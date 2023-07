HBO y HBO Max reciben 127 nominaciones a los Emmy 2023

Por su papel como Tanya McQuoid en "The white lotus", Jennifer Coolidge (der.) ganó su primer Emmy. Foto: Cortesía: HBO

La Temporada de Premios tiene su hogar en TNT y HBO Max, que transmitirán en vivo y en exclusiva para América Latina la 75ª Entrega de los Premios Emmy, los galardones que reconocen la excelencia en la programación televisiva, así como los logros individuales. La Academia de la Televisión presentó hoy a los nominados: HBO y HBO Max recibieron 127 nominaciones, distribuidas en 17 programas originales, más que ningún otro canal o plataforma, siendo la 21ª vez en la historia que HBO se convierte en la marca con más nominaciones en los Primetime Emmy.

Este récord de HBO y HBO Max incluye 27 nominaciones para la temporada final de Succession, el programa más nominado este año, haciendo historia con 3 nominaciones en la categoría Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática. Además, la nueva serie The Last of Us se destaca con 24 nominaciones en las categorías principales y The White Lotus rompe su último récord y arrasa en las categorías de Mejor Actor y Actriz de Reparto con 9 nominaciones.

Las 127 nominaciones a los Emmy the HBO y HBO Max incluyen:

27 nominaciones para Succession, entre las que se encuentran Mejor Serie Dramática, 3 para Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática (Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong), Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática (Sarah Snook), 3 para Mejor Dirección en Serie Dramática (Mark Mylod, Andrij Parekh, Lorene Scafarla), Mejor Guion en Serie Dramática (Jesse Amstrong), 4 para Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Alexander Skarsgård), Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática (J. Smith Cameron), 2 para Mejor Actor de Invitado en Serie Dramática (James Cromwell, Arian Moayed) y 3 para Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática (Hiam Abbass, Cherry Jones, Harriet Walter).

24 nominaciones para The Last of Us, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Protagónico en Serie Dramática (Pedro Pascal), Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática (Bella Ramsey), Mejor Director en Serie Dramática (Peter Hoar), Mejor Guion en Serie Dramática (Craig Mazin), 4 para Mejor Actor Invitado en Serie Dramática (Murray Bartlett, Lamar Johnson, Nick Offerman, Keivonn Montreal Woodard) y Mejor Actriz Invitada en Serie Dramática (Melanie Lynskey, Storm Reid, Anna Torv).

23 nominaciones para The White Lotus, entre las que se destacan Mejor Serie Dramática, Mejor Dirección en Serie Dramática (Mike White), Mejor Guion en Serie Dramática (Mike White), 4 para Mejor Actor de Reparto en Serie Dramática (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe) y 5 para Mejor Actriz en Serie Dramática (Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza, Simona Tabasco).

11 nominaciones para Barry, incluyendo Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor Protagónico en Serie de Comedia (Bill Hader), Mejor Dirección en Serie de Comedia (Bill Hader), Mejor Guion en Serie de Comedia (Bill Hader), y 2 para Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia (Anthony Carrigan, Henry Winkler).

8 nominaciones para House of the Dragon, entre las que se destaca la nominación a Mejor Serie Dramática.

6 nominaciones para 100 Foot Wave, incluyendo Mejor Documental o Serie de No-Ficción, Mejor Guion para un Programa de No-Ficción (Zach Rothfeld).

5 nominaciones para Moonage Daydream, incluyendo Mejor Dirección en Documental o Programa de No-Ficción (Brett Morgen) y Mejor Guion para un Programa de No-Ficción (Brett Morgen).