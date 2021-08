Josephine Decker: la voz de mando en “Shirley”

La cinta Shirley resultó ganadora del Premio del Jurado a Mejor cine de autor en Sundance 2020. Se trata de una película biográfica sobre la legendaria escritora Shirley Jackson, dirigida por la cineasta estadounidense Josephine Decker y producida por Martin Scorsese.

Protagonizada por Elisabeth Moss, Odessa Young, Michael Stuhlbarg y Logan Lerman, la película narra el encuentro de la joven pareja integrada por Fred y Rose, que se instala en la casa del profesor de literatura Stanley Hyman y su esposa, la reconocida escritora de terror Shirley Jackson.

SHIRLEY - Trailer Subtitulado Español Latino 2020 Elisabeth Moss

Conversamos con Josephine Decker sobre el desafío de estar al frente de una cinta biográfica.

Ha dirigido sus propios guiones y con “Shirley” es la primera vez que trabaja un material que no es de su autoría, ¿cómo llegó al proyecto?

Sarah [Gubbins, guionista] había pasado unos cuatro años trabajando en este guion y había encontrado la novela (Shirley, de Susan Scarf Merrell) y creo que ya estaba obsesionada con Shirley Jackson. Así que me incorporé al proyecto cuando ya existía un guion que estaba bastante avanzado y me enamoré de él también. Además, acababa de volver a leer We Have Always Lived in the Castle (Siempre hemos vivido en el castillo), por lo que estaba viviendo una nueva obsesión con Shirley, así que cuando me llegó el guion estaba lista para saltar.

¿Entonces fue una coincidencia que estuviera releyendo a Shirley Jackson cuando le llegó el guion?

Sí, fue una total coincidencia. Era el centenario de su nacimiento (2016) y creo que en ese momento habían reeditado muchos de sus libros, así que me pregunto si hubo algo de Shirley en el aire en general.

¿Qué admira de Shirley Jackson como escritora?

Creo que Shirley Jackson es una de las mejores escritoras de los últimos 150 años. Algunas de las cosas que me encantan de ella es que a veces tiene un estilo muy simple en términos de estructura de oraciones y lo que me gusta de eso es que te mantienes atenta con sus personajes, mientras pasas de una situación que parece muy concreta y estructurada a una situación donde repentinamente estás en un espacio muy líquido que incluso podría ser un lugar imaginario, y no sabes cuándo ni cómo llegaste allí.

¿Cómo describiría la relación entre Shirley y su esposo, Stanley?

Los verdaderos Shirley y Stanley estaban muy adelantados a su tiempo y tenían una relación muy compleja. Stanley era un crítico y Shirley era una escritora, así que ambos eran escritores de diferentes maneras. Shirley tuvo una relación muy distante con su mamá, que era emocionalmente abusiva con ella, y su biógrafo sugiere que tal vez buscó en Stanley una relación que la emulara. Stanley podía presionar sus diferentes vulnerabilidades y torturarla de esa manera, y esto posiblemente detonara algunos sentimientos de poder en la relación.

Hay una sensación real en la película y es que simplemente el espectador nunca sabe con qué van a salir los protagonistas...

Eso es muy cierto y me encanta. Me encanta cómo Sarah escribió esos personajes: son brillantes y muy inteligentes.

¿Elisabeth Moss ya estaba a bordo para interpretar a Shirley cuando usted se unió al proyecto?

No, la buscamos de inmediato cuando entré al proyecto. Ella estaba muy emocionada de ver la magia y el potencial de ese personaje. Fue un gran momento cuando Elisabeth dijo “sí” a interpretar a Shirley.

¿Quería que Elisabeth Moss y Michael Stuhlbarg investigaran sobre Shirley y Stanley o prefería que se centraran en el mundo ficticio del guión de Sarah Gubbins?

El guion era la historia que necesitábamos para que funcionara, pero creo que todos estábamos realmente fascinados con Shirley y Stanley. Personalmente, no he leído todo lo que ella escribió, pero sí mucho. Todos leímos la novela que inspiró el guion y leímos la biografía de Ruth Franklin (Shirley Jackson: A Rather Haunted Life) , que es realmente increíble. Y Sarah había encontrado algunas cartas de Shirley y Stanley en la Biblioteca del Congreso. Son fascinantes y fue maravilloso entender cómo se correspondían y lo ingeniosos y mordaces que podían ser el uno con el otro: son divertidos. Así que sí, investigamos mucho para averiguar quiénes eran estas personas.

¿Cómo fue su acercamiento para trabajar con la pareja de protagonistas y todo el equipo técnico?

Fue una alegría total, aprendí mucho de ellos y eso es muy emocionante. Y me sentí así en todos los departamentos. Honestamente, tuvimos el elenco y los equipos técnicos más increíbles. Nuestra diseñadora de producción [Sue Chan] fue deslumbrante, había dirigido el arte en algunas de las películas de Paul Thomas Anderson y el set era impecable. Y los vestuarios [de la diseñadora Amela Baksic] fueron maravillosos. Sentí que había una narración dentro de los vestuarios con la forma en que muestran dónde están Shirley y Rose, y cómo se acercan y, a veces, se alejan de ellas mismas. Así que me siento muy bendecida con la gente con la que pude trabajar en esto.

En el pasado comentó que nunca se sentía completamente satisfecha con sus películas, ¿qué opina de “Shirley”?

Me siento muy agradecida de que se esté exhibiendo y la gente parece estar respondiendo bien. Quiero decir, si hubiera tenido tres años más para trabajar en esto, lo habría seguido haciendo [risas]. Por supuesto, como artista, siempre sientes que puedes mejorar tu trabajo, pero también siento que hicimos un trabajo increíble en la edición. Tuve un gran editor, David Barker, y el guion era tan bueno, los personajes tan bien dibujados, que cuando llegamos a la edición nos dimos cuenta de que era importante sentir el proceso de escritura de Shirley. Trabajamos mucho para que esta película fuera lo mejor posible, así que espero que a la gente le guste. Estoy aterrorizada con lo que hicimos con Shirley, por supuesto, pero espero que les guste.