Juan José Campanella: la ley de una serie y el orden de un director

El director argentino Juan José Campanella durante la grabación del capítulo 500 de “La ley y el orden: UVE”. / Heidi Gutman Foto: NBC

La ley y el orden: UVE —una de las series más longevas de la televisión, con 23 temporadas— llega al horario prime con el estreno de su episodio número 500, dirigido por Juan José Campanella, el exitoso productor, guionista y director de cine argentino. La serie, que sin duda ha marcado un hito en la industria audiovisual, ha mostrado desde los 90 un sinfín de historias relacionadas con drama policial, legal y criminal ambientadas en Nueva York, y ha sido la inspiración de varias producciones del mismo género.

Creada por Dick Wolf, desde sus inicios la serie ha tomado como referencia algunos sucesos que tuvieron gran relevancia en medios de comunicación y, a través del guion, los recrearon, convirtiéndose así en una de las series más exitosas y premiadas de la industria audiovisual. Entre los galardones que ha recibido la producción, se encuentra un Emmy a la actriz Mariska Hargitay por Mejor actriz principal en una serie dramática, teniendo en cuenta que Hargitay ha sido quien más apariciones ha tenido en los capítulos que la componen.

Luego de la sorpresiva aparición, en la temporada anterior, de Christopher Meloni, quien regresó después de haber abandonado el show temporadas atrás, este episodio 500 promete no ser menos y propone regresos que la audiencia agradecerá. El detective retirado Nick Amaro dirá presente como estrella invitada luego de haberse marchado en la temporada 16. El personaje interpretado por el actor Danny Pino se acercará a la Unidad de Víctimas Especiales para pedir ayuda y limpiar el nombre de un convicto. Con ello, Amaro traerá de nuevo una figura del pasado de Olivia Benson a su vida. ¿Quién será ese personaje?

Otra cara familiar que se sumará a las filas de esta celebración es la de Dann Florek —el recordado excapitán Donald Cragen—, quien se reincorporará al equipo junto a Tamara Tunie (Melinda Warner) y Peter Hermann (Trevor Langan), y harán de este episodio un momento épico que terminará de coronar el ojo de Juan José Campanella como director invitado.

En cuanto a Campanella, el director ha estado directamente involucrado con la serie desde hace varios años. Dirigió y produjo películas exitosas como El mismo amor, la misma lluvia, El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, las últimas dos nominadas al Óscar por Mejor película de habla no inglesa. El también productor y guionista habló con El Espectador sobre su experiencia dirigiendo el capítulo número 500 de La ley y el orden y del legado que, para él, ha dejado la serie a la industria.

¿Qué significó para usted dirigir el capítulo 500 de “La ley y el orden: UVE”?

A mí me tienen muy malcriado en la serie, porque últimamente me han dado capítulos bastante icónicos, antes de este hice en el que volvió Meloni y fui el primer director que empezó a dirigir después de la cuarentena. Esta es una serie con la que cada vez me siento más cómodo, y la verdad es que es un equipo fabuloso. Me da mucha alegría volver.

De todos los proyectos que ha realizado a lo largo de su carrera, ¿qué le ha dejado trabajar en esta serie?

Este fue el primer programa que hice en la televisión prime time. Hasta ese momento era director de televisión muy independiente. Mi primer capítulo fue el cuarto de la segunda temporada y ya vamos en la 23, así que imagínate mi historia en esta serie… He aprendido muchísimo, me dio una cintura para poder resolver situaciones. Bueno, lo comparo siempre con un piloto que necesita horas de vuelo para resolver situaciones imprevistas, en circunstancias dramáticamente pesadas e intensas, así que mucho de eso lo aprendí.

Law & Order Thursdays First Look Preview (HD) SVU, Organized Crime

¿Cómo ha visto usted la evolución de la industria audiovisual con la llegada del “streaming”?

Considero que la industria ha cambiado mucho en dos aspectos, principalmente en cómo se consumen las series, como se ven, no tanto como se hacen. Para nosotros, el sistema de trabajo es exactamente el mismo que antes, pero como se ve ahora la experiencia, es similar a lo que era antes leer un libro: te comprabas un libro y lo leías a tu ritmo… podías leer un capítulo, o lo dejabas una semana y luego diez capítulos en una sola sentada; pasa lo mismo con las series, y eso ha dado mucha libertad al espectador.

¿Cuál cree que es el impacto que ha dejado una serie como “La ley y el orden: “UVE” a la industria audiovisual?

La serie ha tenido un gran impacto siempre, es icónica, y 23 años después sigue siendo la más longeva en la historia de la televisión, que se va renovando permanentemente. Por ejemplo, este capítulo 500 ha despertado una polémica muy grande por el tema del que trata, así que no quiero hacer spoilers, pero esta serie se nutre mucho de los cambios sociales, políticos, de género, del lugar de trabajo y, a su vez, da una versión del mundo… Con base en eso se genera una polémica bien interesante, que es lo que veremos en este icónico capítulo.

¿Recuerda alguna anécdota que haya vivido con esta serie?

Lamento mucho tener que decirte que no, porque la verdad son lugares de trabajo donde no ocurren cosas que valga la pena contar. Algunas veces que conté cosas de mis películas y terminé riéndome yo solo diciendo: “Bueno, a mí me hizo gracia”. Considero que el set es un lugar que funciona muy bien, y los imprevistos o problemas son cosas que no recuerdo, o al menos algo que valga la pena ser contado. Lo que sí puedo decir, con certeza, es que esta serie me ha dejado muy gratas experiencias personales y profesionales, y estoy muy orgulloso de lo lejos que ha llegado, pero, sobre todo, de ser yo quien tenga el honor de dirigir el capítulo número 500.