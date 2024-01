Geraldine Fernández sobre polémica de Studio Ghibli: “Hubo cosas en las que exageré”

El grupo de periodistas de Mañanas Blu preguntó a la diseñadora si ella conocía los estudios de manera presencial, a lo que ella respondió que no. Foto: Cortesía

Este lunes se hizo viral en redes sociales un video que subió la ilustradora barranquillera Geraldine Fernández a su cuenta de X, asegurando que había participado en la película “El niño y la garza” de la reconocida compañía de animación japonesa Studio Ghibli, dirigida por el japonés Hayao Miyazaki.

El el video asegura que fue la “única colombiana” que trabajó en el proyecto e indica que hizo una maestría becada en la Universidad de Tokio. En su perfil de LinkedIn dice que su maestría “virtual-semipresencial” es en diseño y artes aplicadas (Design and Applied Arts) y que la sacó adelante entre diciembre de 2019 y julio de 2023.

Entre otras cosas, Fernández aseguró haber tenido contacto directo con Miyazaki en tres ocasiones durante el proceso y dijo que toda la película había sido hecha a mano. La declaraciones resultaron confusas y dudosas para muchos seguidores del trabajo de Studio Ghibli y profesionales del medio, quienes cuestionaron varias de las declaraciones de Fernández al notar que no aparecía en los créditos de la producción. Varios usuarios incluso aseguran que algunas de las ilustraciones que aparecen en su portafolio no son de ella.

Aquí parte de la entrevista donde Geraldine Fernández detalla de cómo fue su falsa participación del proyecto animado ‘El Niño y la Garza’ de Miyazaki.



Tremenda ligereza con la que se toma el plagio, crear un montón de escenarios imaginarios para que coincidan es tremendo reto. pic.twitter.com/TbCN71ghuS — David Marchena (@DavidMarchena03) January 16, 2024

Toda esta polémica generada por las declaraciones de la barranquillera se hizo viral luego de que algunos medios de comunicación colombianos, sin verificar, confirmaran que sí había hecho parte del equipo creativo de “El niño y la garza”, sin embargo, la declaración de Fernández pierde cada vez más fuerza.

¿Qué dijo Geraldine Fernández?

En una entrevista concedida al creador de contenido español Caith Sith pror medio de la plataforma Twich la barranquillera explicó que su participación en la cinta se magnificó porque cuando entregaron los Premios Globo y la película fue galardonada, una amiga suya que es periodista divulgó la información “sin mi autorización, yo no quería que esa visibilidad y auge porque sufro problemas de ansiedad”.

Ante las acusaciones de plagio, Caith Sith cuestionó a Fernández mostrando evidencia de algunas ilustraciones que presuntamente no eran de ella. “Las ilustraciones son totalmente mías. Lo que pasa es que ese portafolio es muy viejo, pero esas ilustraciones son 100 % mías”. Sin embargo, en esta misma entrevista, reconoce que una de esas imágenes no fue de su autoría.

Independientemente de lo chistoso que ha sido esto, la vieja es una DESCARADA, estuvo en Twitch con @Caith_Sith y tiene la audacia de decir que si son de ella mientras el le muestra la fuente de los verdaderos creadores, de verdad que fea persona esa Geraldine Fernández pic.twitter.com/tTcfVCtIJm — Juani (@_vestigio) January 16, 2024

“Cuando terminé mi carrera en la Universidad Autónoma de Barranquilla estaba mirando qué hacer con mi vida, me salían trabajos pero nada a término fijo, así que tenía el tiempo para hacer otras cosas. Ahí es donde yo realizo una especialización en la Universidad de Tokio, aproveché la oportunidad porque tengo buen manejo del idioma. Realicé el examen y quedé en el posgrado de esa universidad”, comentó Fernández en la transmisión.

“Exageré”, dice Geraldine Fernández

En entrevista para Blu Radio, Fernández aceptó que en la entrevistas que concedió había “exagerado” sobre su trabajo en la película. Reculó y dijo que solo había participado en “un par de escenas” de “El niño y la garza”. “Sí trabajé en un par de escenas, no en toda la película. Quiero aclarar que sí hubo un par de cosas en las que exageré”. La barranquillera asegura que por ese trabajo recibió $1.200.000 al mes.

Sobre su ausencia en los créditos de la cinta indicó: “Me la vi toda menos los últimos 40 minutos y los poscréditos, por eso no sabía en qué parte estaba ubicada, ahí es cuando pido al estudio de manera desesperada que me ayuden, me mandaron un pantallazo y me dijeron que por ser extranjera hago parte de las casas de soporte de animación que aparecen en la parte de animación, por eso no aparece mi nombre, mi contrato con el estudio era freelance”, le dijo a Blu Radio.

El grupo de periodistas de Mañanas Blu preguntó a la diseñadora si ella conocía los estudios de manera presencial, a lo que ella respondió que no. “Siempre dije que había trabajado de manera remota”, sin embargo reiteró que sí había visto a Miyazaki tres veces.

Finalmente, se le cuestionó por una charla que dio en la Universidad Sergio Arboleda sobre su participación en la película mencionada, en la que Fernández aseguró que había quedado con “la mano torcida” y que había “bajado 15 kilos mientras trabajaba en el proyecto”. Dice que los dibujos los hacía en la madrugada y que lo de su mano torcida había sido “una broma” porque es zurda y sufre del túnel carpiano.