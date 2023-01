¿Habrá segunda temporada de “Caleidoscopio” en Netflix?

Giancarlo Espósito en la serie de Netflix "Caleidoscopio". Foto: Cortesía

Netflix arrancó 2023 con el estreno de Caleidoscopio, primera serie de la plataforma que cuyos episodios se pueden ver en cualquier orden. La ficción protagonizada por Giancarlo Esposito y creada por Eric Garcia está siendo una de las más vistas de principios de año en la plataforma. ¿Contará esta serie revolucionaria de capítulos desordenados con una segunda temporada en Netflix?

“Caleidoscopio es una nueva serie antológica que abarca 25 años y narra la historia de una banda de ladrones consumados que se proponen abrir una cámara acorazada, supuestamente inexpugnable, para lograr el mayor botín de la historia. La cámara está custodiada por el equipo de seguridad corporativa más potente del mundo, y el FBI les pisa los talones. Cada episodio de la serie desvela una pieza de un intrincado rompecabezas de corrupción, codicia, venganza, maquinación, lealtades y traiciones. ¿Cómo lo planearon los ladrones? ¿Quién se sale con la suya? ¿En quién se puede confiar?”, reza la sinopsis oficial de la ficción, en la que cada capítulo lleva el nombre de un color.

Este rompecabezas que sigue la historia de unos atracadores convencidos de dar un gran golpe, fue presentada por Netflix como una miniserie de 8 capítulos, por lo que, a pesar de cosechar buenos datos de audiencia, parece improbable que la ficción regrese para una segunda temporada. La serie cuenta con un principio y un final delimitados, aunque desordenados entre los episodios antológicos, y por el momento no hay planes de ampliar su recorrido en la plataforma.

A pesar de la idea revolucionaria, no parece que Netflix tenga intención de repetir el experimento de Caleidoscopio, al menos por ahora. Acerca de ella se ha pronunciado su protagonista, Giancarlo Esposito, en el sitio web TV Line, destacando el reto que supone para su carrera tras haber participado en series tan aclamadas como Breaking Bad o The Mandalorian.

“Estoy en un momento creativo. Entiendo que los espectadores piensen de mí, “este hombre no para de trabajar’, pero he tenido la oportunidad de participar en proyectos de calidad y no he podido decir que no”, declaró el actor de series como Better Call Saul o The Boys acerca del momento actual de su carrera.

“Todo lo que leo y todo lo que hago me apasiona, especialmente Caleidoscopio. Pensé, “veo los retos y los elementos creativos que me van a permitir retomar el vuelo’”, explicó Esposito acerca de la serie de Netflix.