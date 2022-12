James Cameron: ‘“Avatar 2’ honra la esencia del mundo que creamos”

James Cameron se negó a utilizar maquillaje para crear a los habitantes de Pandora debido a las limitaciones que impone dicha técnica. / EFE Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

Trece años después de convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar volvió a los cines. Alrededor del mundo, audiencias de todas las generaciones podrán volver a disfrutar en 3D y grandes formatos la épica aventura escrita y dirigida por James Cameron, ganadora de tres Premios Óscar y convertida en auténtico fenómeno cultural.

Le puede interesar: “Avatar 2″: diez cosas que debe saber antes de ver la película

Pandora es un lugar lleno de magia, con una conexión sentimental y espiritual hacia todo lo que lo rodea, repleto de seres diferentes a nosotros y una belleza que sobrepasa cualquier universo creado por el cine, pero esta vez no solo será Pandora la locación protagonista de la historia. Por más de una década, Cameron trabajó para crear otro mundo, otro territorio con una esencia parecida, pero diferenciada por un solo elemento: el agua.

Los espectadores saldrán del bosque y se sumergirán en los encantos desconocidos del mar junto a la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), y los Na’vi que pertenecen allí. La unión hace la fuerza, y es por eso que James Cameron se tomó su tiempo para recrear no solo uno, sino dos mundos que se tendrán que aliar para enfrentar la fuerte amenaza que llega junto al coronel Miles y su gallada, decidida a matar a Jake Sully sin importar las consecuencias.

En entrevista con James Cameron, el director habló con El Espectador sobre el proceso creativo de la segunda entrega de Avatar (El camino del agua), el papel fundamental que tienen las mujeres en la trama y los retos que enfrentó creando esta secuela.

¿Cuál fue el momento exacto en el que supo que la secuela de “Avatar” se haría realidad?

Bueno, esa es una pregunta interesante, porque parece obvio para todos decir “acabas de ganar un montón de dinero, haz una secuela” … bueno, Steven Spielberg no hizo una secuela de E. T., la película más taquillera de su tiempo, ¿verdad? No es una obviedad. Siempre supimos que si nos sumábamos a este reto de nuevo, teníamos que estar a la altura y todo eso fue posible gracias a este increíble elenco que regresó y, por supuesto, a nuestro equipo de trabajo… amamos y disfrutamos el proceso junto a Kate Winslet, que pudo ser parte de este universo e hizo un trabajo espectacular.

Los que hemos tenido la oportunidad de ver secuela sabemos que una parte de ella nos hace sentir como en la primera película, ¿cuál fue el mayor reto al recrear este universo mágico sin perder la esencia?

Creo que es importante que una secuela honre lo que a la audiencia le encantó del experimentar la primera vez. Pero también para sacarlos de balance y hacer cosas que no esperan. Hay una gran cantidad de sorpresas en esta película que no estamos poniendo en los tráileres y los anuncios de televisión… tienes que experimentarlo, porque va mucho más allá en términos de sentimientos, de corazón, de emociones. En la primera película la historia era mucho más simple, los actores también, pero esta vez Neytiri (Zoe Saldaña) y Jake Sully (Sam Worthington) son padres de cinco hijos, y quisimos aprovechar toda esta dinámica y drama familiar para hacer todo más interesante.

Le puede interesar: ¿”Avatar 2″ tiene escenas poscréditos, cuánto dura y cuál es la edad recomendada?

Neytiri es una guerrera. ¿Cómo manejó ese salto entre su personalidad justiciera y siempre dispuesta a luchar, y su faceta como madre que da todo por proteger a sus hijos?

Ella era muy intrépida cuando no tenía hijos, pero aprendió a temer cuando tuvo a sus hijos y los vio en peligro. Ahora tiene que enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma, al igual que Jake Sully. Deben mostrar más fortaleza y estar siempre unidos para enfrentar lo que se viene. En esta película Neytiri es mucho más madura y persuasiva, inteligente y audaz. Por este mismo proceso pasa Jake Sully, que tendrá que enfrentar decisiones muy difíciles para protegerlos a todos de una desgracia irreparable.

¿Esperaba que Kate Winslet batiera un récord por lograr estar más de siete minutos bajo el agua en el rodaje de “Avatar 2”?

No, y la verdad sigo enojado con ella porque he sido buceador libre durante 50 años y nunca he llegado a tanto. Es broma, la admiro mucho, su desempeño fue increíble. De hecho, superó también a Tom Cruise, que había logrado seis minutos y algo más.

Esta película tiene mucha presencia femenina y usted siempre ha sido muy adelantado a su tiempo en cuanto a eso. ¿Cómo fue su primer acercamiento hacia este tipo de inclusión que evoluciona con “El camino del agua”?

Bueno, fue bastante fácil con el personaje de Zoe, Neytiri, porque es muy fuerte en la primera película. Pero ¿qué sucede cuando ella es una madre y hay algo fuera de ella que es mucho más fuerte?, en términos de sus prioridades, su orgullo, y así sucesivamente. Ella es la hija del jefe, la princesa de su clan… ¿Qué la hace diferente ahora? ¿Su posición social? La película muestra cómo Neytiri entra con toda su fuerza innata, pero a medida que avanza la trama, deberá enfrentar a su enemigo pero a la vez tendrá que ser más sumisa; algo complicado en ella porque es una mujer con mucho carácter. Tanto ella como Ronal (Kate Winslet) son mujeres alfa que al principio chocan mucho la una con la otra, pero eso va cambiando un poco a lo largo de la trama, y en la tercera película también lo veremos.

Por otro lado está Kiri, interpretada por la actriz Sigourney Weaver, que tiene varias peculiaridades. ¿Por qué ella ve a Jake Sully como su padre?

En la primera película, Grace, su madre biológica, está embarazada de ella pero se encuentra en la incubadora, así que cuando nace, Neytiri y Jake la adoptan. Kiri ve a Jake como su padre porque en la primera película él fue muy cercano a su madre, y por el cariño que se tenían, él estuvo más que dispuesto a hacerse cargo de Kiri como si fuese suya. Ella es muy particular, mucho más sensible y emocional, en una situación de peligro no reaccionaría nunca como Neytiri, manifiesta su poder de otra manera, y vaya que sí lo tiene, pero no voy a dar spoilers sobre eso.

Le puede interesar: Kate Winslet se sumerge de nuevo con James Cameron, ahora en “Avatar 2″

Algunas curiosidades sobre “Avatar: el camino del agua”

Para crear el idioma nativo de la comunidad Na’vi, Cameron convocó al destacado lingüista Paul Frommer, quien diseñó un sistema completo. Al principio del proceso, el realizador le transmitió a Frommer los tipos de sonidos que imaginaba para los Na’vi. A partir de allí, Frommer diseñó una paleta lingüística.

El talento detrás de la banda sonora de Avatar es el compositor James Horner, el colaborador histórico que creó dos de las bandas sonoras más emblemáticas de la historia del cine: la de Alien y la de Titanic, ambas películas dirigidas por Cameron.

En la etapa de preproducción de la película, Cameron llevó al equipo a Hawái, un destino geográficamente parecido al entorno que había imaginado para Pandora, con el objetivo de entrenarlos en su interacción con el espacio.

Al crear Pandora, Cameron quiso que se tratara de un lugar reconocible, pero sin perder su exotismo y sus características únicas.