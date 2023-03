“John Wick 4″: villanos, conexiones y emociones

En esta ocasión, John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo “The High Table”. Foto: Cortesía

La espera se agota y ya faltan pocos días para el regreso del antihéroe más querido de todos los tiempos en “John Wick 4″. Protagonizada por Keanu Reeves (The Matrix) y dirigida por el maestro de la acción, Chad Stahelski, llega por fin a Colombia la nueva entrega de la saga que ha electrizado a las audiencias de todo el mundo.

En esta ocasión, John Wick descubre un camino para derrotar a la organización más poderosa del inframundo “The High Table”, que ha puesto una recompensa multimillonaria sobre su cabeza. Pero antes de ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosos aliados, capaz de convertir a viejos amigos en peligrosos enemigos... Grandes dosis de acción que suben a un nuevo nivel.

El estreno mundial de “John Wick 4″ será el 23 de marzo y Colombia podrá verla de forma exclusiva un día antes en un preestreno nacional el miércoles 22. Con distribución de Cine Colombia, el público podrá disfrutar de esta poderosa experiencia, en todos los formatos de cine y en IMAX. La preventa se abre HOY, así que asegure sus puestos desde ya.

Más villanos, más conexiones, más emociones

Un nuevo día está amaneciendo en el universo de Wick: Los retos aumentan, hay nuevas reglas, nuevas ideas, nuevos códigos y un nuevo líder sádico que altera toda la trama. Además de Keanu Reeves, quien retoma su papel de asesino a sueldo en busca de paz y libertad, regresan Laurence Fishburne (Matrix) como The Bowery King, jefe de la red de inteligencia clandestina integrada por habitantes de calle; Ian McShane (Deadwood) como Winston, el propietario del Hotel Continental de Nueva York, y Lance Reddik (Resident Evil) en el rol del leal conserje Charon.

A ellos se unen por primera vez, la superestrella de acción Donnie Yen (IP Man; Rogue One) como Caine; Bill Skarsgård (It; Divergent Allegiant) como The Marquis; el maestro de artes marciales Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat) como Shimazu, dueño del Hotel Continental de Osaka, y la cantante japonesa Rina Sawayama (Turn Up Charlie) como su hija Akira. También entran a esta partida Shamier Anderson (Race) como The Tracker; Scott Adkins (Avengement) en el papel de Killa; Marko Zaror (The Green Ghost; Invincible) como Chidi, y Natalia Tena (Harry Potter) como Katia y Clancy Brown como Harbinger.

Basados en los personajes creados por Derek Kolstad, quien escribió las tres entregas anteriores de la saga, los guionistas Shay Hatten (John Wick 3: Parabellum; Army of The Dead; Army of Thieves) y Michael Finch (Predator; American Assassin) trasladan la acción esta vez a Nueva York, Osaka, Berlín, el desierto Wadi Rum de Jordania y la romántica París, entre otros lugares. Apoyados en las indicaciones del director y productor Chad Stahelski, Hatten y Finch también le dan a la historia una nueva dimensión descubriendo nuevas e inesperadas facetas de John Wick, nuevas conexiones entre los personajes, hilos emocionales que antes solo se insinuaban y nueva información sobre el duelo sincero y silencioso que carga Wick tras el fallecimiento de su esposa, y que ha sido motor y detonador de toda la saga.

John Wick 4: un nuevo nivel

Sin embargo, la expansión del universo Wick en esta nueva entrega se vive sobre todo en su producción: más acción, más combates, sofisticados tiroteos cuerpo a cuerpo, armas más poderosas, altas dosis de artes marciales, delirantes persecuciones automovilísticas, lugares exquisitos, escenas monumentales, acciones brillantemente coreografiadas, un código de honor más exigente en reglas y consecuencias, y un Baba Yaga que contraataca de manera brutal y decisiva.

“Realmente ampliamos la construcción del mundo de las anteriores películas de John Wick, con un montón de personajes y acontecimientos divertidos e inesperados. También tenemos nuevos niveles de la acción de John Wick y nuevas armas. Y vuelven los muscle cars”, asegura Keanu Reeves, y retoma: “La historia tiene un aspecto y un nivel que no se parecen a nada de lo que hayamos visto antes. Hay al menos 14 grandes secuencias de acción, incluida una salvaje y épica persecución por las calles de París. Y en el estilo de lucha de John Wick, experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de no rendirse nunca”.

Una amistad que cambió el género de acción y rompió todas las cifras

En JOHN WICK 4, Keanu Reeves vuelve no solo a ser el corazón de la saga, sino a demostrar por qué es el actor de acción más influyente de la actualidad. Además de su gran carisma y respeto con el público, Reeves es uno de los mejores intérpretes y le agrega personalidad y misticismo a John Wick. Él actúa lo que practica, se entrega totalmente a la producción, es su propio doble de riesgo y un experto en artes marciales, su nivel de exigencia es muy alto y participa en las reuniones y decisiones de guion y reparto.

Es productor de la saga John Wick al igual que la de The Matrix, donde se hizo ícono. Consecuente con sus intereses, ha enfocado su carrera al género de acción y gun-fu. Por ello, mantiene asegurado su puesto en el Hall de la Fama y es uno de los 100 actores más influyentes, según Times. A pesar de su éxito y de una vida que no ha estado exenta de momentos difíciles, Reeves mantiene su amabilidad y humildad.

El vínculo de confianza entre Chad Stahelski y Keanu Reeves es muy fuerte y es tal vez el ingrediente secreto de John Wick. Chad es su amigo y ex – stunt (doble de riesgo). Se inventó esta saga para Reeves en una época compleja del actor tras la muerte de su bebé y de su ex-esposa. Juntos revolucionaron el género de acción, revitalizándolo y construyendo una historia que sube de nivel en cada entrega, con personajes profundos, un gran cuidado en el detalle, escenas que se superan continuamente y secuencias memorables, que la han convertido en una saga de culto.

Éxito del cine independiente

El dúo de director y actor ha sido clave para que la franquicia John Wick doble sus cifras de taquilla en cada capítulo: Mientras John Wick 1 registró ingresos de US $5 millones en Latinoamérica y de US $43 millones en Estados Unidos, el segundo capítulo logró un incremento de dos millones de dólares en Latam y logró $92 millones en Norte América.

La tercera entrega, John Wick 3: Parabellum, cerró en Latinoamérica con US $20.718.551 y en Estados Unidos con $171.015.687. Y se espera que esta nueva entrega, se convierta en el fenómeno taquillero del cine independiente.