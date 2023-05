Jaime Maussan y los expedientes secretos de History

Jaime Maussan y los expertos, apoyados por las tecnologías más modernas, ofrecen en cada capítulo nuevas hipótesis y descubrimientos sobre los temas más controversiales de la ufología. Foto: Francisco Morales/History/A&E Latam - Francisco Morales/History/A&E Latam

¿Qué verán los espectadores en “Los expedientes secretos”?

No se trata de historias de ciencia ficción, sino de una realidad que nos está ocurriendo en nuestro tiempo y espacio. Hemos observado que el Congreso de Estados Unidos, científicos de Harvard e incluso medios de comunicación han venido aceptando que no estamos solos. Fuimos considerados periodistas que habían perdido credibilidad por visibilizar estos sucesos, pero fue gracias al trabajo de más de 30 años y también a la participación de personas de ese país que filtraron y liberaron evidencia, que hoy podemos hablar de un cambio de perspectiva. Esto nos lleva a poder presentar esta serie de trabajos e investigaciones coyunturales que la misma gente pide, porque quieren saber lo que está pasando y lo que ha pasado años atrás.

¿Cree que en los últimos años, gracias a la tecnología, la gente ha podido ver cosas que no puede explicar?

Sí. Hemos observado un incremento en la actividad del fenómeno inusitado en los últimos dos o tres años. Nunca habíamos visto tantos avistamientos tan cercanos, objetos que están bajando literalmente a la altura de nuestros ojos para que los podamos ver. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de que ellos estén motivando la posibilidad de un inicio de comunicación, que creo que es lo que sigue. Por eso es tan importante este trabajo con History, que es uno de los canales que más a profundizado en este tema y le ha dado más credibilidad. Vamos a presentar casos muy relevantes con evidencias y soportes, en este programa no vinimos a hablar por hablar.

¿Por qué insiste en que hay gobiernos que ocultan evidencia?

Hemos estado acompañados quizá desde siempre, pero creo que desde 1945, cuando se detonaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se empezó a hablar en voz alta del tema y comenzaron los avistamientos. Varios ovnis se vieron atraídos al lugar en el que se detonaron las bombas y años más tarde, en 1950, tres objetos voladores fueron recuperados. Esta información fue confirmada por un documento desclasificado por el FBI, el “Guy Hottel Memo”, fechado el 22 de marzo de 1950. Ese documento se le remitió al entonces director del FBI, Edgar Hoover, y por esos años, la decisión que tomó el Pentágono en Estados Unidos fue ocultar y mentir, algo que en la actualidad los tiene en una situación complicada.

¿Por qué complicada?

Porque si deciden aceptar que lo que está pasando es una realidad, que los testimonios de los pilotos que han visto cosas son reales y que los videos que algunas personas han captado recientemente no son montajes, entonces se tendrá la certeza de que nos mintieron, destruyeron carreras y vidas, amedrentaron a personas que querían contar su testimonio y dejaron perder la oportunidad de que la humanidad conociera su lugar en el cosmos y saber si realmente había otras inteligencias.

El primer capítulo de la serie habla del caso Campeche. ¿Cómo llegó a sus manos esa información?

¿Sabía que México le robó a la Unión Soviética, el 26 de diciembre de 1959, algunos de los secretos que entregó a los Estados Unidos, y que gracias a ellos salieron al espacio? Esa es una realidad. Algún día hablaremos de esa investigación. Pero a raíz de eso, un día me mandan a llamar de la Secretaría de la Defensa de México y me llevan a un auditorio secreto. Allí me enseñaron un video de ovnis y me quedé asombrado por lo que estaban mostrando. Luego me preguntaron: ¿qué piensa usted de esto? Yo dije: “Pues eso que yo vi tiene que ser un fenómeno de los objetos voladores no identificados”. Dos días después me volvieron a llamar, pero no era cualquier persona, sino el secretario de la Defensa de la época, Ricardo Clemente Vega García, quien me dice: “Señor Maussan, ahora la Secretaría de la Defensa le entrega esto para que usted lo analice, lo investigue, y en cuyo caso, si usted lo decide, exhibirlo”. Le pregunté si lo podía mostrar en televisión “¿Es usted periodista o no?”, me dijo. Lo interpreté como un sí y me quedé estupefacto. Eso nunca había sucedido.

¿De dónde nació su pasión por los ovnis?

Siempre he sabido que es un fenómeno real que está ocurriendo ante nuestros ojos. Y yo soy un periodista que busca la verdad. Y cuando me di cuenta de que esto estaba pasando y los medios no decían nada y más bien se burlaban del tema, consideré que debería de poner toda la atención. Ahora estamos viendo los resultados. Estamos levantando la cosecha de tantos años de investigación.

¿Nos podría adelantar un poco sobre qué casos o investigaciones va a tratar la nueva serie de “Los expedientes secretos” de History?

Claro, vamos a hablar sobre los avistamientos en Rosarito, San Diego, Baja California, Primo Tapia, las playas de Tijuana, (México), donde eventualmente dos o tres veces al año aparecen decenas de luces que hacen formaciones sobre el mar. Impresionante. Hay cientos de videos de esto y es algo que ha venido llamando la atención. Hay fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, como las luces y desde luego los sonidos. Estos seres están intentando comunicarse con nosotros de mil formas y nosotros volteamos la cabeza. Realmente no queremos darnos cuenta.