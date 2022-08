Jaime Camil, tras la esencia y la voz de Vicente Fernández

Jaime Camil afirma que su interpretación de Vicente Fernández está completamente alejada de la parodia y la caricatura. / Cortesía: Caracol Televisión Foto: ANDRES VALBUENA

Meterse en la piel de un artista como Vicente Fernández no es una cuestión de imitación, es un tema de responsabilidad absoluta. Jaime Camil lo supo desde el principio, cuando tuvo la certeza de que él sería el actor elegido para interpretar al Charro de Huentitán en su etapa adulta en la serie El Rey, de Caracol Televisión, un proyecto ambicioso producido por Hárold Sánchez en compañía de Dago García que busca darle vida al cantante, incluso después de su muerte.

(Contexto: “El Rey: Vicente Fernández”, la vida de un ídolo)

Un legado musical, una voz inconfundible y una personalidad particular caracterizan a Vicente Fernández como cantante, pero más allá de su gran talento, detrás del artista está ese niño que creció lleno de carencias y rodeado de pobreza, que, aunque humilde, siempre estuvo seguro de que quería hacer historia y era consciente de que podía lograrlo.

En la serie, los televidentes verán cuatro etapas fundamentales en la vida del rey de la ranchera, pero quizá la más conflictiva fue su adultez, interpretada por Camil, que comprende los años de un Vicente mayor, entre los treinta y cuarenta años. En ese momento de su vida, el charro dejó de ser un soñador y se convirtió en padre de familia, músico reconocido y alguien que debe manejar la naciente fama a la par de la vida familiar. Es un personaje que se enfrenta a las tentaciones y muestra los conflictos que conlleva ser una persona pública.

(No se pierda: “El Rey”: estos son algunos personajes de la serie sobre Vicente Fernández)

Fue curioso cómo el actor mexicano llegó a este proyecto, pues, según cuenta, se enteró gracias a una llamada de un productor muy amigo suyo. “Él me comentó del proyecto que estaba haciendo Caracol Televisión sobre el artista y me preguntó que por qué yo no podía participar... quedé impactado porque nadie me había dicho nada... alguien le había dicho al canal que yo no podía, que no estaba disponible y que no tenía tiempo, pero era falso, no había escuchado nada sobre la serie hasta ese día”, revela Camil.

Luego de haber sido, finalmente, el actor seleccionado para interpretar el papel, Jaime Camil supo que tenía una responsabilidad inmensurable, pero a la vez sentía una emoción y una felicidad enorme al tener el honor de interpretar a este gran cantante y aclaró que nunca tuvo miedo. “Los actores entramos a nuestras emociones de manera muy directa para conectar con el público, así que si la primera emoción que transmito es el miedo al hacer el proyecto, yo mismo me estaría poniendo la soga al cuello”, comentó en entrevista con El Espectador luego de admitir que, aunque esta ha sido una de las series más importantes que ha hecho, decidió verla como un proyecto más para no dejarse intimidar con su grandeza y así captar la esencia fresca de Vicente Fernández.

(Le recomendamos: “El cazador furtivo”, retrato musical de la cruda realidad)

El trabajo de Camil no solo se trató de interpretar las canciones del ídolo, fue mucho más que eso. El actor tenía a su espalda la etapa más crucial en la vida de Chente y quería hacerlo perfecto, sin caer en la parodia, y mucho menos en la caricatura. Fue un trabajo arduo que hizo en compañía de Kaled Acab, Sebastián García, Sebastián Dante y su coach Mónica Jiménez… los cuatro Vicentes debían tener una conexión que se transmitiera en la pantalla, y ese quizá fue uno de los retos más grandes de toda la producción. En lo personal, Camil realizó una ardua investigación que consistió en ver casi todos los videos de entrevistas hechas a Fernández, en las que hablaba sobre los momentos más íntimos de su vida, para así llegar a comprenderlo no solo como cantante, sino como hijo, hermano, esposo, amigo, confidente… como un ser humano.

“Esto se trató de transmitir sentimientos, como cuando Vicente está teniendo un momento romántico con Cuca, o cuando se le está viniendo la carrera abajo y él mismo cree que ya se le acabó su cuarto de hora, porque la disquera pausó su contrato”, comenta Jaime… “o cuando decidió grabar ‘Volver, volver’ y se sentó con su esposa frente a la radio esperando a que esa canción sonara, justo ahí es cuando el público se conecta con el personaje, y siente la ansiedad que él sintió”, aseguró el actor.

(Además: Diego Guarnizo, el caballero del textil de la televisión colombiana)

En ese entonces Jaime Camil aun no era parte el proyecto, pues antes de recibir el papel esta serie llevaba dos años largos en proceso, pero aunque no alcanzó a hablar directamente con el cantante sobre su vida, consiguió las herramientas necesarias para hacer esta interpretación completamente digna de admirar.

El actor mexicano, que ostenta una exitosa carrera y ha interpretado a grandes personajes como Fernando Mendiola en La fea más bella, o Juan Carlos Caballero en Por ella soy Eva —adaptación mexicana de En los tacones de Eva—, ha labrado una exitosa trayectoria desde finales de los 90, y ahora los colombianos lo verán interpretando al gran Vicente Fernández todas las noches en Caracol Televisión.