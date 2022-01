Los secretos que reveló ‘Harry Potter: el regreso a Hogwarts’

Según declaraciones del presidente de la división de clásicos de Warner Bros, Tom Ascheim, se trata de un especial en el que los seguidores de la saga podrán ser "testigos" de la evolución de este universo. Foto: Cortesía

Con el elenco principal recibiendo una invitación para regresar a Hogwarts comienza este reencuentro para conmemorar los 20 años de las saga de películas que marcó a una generación. Muchos de los temas que se tratan en el especial aparecen como revelaciones para los fanáticos de las ocho películas. A pesar de la ausencia de algunos de sus protagonistas, el elenco original se reunió para contar anécdotas y secretos de la filmación de las películas.

Daniel Radckiffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Tom Felton (Draco Malfoy), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Matthew Lewis (Neville Longbottom), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Ralph Fiennes (Voldemort), Helena Bonham-Carter (Bellatrix Lestrange), James y Oliver Phelps (los gemelos Weasley), entre otros estuvieron presentes para revivir momentos de la grabación. Al igual que el elenco, también estuvieron presentes los directores de las ocho películas: Chris Columbus (La piedra filosofal, 2001, y La cámara de los secretos, 2002), Alfonso Cuarón (El prisionero de Azkabán, 2004), Mike Newell (El caliz de fuego, 2005) y David Yates (La orden del fénix, 2007, El príncipe mestizo, 2009, Las reliquias de la muerte parte 1 y 2, 2010 y 2011).

Quien no apareció en el especial de casi dos horas fue la creadora de la saga, J.K Rowling, y poco se le mencionó. La escritora aparece en un fragmento de una entrevista de 2019 en la que habla de la dificultrad de encontrar al actor que encarnara al “niño que vivió” hasta que apareció Radcliffe. La polémica en la que se vio envuelta Rowling durante el 2020 por unas declaraciones con las que se le acusó de ‘transfóbica’ le costaron su participación en el encuentro. Radcliffe y Watson criticaron las afirmaciones que hizo Rowling, ya que no considera que las mujeres transgénero que no se operan, no deberían ser legalmente reconocidas como mujeres.

Entre detalles del proceso de casting y su relación con los otros miembros del elenco los actores que encarnaron a Harry y Hermione junto con Rupert Grin, quien personifica a Ron, recordaron momentos del rodaje. Quien dejó conocer más sobre sus sentimientos durante la filmación fue Watsion, quien confesó que consideró abandonar el proyecto cuando tenía 17 años y estaba filmando “La orden del fénix” ya que se sentía sola y aterrada por la creciente fama de las películas.

Otra revelación que salió a la luz por parte de Watson fueron sus sentimientos por Tom Felton (Draco Malfoy), “pero nunca, nunca, pasó nada entre nosotros”, afirmó la actriz. De igual forma la actriz calificó de “horrible” su experiencia al besar a Grint en escena, a quien considera su hermano. “Besarnos fue lo más horrible por lo que cualquiera de nosotros ha tenido que pasar”, dijo Watson para sorpresa de Radcliffe.

Por su parte, Ralph Fiennes afirmó haber dudado de aceptar el papel de Voldemort y dijo que fueron sus sobrinos de 10 y 12 años quienes lo convencieron de aceptar el papel. Un caso parecido sucedió con Chris Columbus quien dijo que gracias a que su hija lo obligó a leer los libros, se convirtió en el director de la primera película.

Helena Bonham-Carter le contó a Tom Felton que ella se quedó con varios elementos del set, como sus dientes para el personaje de Bellatrix, y hasta intentó quedarse con la varita de Draco. Sobre Bonham-Carter otro secreto se reveló gracias a Radcliffe, quien afirmó hacer estado enamorado de ella. Cuando ambos se encontraron, la actriz mostró un mensaje que Radcliffe le escribió durante la última película: “Querida HBC, fue un placer ser tu coprotagonista y posavasos, en el sentido de que siempre terminaba sosteniendo tu café. Te amo. Y desearía haber nacido 10 años antes. he tenido una oportunidad “, escribió Radcliffe quien se vio avergonzado mientras Bonham-Carter dijo que atesora ese mensaje.

La saga, tanto literaria como cinematográfica, impactó la vida de quienes tuvieron la oportunidad de interpretar a sus personajes y aún tiene un gran impacto en todos quienes leen y ven las películas. En total se han vendido aproximadamente 500 millones de ejemplares de los libros y los largometrajes han recaudado alrededor de 7.738 millones de dólares, según el portal BoxOfficeMojo.