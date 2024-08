Juan Diego Alvira se suma al equipo de periodistas de la W Radio

Juan Diego Alvira ha trabajado en medios como Noticias Caracol, City Tv, Canal Uno y Semana. Foto: Instagram - Instagram

A primeras horas de la mañana de este miércoles 28 de agosto se conoció que Juan Diego Alvira será el nuevo periodista de la W Radio. A partir del 2 de septiembre, Alvira estará en las mañanas acompañando a la audiencia de la cadena radial.

“Con una amplia trayectoria en medios de comunicación y siendo uno de los periodistas más reconocidos del país por su riguroso trabajo, Juan Diego Alvira se suma al equipo de La W”. Así presentaron a su nuevo integrante, quien ya ha trabajado en otros medios como Caracol Televisión, City Tv y Semana.

Actualmente, el periodista ibaguereño se encuentra dirigiendo y conduciendo el programa “Sin carreta” de Canal Uno, en el que realiza entrevistas y reportajes sobre diversos sucesos de la realidad nacional. Gracias este espacio periodístico, Alvira logró alzarse con el galardón a Talento Favorito del Público en los Premios India Catalina.

Gran parte de su carrera se consolidó en Noticias Caracol, en donde estuvo por más de una década. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2022 se despidió del canal. Para ese momento, agradeció al equipo de trabajo que lo acompañó durante su paso, pero no reveló mayores detalles. “Vienen nuevos retos, nuevos desafíos. Prometo, con el amparo del que está arriba, que ustedes saben, que en algún momento volveremos a la televisión. Pero mil y mil gracias, Colombia”, dijo en el momento de su despedida.

Sin embargo, días después de su salida de la televisión, se conoció que el periodista haría parte de la Revista Semana, en donde estuvo solo unos meses. A finales de febrero de 2023, decidió renunciar y contó que su decisión tuvo que ver con una serie de situaciones que lo hicieron cuestionarse por cuáles eran sus intereses.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, aseguró en una entrevista para Lo sé todo.

Asimismo, dijo que un comentario que le hizo su hijo, lo llevó a replantearse si quería continuar en la revista, o si, por el contrario, quería regresar a la televisión: “Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”, afirmó.