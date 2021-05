“Jupiter’s Legacy”: ¿qué se sabe de la segunda temporada?

“La segunda entrega depende de la audiencia. No queremos pecar de arrogantes”, comentó Mark Millar, el creador de esta propuesta audiovisual sobre superhéroes que ya está disponible en Netflix.

El universo de los superhéroes de Mark Millar ya ha aterrizado en Netflix. Ya está disponible la primera temporada completa de Jupiter’s Legacy, la esperada nueva serie que tiene el desafío de estar a la altura de las grandes expectativas generadas.

Aunque se intuye que puede convertirse en uno de los éxitos de la plataforma... ¿tiene ya asegurada la renovación por una segunda temporada?

Inicialmente, Millar dio a entender, en una entrevista para Herald Scotland, que la serie estaba renovada, pero lo cierto es que, de momento, Netflix aún no ha anunciado nada de forma oficial. Es más, en otras declaraciones, esta vez para Deadline, el propio autor ha señalado que todo depende de la recepción del público.

“La segunda temporada depende de la audiencia. No queremos pecar de arrogantes. Todo lo que he ido viendo me hace ser optimista. Sentimos que vamos por buen camino. A pesar del Covid, estuve presente en el montaje casi todos los días y nunca me he cansado de verlo. Por eso, creo que a la gente le gustará tanto como a nosotros”, declaró.

Como ha sucedido con otras series como Los Bridgerton o La monja guerrera, habrá que esperar unas semanas para conocer la decisión de la plataforma, que manejará y evaluará si su público objetivo se ha conectado con la ficción.

En todo caso, el material original da para muchas temporadas más y, tal y como sabrán los espectadores que ya han devorado los ocho primeros capítulos, muchas son las tramas sin cerrar y los frentes abiertos que tienen Utupian, Lady Liberty y compañía. Así, es de esperar que la primera temporada da pie a una continuación y la mayor parte de los superhéroes volverían para la siguiente tanda, a excepción de los caídos en la entrega inicial.

En el improbable caso de que Jupiter’s Legacy fuera cancelada y no tuviera una segunda temporada, sería un duro golpe para la apuesta por el universo Millar y el acuerdo que Netflix ha cerrado con el creador para el desarrollo de los proyectos basados en su obra.

A través de la firma Millarworld se preparan otros títulos para el servicio de ‘streaming’ como The Magic Order, Reborn, American Jesus o Super Crooks.