Joshua Jackson se unirá a la nueva serie de Paramount+ “Atracción fatal”

Joshua Jackson actualmente interpreta al personaje principal en la aclamada serie Dr. Death, junto a Christian Slate. Foto: Cortesía

Joshua Jackson (Dr. Death) protagonizará junto a Lizzy Caplan (Mean Girls) la nueva serie original de Paramount+ Atracción Fatal.

Jackson interpretará a Dan Gallagher, el objeto de obsesión de su amante (Caplan) después de una breve aventura. La profunda reinvención del clásico thriller psicosexual y gema cultural de los 80, explorará la atracción fatal y los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de una lente moderna hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y el control coercitivo.

“Joshua es un talento increíble que crea personajes hermosamente complicados tanto en la pantalla como en el escenario”, dijo Nicole Clemens, presidenta de Paramount+ Original Scripted Series. “Él y Lizzy encajan a la perfección para contar una narrativa moderna y matizada sobre las complejidades de la psique humana. Estamos encantados de asociarnos con ellos para llevar esta historia provocativa y cautivadora a una nueva generación”.

Jackson actualmente interpreta al personaje principal en la aclamada serie Dr. Death, junto a Christian Slater, por la que recibió una nominación al Critic’s Choice Award en la categoría de Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para Televisión.

Recientemente protagonizó junto a Reese Witherspoon y Kerry Washington la serie Little Fires Everywhere y la miniserie When They See Us para Ava DuVernay. Los créditos televisivos adicionales de Jackson incluyen su protagonismo en The Affair de Showtime, Years of Living Dangerously, Fringe, Unbreakable Kimmy Schmidt y su papel destacado en Dawson’s Creek. Las numerosas películas de Jackson incluyen el aclamado drama de Rose Troche The Safety of Objects, la versión de HBO Films de la obra innovadora de Moises Kaufman The Laramie Project, Aurora Borealis, Sky, Cursed, Gossip, Apt Pupil, Cruel Intentions, Lay the Favourite, Ineludible y Bobby.

Jackson también protagonizó la aclamada producción de Broadway Children of a Lesser God, junto a Lauren Ridloff; la producción fuera de Broadway de Smart People, junto a Mahershala Ali y Tessa Thompson; y en la producción del West End de Londres A Life in the Theatre, junto a Patrick Stewart. Jackson está representado por CAA, Anonymous Content, Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller & Gellman.