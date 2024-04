Hollman Morris se posesionó como gerente de RTVC

El miércoles 17 de abril el periodista Hollman Morris fue posesionado como nuevo gerente de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia. El acta de posesión está firmada por Mauricio Lizcano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este jueves el jefe de la cartera de las TIC habló de los retos del nuevo gerente del sistema de medios públicos.

“Debe guiar al Sistema de Medios Públicos de Colombia a ser un referente para la TV y radio del país. La completa modernización del sistema, lograr el 100 % de cobertura TDT en el territorio nacional y apagar la TV análoga para prender la TV Digital”, dijo Lizcano.

“Bajo su liderazgo vamos a hacer de la red nacional de medios públicos entre en la discusión nacional promotora de una cultura de paz y derechos humanos. Vamos a tener una unidad móvil y queremos traer el fútbol a la radio pública”, dijo Morris en el acto en el que se oficializó su nombramiento.

Su nombramiento en el cargo era un secreto a voces y el pasado lunes 8 de abril, con la publicación de su hoja de vida en la página web de Presidencia, se dio un paso adelante en la confirmación de una designación que el presidente Gustavo Petro tenía engabetada desde que ganó las elecciones.

El comunicador se procesionará en medio de una carrera de denuncias por irregularidades en procesos de contratación firmados en la administración de la actriz y abogada Nórida Rodríguez, quien hasta el pasado miércoles tres de abril fue la gerente de la entidad pública.

Morris ya estaba dentro de RTVC. En mayo de 2023, Mauricio Lizcano, Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo designó como subgerente de Televisión del sistema de medios públicos por pedido del presidente Gustavo Petro.

Desde entonces, según varias fuentes consultadas por El Espectador, Morris y Nórida Rodríguez sostuvieron una suerte de “guerra fría” por el control de la entidad. “Hollman Morris llegó a RTVC con la ilusión de gerenciar en cuerpo ajeno; sin embargo, Nórida se impuso y no se convirtió en su marioneta, por eso se configuraron algunos de los problemas, entre ellos”, nos dijo una fuente que pidió no ser identificada. “Nórida nunca quiso aceptar que Morris y no ella, era la ficha de Petro en los medios públicos”, agregó.

De hecho, la hoy exgerente le dijo a este medio que en varias oportunidades el mismo presidente Petro les llamó la atención por no trabajar en equipo en una entidad que para el jefe del Ejecutivo es clave para la comunicación de los cambios que está intentando ejecutar.

Un último round de esta pelea se registró el pasado 9 de abril. En su cuenta de X Nórida Rodríguez y de forma más abierta, dejó ver la crispación con el hoy gerente de RTVC por cuenta de la inauguración de una unidad móvil que, a criterio de Rodríguez, Morris pretendió adjudicarse.

“No te corresponde adjudicarte un hito de RTVC que pertenece a todo un equipo capitaneado por mí y el área jurídica, y administrativa, sin las cuales esto no hubiera sido posible”, le dijo la abogada.

“Toleré desde el día uno todos los intentos que hiciste por entorpecer mi gestión, las omisiones para descalificar mis actuaciones, las campañas de desprestigio en mi contra y los ataques de tus alfiles; todo por respeto a la voluntad del Señor Presidente que siempre fue que trabajáramos en equipo, instrucción que respeté y que nunca cumpliste”, agregó.

En el gobierno del cambio y durante mi administración en @RTVCco muchas cosas buenas han pasado. Hoy bajo mi liderazgo y gracias al trabajo de los equipos administrativos, jurídico y misional, con recursos del FUNTIC, @Ministerio_TIC , damos al servicio una primera unidad móvil… https://t.co/Nm9RAyHdu0 — Nórida Rodríguez (@Noridaoficial) April 9, 2024

Desde la Casa de Nariño dicen que con los líos en los procesos de contratación y ante la falta de claridad de Rodríguez para responder, el presidente le soltó la mano a la abogada y finalmente se decantó por su viejo aliado para nombrarlo en el cargo para el que ya lo tenía en el radar después de que ganó las elecciones, pero que se había frenado por cuenta de los reclamos de varios sectores feministas afines al gobierno que rechazan a Morris por cuenta de las denuncias de violencia intrafamiliar y acoso.

De hecho, en alguna reunión en las oficinas de RTVC, Morris le reconoció a Rodríguez que su aspiración era ocupar la gerencia. Ante la confesión, la abogada y actriz solo apuntó a recordarle que esa era una decisión del presidente.

“La relación está bien. Hemos tenido diferencias. Nada irreconciliable, él es un hombre vehemente y vivaz, es un gran profesional, y todo lo que lidera va muy bien y lo sabe hacer bien. Yo me he enfocado en otros temas. Los contenidos nuevos, documentales, la coproducción, entre otras cosas. Conflicto no hay, pero en nuestras juntas todos opinan y dejamos posiciones claras El presidente nos ha dicho que quiere que trabajemos en equipo. No cuestiono eso, ni tengo problema con eso. Estoy conforme con esa instrucción desde el primer día”, le dijo Nórida Rodríguez a El Espectador en la última entrevista que concedió a medios antes de que el gobierno oficializara su salida.

María Paula Fonseca, hasta ahora jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, dejará ese cargo para trabajar con Morris en RTVC.

Hollman Morris en la gerencia de RTVC, un nombramiento polémico

El nombramiento de Morris no viene sin controversia, pues el nuevo gerente de RTVC ha sido denunciado por violencia sexual e intrafamiliar y en 2014 la Personería de Bogotá le abrió investigación por presuntas irregularidades relacionadas con una posible subcontratación y responsabilidad fiscal en unos contratos entre Canal Capital y Rafael Poveda Televisión. La investigación se ordenó tras una denuncia hecha por el entonces concejal Javier Palacio.

Este caso fue archivado en 2015, luego de que la Personería de Bogotá determinara que no hubo irregularidades en la suscripción de un contrato para programas de TV cuando fue gerente de Canal Capital.

La Personería determinó en un fallo del 28 de septiembre que el canal podía celebrar, “todo tipo de contratos” incluidos los que están sujetos al régimen del derecho privado. “No se vislumbra responsabilidad disciplinaria de los investigados (…) se evidencia que no incurrieron en falta alguna, susceptible de reproche disciplinado”, se lee en el fallo de ente de control.

En enero de 2019, Patricia Casas, entonces esposa de Morris, lo denunció en la fiscalía por violencia intrafamiliar, alegando que evadía sus responsabilidades. Casas afirmó en ese momento se sentía “asfixiada económicamente” al enfrentar los gastos del hogar, sin el apoyo de su esposo.

Además, en septiembre de ese mismo año Morris fue acusado de violencia sexual ante la Fiscalía por la periodista María Antonia García de la Torre. La Fiscalía abrió una investigación, sin embargo, el caso fue archivado en 2021 y actualmente Morris no tiene causas judiciales abiertas en su contra.

Cuando se rumoró que Morris podría ocupar el cargo de gerente de RTVC, su exesposa Patricia Casas celebró el nombramiento que finalmente no se concretó.

Para entonces, el columnista de Capital, Santiago Rivas, cuestionó la designación de Hollman Morris. “Petro finalmente dio el paso que no había sido capaz de dar contra una parte significativa de su base votante, empezando por las muchas organizaciones feministas que trazaron con Morris una línea roja por las acusaciones que pesan en su contra de violencia basadas en género, algunas de las cuales se volvieron denuncias penales y finalmente precluyeron, con lo cual Morris queda libre de trámites judiciales, pero no declarado inocente, al contrario de lo que dijo Petro”.

“La idea de convertir RTVC, que está constituida por dos canales de televisión, dos emisoras con alcance casi completo del territorio nacional, dos plataformas digitales, una app de video por demanda y Señal Memoria, es chambonada simplista y miope. ¿Para eso nos puso a esperar el gobierno tantos meses para poner a una persona al frente de RTVC?

La televisión pública no está para repetir las mentiras de los medios corporativos, pero tampoco está para ser el megáfono del gobierno de turno porque eso es antidemocrático y es un desperdicio de recursos. Los medios públicos son de la gente y para la gente, no del gobierno en nombre de la gente”, agregó Santiago Rivas.

Hollman Morris es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana y fue becario Nieman de la Universidad de Harvard en el año 2010. El periodista, productor, director de televisión, escritor y político “se ha consolidado como un férreo defensor de los derechos humanos, y promotor de una cultura de paz”, de acuerdo con la página de internet del Concejo de Bogotá, corporación en donde ocupó una curul a la que llegó con 25 mil votos.

Morris comenzó su carrera periodística en los noticieros AM-PM, Nacional y RCN. Trabajó, además, en El Espectador. Durante el paso por la Alcaldía de Bogotá de Gustavo Petro, Morris fue gerente de Canal Capital. “Para Morris, el periodismo, más que una carrera profesional, significa un compromiso social. Como fundador y director del programa periodístico Contravía, durante más de 10 años, hizo seguimiento al conflicto armado y sus consecuencias para la población civil. Esa experiencia lo llevó a construir relatos periodísticos que dan visibilidad especial a la voz de los más pobres y vulnerados en los conflictos armados”, según el Concejo de Bogotá.