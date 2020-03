"The Flash" y su primer metahumano no inspirado en DC Cómics

CulturaOcio - Europa Press

Imagen de "The Flash". Agencia Europa Press

Imagen de "The Flash". Agencia Europa Press

En el episodio titulado El exorcismo de Nash Wells, The Flash se enfrentó a una nueva villana. La recién llegada Sunshine se convertirá así en la primera metahumana no inspirada en DC Cómics que presenta la serie de The CW.

Según la sinopsis, el corredor escarlata se enfrenta a Sunshine, interpretada por Natalie Sharp y descrita como "peligrosa". Por el momento, no hay pistas sobre cuáles son los poderes exactos de Sunshine ni ningún detalle sobre su historia de origen.

En los cómics había un personaje también llamado Sunshine, aunque esta versión era masculina y un aliado del detective privado superpoderoso Jonni Thunder. Sin embargo, parece que lo único que comparten la versión de los cómics y la versión de la ficción es su nombre. (Lea: Nuevas imágenes del rodaje de "The Flash" adelantan el regreso de Godspeed)

La introducción de personajes originales en series de televisión de DC no es nada nuevo, ya que figuras como Harley Quinn y Mercy Graves debutaron en Batman: La serie animada y Superman: La serie animada respectivamente antes de integrarse en los cómics. (Lea: Así derrotará The Flash a Cicada)

"The Flash (Grant Gustin) se enfrenta a una nueva y peligrosa meta llamada Sunshine (Natalie Sharp). Cisco (Carlos Valdés) se dispone a ayudar a Nash (Tom Cavanagh)", reza la sinopsis oficial del capítulo, que se emitirá en The CW el próximo 17 de marzo.

The Flash, que estaba emitiendo su sexta temporada cuando estalló la crisis del coronavirus, está protagonizada por Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdés, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Danielle Nicolet y Hartley Sawyer. La ficción renovó por una séptima temporada al igual que otros títulos del Arrowverso como Supergirl, Batwoman, Black Lightning y Legends of Tomorrow.