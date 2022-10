Emilia Clarke en “Secret Invasion”, ¿cuál será su personaje en el mundo Marvel?

En “Secret Invasion”, Emilia Clarke interpretará a una joven agente especial que ejerce de líder de S.W.O.R.D., una subdivisión de S.H.I.E.L.D. Foto: Cortesía: Marvel

Los rumores acerca del personaje que Emilia Clarke interpretará en la serie “Secret Invasion” parecen haber llegado a su fin.

Durante la promoción del proyecto, Marvel Studios filtró el nombre de la agente a la que da vida la actriz en su debut en Disney+ para la Casa de las Ideas.

Tal y como señala One Take News, Marvel utilizó el pasado 21 de octubre la cuenta oficial de la serie en el motor de búsqueda de GIFs Tenor para publicar un fragmento en dicho formato. En él aparece el personaje de Clarke diciendo la frase “It’s the beginning” (“Es el comienzo” en castellano), frase que emplea en el primer tráiler de “Secret Invasion”.

La sorpresa se destapa al descargar el GIF, y es que el nombre de la imagen es “Its The Beginning Abigail Brand GIF”. De esta forma, Marvel ha revelado sin pretenderlo la identidad secreta de uno de los personajes más relevantes de la serie. Un secreto que hasta ahora había sido muy bien guardado, pero que termina por salir a la luz de manera totalmente inesperada.

Anteriormente se había sugerido que Clarke podría interpretar al personaje de G’iah/Gloria Warner, una Skrull escondida en Tierra. También se apostó por Jessica Drew, más conocida como Spider-Woman. Finalmente, la actriz de “Juego de Tronos” será Abigail Brand. ¿Pero quién es este personaje en realidad?

En los cómics, Abigail Brand apareció por primera vez en el año 2004 en el volumen 3 de “Astonishing X-Men”. Se trata de una joven agente especial que ejerce de líder de S.W.O.R.D., una subdivisión de S.H.I.E.L.D. Brand se encarga de lidiar con las amenazas extraterrestres que amenazan el planeta, defendiéndola de cualquier ataque alienígena.

Sus habilidades y desparpajo la llevan a trabajar con equipos como los X-Men o incluso a llevar a cabo operaciones de rescate de personajes como Reed Richards. En la serie, Brand se unirá a Nick Furia, María Hill, Máquina de Guerra o el agente Ross, entre otros, para mantener a raya la invasión que acecha a la raza humana.

“Secret Invasion” tiene previsto estrenarse en la plataforma de ‘streaming’ en algún momento de 2023.