John Leguizamo, al frente de lo “Inexplicable”

El actor colombiano será el anfitrión de esta producción, basada en la franquicia original “Inexplicable con William Shatner”, en la que científicos, historiadores, testigos y expertos abordarán los misterios más impactantes de América Latina.

Hay quienes creen que el mundo no es como parece, o que no conocemos ni la mínima parte de los misterios que oculta… y que nuestra mente no está preparada para comprender. En Latinoamérica reposan un sinfín de relatos inexplicables, paranormales, impresionantes, de sucesos históricos y recientes que, aparentemente, son imposibles.

Historias como “El chupacabras”, “El milagro de los Andes”, “La piedra negra de Zacatecas” y, para no ir más lejos, la intrigante historia del lugar que en el país conocemos como el Salto del Tequendama, son algunos de los casos que abordará Inexplicable Latinoamérica, de la mano del actor colombiano John Leguizamo.

Este programa de History, que llega a la pantalla chica como una franquicia de la serie original Inexplicable con William Shatner, contará con Leguizamo como presentador. El también productor y comediante ha participado en decenas de cintas de Hollywood, como es el caso de Super Mario Bross, en la que interpretó a Luigi, o Carlitos Way, como el gánster Benny Blanco, e incluso en las famosas películas de John Wick, protagonizadas por Keanu Reeves, en las que le dio vida al personaje de Aurelio.

Aunque nació en Bogotá el 22 de julio de 1964, sus padres migraron a Estados Unidos buscando un mejor futuro cuando él era un niño. “Recuerdo que llegamos a Queens (Nueva York). Empecé mi vida en un barrio pobre, difícil… hasta que a los 17 años me di cuenta de que tenía talento para actuar. Luego comencé a escribir mis propias obras de teatro y eso fue lo que me lanzó como escritor, productor y actor”, comenta.

Su entrada a Hollywood no fue nada fácil, de hecho, en su libro Pimps, Hos, Playa Hatas, and all the rest of my Hollywood friends: My life, publicado en 2006, John lo define como un lugar donde hay “mucha traición, opresión y racismo”. Fue un proceso largo, pero fructífero, que lo llevó a ser uno de los actores latinoamericanos más respetados de Hollywood por su talento y su admirable capacidad de improvisación. “El rechazo es grande, uno debe entrar a Hollywood rechazándolo, eso fue lo que hice, empecé a escribir mis propias obras y guiones porque sabía que la industria no me quería aceptar, y encontré otros caminos a través del teatro y la escritura”, dice.

Todos estos caminos lo llevaron a ser parte de Inexplicable Latinoamérica, un formato con una temática completamente nueva para Leguizamo, pues a pesar de haber estado en cine y televisión, jamás había conducido un programa como este. “Cuando me llamaron para ofrecerme ser parte de la serie me sentí muy orgulloso, porque me encanta hablar sobre Latinoamérica y sus misterios… ser yo quien les dé voz, es maravilloso”.

Con John Leguizamo como anfitrión, esta primera temporada de ocho episodios contará varias historias que intentan explicar cómo es que algo aparentemente imposible puede convertirse en una realidad. Además, la serie contará con testimonios de expertos, científicos, historiadores, investigadores de fenómenos paranormales y ovnis que darán claridad a los más de 40 casos inexplicables que sacuden a todo el continente.

Presentar un programa en español fue todo un reto para Leguizamo, pues estaba acostumbrado a hablar en inglés… había olvidado el idioma casi por completo y debió tomar clases. “Para recuperar mi español hice varios cursos, los profesores me ayudaron con la gramática, vocabulario, pronunciación, etc… poco a poco fui recuperando el idioma y aprendiendo a contar estas historias fascinantes”, revela.

Aunque creció alejado de sus raíces, este proyecto significó para él una gran oportunidad de acercamiento con ellas. “En los últimos cinco años de mi carrera me he interesado mucho más por la historia de nosotros los latinos, y por eso me atrajo tanto este proyecto, porque es contenido que habla sobre temas muy interesantes y poco convencionales del continente. Estamos acostumbrados a ver lo que pasa en Estados Unidos, y yo quería ver algo nuevo, algo de nosotros”, afirma Leguizamo, haciendo énfasis en que la serie profundizará en temas como seres monstruosos de la región, personas latinoamericanas con habilidades mentales que logran conectarse con distintos planos de la existencia humana, sanadores, o casos de gente que no estaba predestinada a morir.

En su vida privada, Leguizamo siempre encuentra explicación a cosas extrañas que puedan suceder, pero nunca descarta la posibilidad de que se trate de algo más allá de lo que considera “real”, aunque aclara que no tiene nada que ver con temas religiosos y no necesariamente van ligados a una creencia. “Hay muchas cosas inexplicables en la vida y en la historia de la humanidad en general, pero no creo que todo se enfoque solamente en experiencias religiosas, al contrario, hay historias científicas realmente increíbles que aún no tienen explicación. Yo soy un poco más racional, para mí todo tiene explicación de alguna manera, aunque no lo entienda en el momento”, concluye el actor.

Este domingo 23 de mayo estará lleno de misterio, pues el primer episodio de Inexplicable Latinoamérica, llamado Sin rastro, desde las 9:50 p.m., profundizará sobre las misteriosas e inexplicables desapariciones en diferentes regiones de esta parte del continente, como personas que se esfuman en instantes, o civilizaciones enteras que se desvanecen.

Además, la segunda temporada de Inexplicable con William Shatner se estrena este mismo domingo a las 9:00 p.m. por History.