiento. “No se mostrará el momento exacto del impacto. Se mostrarán los momentos previos: el coche que sale del Ritz después de la medianoche con los paparazzi persiguiéndolo y luego las consecuencias, con el embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como las secuelas constitucionales posteriores”, reveló Netflix, tal como recoge The Sun.

¿Cuántos capítulos tendrá la quinta temporada de “The Crown”?

La quinta temporada de “The Crown” contará con 10 capítulos y seguirá los acontecimientos que permearon a la Familia Real en la década de los 90, siendo el fallecimiento de Diana de Gales el punto final de esta entrega.

Esta temporada tendrá la participación de Imelda Staunton como la reina Isabel II, Jonathan Pryce como Felipe de Edimburgo, Lesley Manville como la Princesa Margarita, Dominic West como Carlos, Príncipe de Gales, y Elizabeth Debicki como Lady Di.