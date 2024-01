Inscripciones para El Desafío 2024: requisitos y cómo aplicar paso a paso

Las inscripciones están abiertas hasta el martes 16 de enero. Se estima que para finales de mes, empiecen las grabaciones del programa. Foto: Instagram

Uno de los programas más emblemáticos del país, vuelve para su vigésima edición. Se trata de El Desafío 2024, el cual se prepara para su cumpleaños de la mano de sus fanáticos, quienes pueden inscribirse vía online para hacer parte de esta nueva entrega. Lo único que deben hacer es ingresar a la página web del Canal Caracol y completar el formulario. De pasar el primer filtro y ser seleccionados por la producción, podrán convertirse en uno de los participantes que la audiencia conozca en sus pantallas.

¿Cómo entrar a El Desafío 2024?

Las inscripciones se abrieron el pasado 27 de diciembre y cerrarán el martes 16 de enero. Según le comentó la presentadora del show, Andrea Serna, al periódico El Colombiano, esta nueva temporada será similar a su formato debut (Desafío: La Aventura), que tenía como participantes a celebridades, supervivientes y retadores. “Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que será una mezcla muy importante”, explicó.

Formulario para inscribirse a El Desafío 2024

Si quiere hacer parte de la producción y aún no se ha inscrito, visite este link que lo dirigirá al formulario. Para hacer más eficaz su inscripción, tenga en cuenta estos datos que le requerirán y téngalos listos al momento de diligenciar para que no olvide ningún requisito.

Nombre completo.

Identificación.

Edad.

Estado civil.

¿Tiene hijos?

¿Dónde vive?

Nacionalidad.

¿En qué habilidades es bueno? Natación, velocidad, memoria, agilidad, etc.

¿Es hincha de algún equipo?

Redes sociales.

Contacto de emergencia.

Peso.

Estatura.

Cirugías.

Lesiones físicas.

Alergias.

Fobias.

¿Toma medicamentos?

¿Por qué debería ser escogido para participar en el ‘Desafío’?

Fotografías del entorno donde vive y trabaja.

Video en el que explique por qué quiere participar.

Esta vez, al igual que en las últimas ediciones, la grabación se realizará al interior del país, seguramente en Tobia, Cundinamarca. Recuerde que al igual que la primera edición del 2004, no es necesario que sea una celebridad, un deportista de alto rendimiento o un modelo para hacer parte.