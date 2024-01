Dudas sobre colombiana que dice haber trabajado en película japonesa de Studio Ghibli

La película se estrena en salas de cine de Colombia el próximo 25 de enero. Foto: Studio Ghibli

Hay muchas dudas sobre la versión de la colombiana Geraldine Fernández, quien asegura que trabajó en la película japonesa “El niño y la garza”, ganadora a mejor película animada en los premios Globo de Oro 2024.

Fernández, en un video que subió en su cuenta de X, asegura que fue la “única colombiana” que trabajó en el proyecto e indica que hizo una maestría becada en la Universidad de Tokio. En su perfil de LinkedIn dice que su maestría “virtual-semipresencial” es en diseño y artes aplicadas (Design and Applied Arts) y que la sacó adelante entre diciembre de 2019 y julio de 2023. Este trino fue eliminado de la cuenta en X que tiene Geraldine Fernández.

Las respuestas de Geraldine Fernández

En entrevista con Pablo González, mejor conocido en el mundo de la creación de contenido como Caith Sith, la ilustradora Gerldine Fernández señaló que la razón por la que no aparece su nombre en los créditos de la película es porque allí solo aparecen “los productores, directores, guionistas e ilustradores principales. Los que dan la cara en los premios. No aparecemos todos”.

Caith Sith presenta en su transmisión la lista completa de los animadores e ilustradores que participaron en escenas de la película. Y aunque la lista es larga, el nombre de Fernández no aparece.

La barranquillera explicó que su participación en la cinta se magnificó porque cuando entregaron los Premios Globo y la película fue galardonada, una amiga suya que es periodista divulgó la información “sin mi autorización, yo no quería que esa visibilidad y auge porque sufro problemas de ansiedad”.

En X aseguran que un conjunto de ilustraciones que Fernández presenta en su portafolio, no son de ella. La acusan de plagio. “Las ilustraciones son totalmente mías. Lo que pasa es que ese portafolio es muy viejo, pero esas ilustraciones son 100 % mías”. Sin embargo, en esta misma entrevista, reconoce que una de esas imágenes no fue de su autoría.

Vea aquí las respuestas completas de la ilustradora.

En su cuenta de X Fernández explica que en tres momentos tuvo contacto directo con Hayao Miyazaki, el icónico director de cine animado japonés. “Cuando firmé el contrato, cuando estaba al 50 % de la película y al final. (...) Él se refería a mí como ‘la colombiana’. Traté unas palabras con él. Es una excelente persona”. Fernández asegura que para la película tuvo que hacer más de 25 mil fotogramas. “Era hoja por hoja, escena por escena, todo a mano, algunas cosas eran digitales”, explicó.

Son varios los medios de comunicación que en Colombia le han hecho eco al trabajo de la colombiana en el exterior, sin embargo, las dudas tienen varios frentes. Primero, su nombre no aparece en los créditos de la producción. Además, hay dudas sobre la técnica y el tiempo que dice haber empleado en el audiovisual.

“Algo que hay que destacar de esta película es que toda la producción fue hecha a mano. Nosotros realizábamos los fotogramas y los mandábamos en una caja por encomienda internacional a Japón”, añadió Fernández en el video.

La colombiana Geraldine Fernández cuenta que trabajó en la película “junto a 250 ilustradores, productores y directores (...) Yo me encargaba de la parte de la ilustración con algunas escenas de la película”, le dijo a El Tiempo. La diseñadora gráfica agrega que trabajó entre 15 y 20 escenas de la cinta.

La película de anime japonesa “El niño y la garza” se estrenará en Colombia el próximo 25 de enero. La cinta pasó por diferentes festivales del mundo como el Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá, y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El pasado 7 de enero se llevó el premio de mejor película animada en los Globos de Oro.

Studio Ghibli

Studio Ghibli es la empresa insignia de Hayao Miyazaki. De ese estudio se han estrenado 22 cintas, entre las más conocidas se encuentran “Mi vecino Totoro” (1988), “La tumba de las luciérnagas” (1988) y “El viaje de Chihiro” (2001). La colombiana es diseñadora gráfica de la Universidad Autónoma del Caribe e hizo una especialización y una maestría en la Universidad de Tokio.

“Les dije que gracias, que a mí me gustan las películas de allá y todo, pero hasta ahí. Al cabo de un tiempo me llega un correo y me llaman de Studio Ghibli diciendo que por medio de la Universidad de Tokio pasaron mi portafolio, mi trabajo y mi tesis y que estaban por hacer una nueva producción. Me hablaron de qué se trataba el proyecto y si quería participar”, le dijo Fernández a El Heraldo.

Informo que Cine Colombia logró llegar a un acuerdo con Cinetopia, el Distribuidor Chileno que tiene los derechos para Colombia de “El Niño y la Garza”, del maestro de la animación japonesa, Hayao Miyazaki.



Se estrena el 25 de Enero. #ElNiñoYLaGarza #TheBoyAndTheHeron https://t.co/uUbeS0CFEU pic.twitter.com/7HYYC23oDJ — Munir Falah (@MunirFalah) January 15, 2024

