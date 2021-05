James Gunn adelanta escenas post-créditos en “Suicide Squad”

Escrita y dirigida por Gunn, la película está protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney y Peter Capaldi.

Aunque el “Suicide Squad” de James Gunn será uno de los éxitos de este año, hay un detalle que, de momento, no ha trascendido si estará o no: una escena post-créditos. Es más que habitual que haya en las películas de superhéroes y todo apunta que esta no será una excepción, tal y como lo reveló el propio director.

Muy activo en redes sociales, Gunn suele mantener a los fans con información actualizada sobre sus películas. Cuando un seguidor le preguntó si habrá una escena post-créditos, el cineasta le respondió: ¿una? Con esto, dió a entender que habrá más de una secuencia en los créditos finales de la cinta.

Tanto si hubiera una secuela como si no, las secuencias en los créditos son ya un clásico y, además, Gunn podría aprovechar para adelantar algo de la serie de ‘Peacemaker’, que protagonizará John Cena y que se estrenará en HBO Max en enero de 2022.

Escrita y dirigida por Gunn, “Suicide squad” está protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney y Peter Capaldi. La película tiene previsto su estreno el 30 de julio.