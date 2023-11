History estrena nueva temporada de “El Peregrino” con Jorge Said

En cada destino, “El Peregrino” encuentra una cultura por descubrir y en cada creencia una historia de cientos de años que sigue vigente en la actualidad. Foto: Cortesía

Llega a las pantallas de History la nueva temporada de “El Peregrino” con Jorge Said, quien en 12 nuevos episodios explora diversas tradiciones religiosas que se realizan en el mundo y ritos que por siglos se han llevado a cabo en la eterna búsqueda de la humanidad por acercarse a Dios.

Uniendo la historia con la espiritualidad “El Peregrino” realiza un extraordinario viaje por los lugares más extremos del planeta recorriendo majestuosas cumbres, el desierto, el frío del ártico y densas junglas con el fin de acercar a la audiencia de HISTORY asombrosas culturas y lejanos lugares sagrados donde millones de personas expresan su fe.

En una suerte de turismo histórico y de aventura “El Peregrino” será testigo de ritos, tradiciones ancestrales y de las más emocionantes peregrinaciones que van en busca de los caminos espirituales de la humanidad. En cada destino, “El Peregrino” encuentra una cultura por descubrir y en cada creencia una historia de cientos de años que sigue vigente en la actualidad.

“Comenzamos haciendo ‘Buscando a Dios’, que en realidad es la gran pregunta, pero con ‘El Peregrino’ la ampliamos un poquito más porque hemos podido llevar el programa a lo que está viviendo hoy día el ser humano. Sobre todo, una crisis de la humanidad que es patente: crisis ecológicas, económicas, ideológicas y también espiritual”, comentó Jorge Said durante la presentación de “El Peregrino” a la prensa latinoamericana.

Sobre su experiencia como periodista de guerra, Said comenta sobre la relación que hay entre los conflictos políticos, la religión y la espiritualidad.

“Nosotros pensamos en Dios, en general, cuando hay crisis, y cuando estamos bien nos olvidamos de él, al menos es así en Occidente. Por lo mismo tratamos de entender cuál es el pensamiento, por ejemplo, de los taiwaneses que hoy día están con la presión de una posible invasión China. Pero son todos estos procesos los que nos ayudan de alguna manera a entender esta búsqueda permanente de la espiritualidad. En un mundo en crisis, cuando hay grandes sufrimientos queremos encontrarnos a Dios. Esto lo vemos en todas partes, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, esa Rusia atea hoy día es una Rusia religiosa otra vez y que el mismo Putin hoy día acepta el extremismo ortodoxo de una manera completamente oficial. Situación que hace 5 o 10 años atrás era absolutamente imposible. Entonces la religión la hemos visto muy de la mano con el poder, muy de la mano con los problemas y es así como ha habido guerras religiosas a través de toda la historia”, agregó Said.

Durante el encuentro con la prensa el documentalista y también se refirió a la incansable búsqueda de Dios desde los comienzos de la humanidad.

“Me tocó estar ahora en Uzbekistán, en algunas cuevas y algunas montañas con pinturas rupestres de 2 a 3 millones de años. Entonces aquí también se nos plantea la pregunta al ver que nuestros antepasados dibujaban a Dios en las cavernas ¿Podemos creer que Dios nace con el cristianismo hace 2.000 años? ¿Pero por qué ya el hombre dibujaba una conciencia, dibujaba un sol, dibujaba algo que él no lo podía entender al interior de la caverna? Esto es una realidad, esto ha existido siempre desde el nacimiento del ser humano”.

Durante su viaje por el mundo “El Peregrino” visitará lugares donde el tiempo se detuvo y cuyos rituales y ceremonias religiosas se han mantenido intactas desde hace miles de años.

“Me cuesta muchísimo creer en estos rituales. Me pasó con un ritual muy importante en Jerusalén y que es la llegada del Espíritu Santo para la religión ortodoxa. Llega la luz desde el cielo, entra por la cúpula y el patriarca griego está con una vela que se enciende de una manera milagrosa y estas llama, empieza a recorrer esta iglesia. Esto es fantástico, pero claro, cuesta muchísimo creer que haya llegado el Espíritu Santo justo en este momento desde un punto de vista racional. Ahora a mí me parece aburrido no creer en nada, yo preferiría creer en algo por más que me haga la pregunta. Cuando veo tanta gente, tanta fe en las personas y veo que muchas veces se les da esto de un cambio en sus vidas, gracias a esta creencia profunda en que hay algo más allá, en que hay algo más allá de la muerte”.

Jorge Said, realizador y presentador de la serie es “El Peregrino”, una producción original de History que recorre lugares sagrados en los cinco continentes y en estos nuevos episodios la audiencia podrá disfrutar de manifestaciones de fe tan impresionantes como el Carnaval de Oruro en Bolivia con más de 40 mil bailarines; ritos ancestrales en África como la pintura corporal o el estiramiento de labios y orejas; la fiesta de Xochimilco en México y su tradicional quema de los toritos y Judas; el Vesak en Indonesia para celebrar el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda; los ritos funerarios de la cultura toraja en el sudeste asiático; expresiones espirituales con motivo del Ramadán en la mezquita de Al Aqsa en Palestina; tradiciones religiosas y filosóficas del taoísmo y el confucionismo en Taiwán y en Mongolia llegará hasta las tribus Dukha y Tsaatan para apreciar el valor del nomadismo como la consagración de la vida simple.

Los primeros 10 episodios de “El Peregrino” están disponibles en XVOD en Argentina a través de Flow y Telecentro; en México en Megacable, Dish y Totalplay; y en Chile a través de VTR.