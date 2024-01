Tamae Garateguy se ha centrado en el cine de género.

Usted es la directora de “Auxilio”. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta película?

La propuesta vino de los productores: Daniel de La Vega y Néstor Sánchez Sotelo, quienes forman parte de Furia Films y Del Toro Films. Ellos me propusieron hacer un filme de terror. Soy una directora de cine de género y suelo hibridar mucho los géneros: western, acción, thrillers, erotismo, etc. Nunca había hecho específicamente el género de terror, incluso creo que Auxilio es una película de horror más que de terror. Tenía un proyecto que había sido escrito por Miguel Forza de Paul, mi guionista, con quien había hecho antes dos filmes. Se trataba de esta propuesta, que es una película de terror en la que convergen los subgéneros de fantasmas: fantasmas y posesión.

Hablemos un poco más sobre el cine de género…

El cine de género tiene que ver con traspasar algunos límites y de seguir, de manera muy fuerte, la línea de los distintos géneros. Dentro de este tipo de cine hay muchos géneros, como terror, horror, western, policial, acción, vampiros, zombis, entre otros, y dentro de ellos también pueden hibridar varios subgéneros. Entonces, hay películas que son llamadas de género porque buscan extralimitarse, creo que para siempre hacer un comentario sobre la naturaleza humana. Es muy común tocar temas tabúes a través del cine de género, como el canibalismo.

¿Por qué se ha enfocado en este tipo de cine?

Porque me interesa indagar en lo más profundo de la oscuridad del ser humano. Además, desde siempre me ha gustado acercarme a temas tabúes, lo que es difícil a veces afrontar, como el tema del abuso eclesiástico, porque es complejo hablarlo, nombrarlo. Me valgo del cine para poder hablar de estos temas y provocar una catarsis, como en esta película en donde se cuenta la historia de mujeres oprimidas que quieren vengarse. De alguna manera el título del largometraje es como un grito: “Auxilio”. También el cine de género me parece un lugar de libertad. Las mujeres no somos libres, y lo más peligroso para nosotras las generadoras de discurso es la autocensura.

¿Por qué piensa que las mujeres no somos libres?

Porque, además de los mandatos sociales, tenemos esta carga sobre lo que se supone que debemos decir y de qué manera debemos decirlo, todo bajo la sutileza. No soy sutil, y si quieres algo así, no mires mis películas. Tengo mis contras por la manera en que se supone que debo decirlo, por no estar dicho de una forma “inteligente” y “apropiada”. Pero, ¿quién dice que eso es así? No quiero, si estoy enojada, no poder expresarlo. Creo que las mujeres siempre tenemos la mirada con mucha censura de otros varones y de otras mujeres, quienes siempre están observando qué hacemos.

¿Usted nunca se ha autocensurado?

Lucho… trato de no autocensurarme, de poder ir al límite, a riesgo de equivocarme, de reproducir la violencia. Me inquietan los lugares en donde las mujeres no podemos estar.

La mayoría del elenco de “Auxilio” es femenino…

Sí, contamos una historia que es de mujeres, centrada en la opresión que sufren ellas. Tenía ganas de trabajar con un elenco mayoritariamente femenino, aunque anteriormente he trabajado con uno mayoritariamente masculino. No siempre trabajo con un elenco conformado en su mayoría por mujeres, pero me interesa hacerlo.

¿Por qué le interesa?

Porque me gusta indagar en el mundo de las mujeres, en las relaciones que se establecen entre ellas. En este caso de Auxilio, me interesa contar la sensación de asfixia que a veces sentimos las mujeres cuando nos oprimen.

¿Se ha sentido así en algún momento: oprimida?

Sí, soy mujer. Lucho constantemente desde esto que hago. Por ejemplo, tengo más libertad, pero me doy cuenta de que tengo opresiones. Al hacer esta película pensaba en las opiniones que podría despertar de la gente de la Iglesia, pero si no es así, ¿quién denuncia estos casos? Me dijeron que Auxilio es fuerte, que toca temas difíciles, pero más fuerte es la realidad, los abusos de la Iglesia a niños y niñas sordos, quienes no podían ni siquiera expresar lo que les estaba pasando.

