Hartley Sawyer, actor de “The Flash”, despedido por trinos racistas y misóginos

En plena ola de protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, The CW decidió despedir al actor de The Flash, Hartley Sawyer, a la luz de unos trinos racistas y misóginos que el intérprete publicó en el pasado. (Lea: “The Flash” y su primer metahumano no inspirado en DC Cómics)

Según The Hollywood Reporter, Sawyer aliminó su perfil, que contenía bromas sobre asaltos sexuales, racismo y homofobia. En respuesta a estos trinos, The CW y el showrunner, Eric Wallace, publicaron un comunicado conjunto que explica por qué lo despidieron de la serie. (Lea también: Lea Michele se disculpó por su presunto comportamiento racista en "Glee")

"Hartley Sawyer no volverá para la séptima temporada de The Flash", apunta el comunicado. "Con respecto a las publicaciones del señor Sawyer en las redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que se dirijan a cualquier raza, etnia, nacionalidad, género u orientación sexual. Tales comentarios son antitéticos a nuestros valores y políticas, que se esfuerzan y evolucionan para promover un entorno seguro, inclusivo y productivo para nuestra fuerza laboral".

Los trinos que llevaron al despido de Sawyer fueron escritos en gran parte entre 2011 y 2014. “Si tuviera una esposa, la golpearía muchísimo esta noche”, escribió en una ocasión en 2012. “Lo único que me impide hacer tuits ligeramente racistas es saber que Al Sharpton nunca dejaría de quejarse de mí”, dijo, refiriéndose a un conocido activista negro estadounidense. (Le puede interesar: Así derrotará The Flash a Cicada)

Por su parte, el actor también se ha pronunciado al respecto. "No estoy aquí para poner excusas. Independientemente de la intención, mis palabras importan y tienen profundas consecuencias. Y las mías pueden y han causado dolor y vergüenza, junto con sentimientos que no puedo imaginar, para mis seguidores y admiradores, mis compañeros de reparto, el equipo, mis colegas y amigos. Les debo una disculpa a todos", afirmó en Instagram.

Sawyer se unió a The Flash en la cuarta temporada como Ralph Dibny, también conocido como Elongated Man, y se convirtió en un personaje habitual. Tanto es así que Dibny asumió un papel central en la sexta temporada y estaba previsto que tuviera gran importancia su romance con Sue Dearbon en la próxima entrega. Queda por saber si la cadena buscará otro actor para el rol o simplemente eliminará al personaje de la trama.